Как туристов защитят от акул? Пляжи Египта открыли после трагической смерти россиянина

Через три дня после гибели россиянина в Хургаде снова разрешили купаться в море Фото: Shutterstock

В Хургаде туристам снова разрешили купаться в Красном море и заниматься дайвингом. Напомним: пляжи популярного курорта закрыли после страшной трагедии - россиянин Владимир Попов стал жертвой тигровой акулы. В Министерстве окружающей среды Египта создали оперативную группу для расследования нападения, случившегося 8 июня. Запретили купание и все остальные активности на воде (дайвинг, снорклинг, прогулки на лодке с купанием) в Хургаде и на побережье Красного моря от Эль-Гуны до залива Абу-Сома. И даже поймали акулу - как утверждают, ту самую, убийцу.

Уже в воскресенье, 11 июня, в Хургаде объявили об открытии пляжей. «В результате проведенных в течение двух дней наблюдений за ситуацией на море никаких аномальных явлений не зарегистрировано», - цитирует ТАСС официальное заявление властей провинции Красное Море. Они рекомендовали «постепенно возобновить купание в море и занятие водными видами спорта на пляжах Эль-Гуны и Хургады, за исключением зоны, где было зафиксировано нападение акулы на человека» (то есть пляжа Dream Beach).

Туристы в соцсетях уже рапортуют: отели разрешили отдыхающим заходить в воду и плавать до буйков. Кого-то их отпускников это обрадовало, что вполне объяснимо: в Хургаде сейчас +37…+39 в тени, бассейн не особо помогает освежиться, а экскурсии к древним памятникам в такой зной - не самая заманчивая альтернатива морю.

Но столь же понятно, что психологически многим туристам тревожно заходить в море. Тем более что конкретные результаты расследования еще не объявлены. Зато власти провинции Красное Море сообщили, как намерены защищать отдыхающих от акул: обяжут отели поставить на своих пляжах защитные сетки (у многих гостиниц они уже есть, см. список) и увеличат число спасателей, прошедших соответсвующие курсы.

КОНКРЕТНО

Отели Хургады, где на пляжах установлены защитные сетки от акул:

Albatros White Beach Resort

Albatros Blu Spa

Albatros Palace Resort Hurghada

Albatros Jungle Aqua Park by Neverland

Alf Leila wa Leila by Neverland

Water Valley by Neverland

Albatros Beach Club Abu Soma

Beach Albatros Resort Hurghada

Dana Beach Resort

Desert Rose Resort Hurghada

Grand Seas by Sunrise

Mirage Resort & Aquapark

Rixos Premium Magawish

Steigenberger al Dau

Steigenberger Aqua Magic Hotel

Sunrise Holidays

Swiss Inn Resort Hurghada

Labranda Club Makadi, Labranda Royal Makadi - сетки нет, но есть защищенная рифом лагуна.

По данным туроператора Tez Tour.

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