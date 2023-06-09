Красное море закрыли для купания и дайвинга: что делать туристам, если куплен тур в Египет

После нападения акулы на россиянина в Хургаде запретили купание и все водные виды спорта Фото: EAST NEWS

Страшное нападение акулы на россиянина Владимира Попова произошло в четверг, 8 июня. Трагедия случилась на городском пляже Dream Beach в Хургаде.

Да, большинство туристов на таких не купаются, они отдыхают в отелях с собственными пляжами. По оценкам экспертов, 95-98% российских путешественников в Стране Пирамид - это организованные туристы. Но море-то одно! И именно отели первыми отреагировали на ЧП и вывесили на своих пляжах красные флаги, не дожидаясь официального решения властей.

Не все, конечно. «Мои туристы сейчас отдыхают в Хургаде, говорят, что до 17.00 купались в море, никакого закрытия пляжа не было. Узнали только на ужине про нападение. Говорят, в море теперь ни ногой», - пишет в соцсетях один из турагентов.

Вечером 8 июня Министерство окружающей среды Египта создало оперативную группу по расследованию нападения тигровой акулы на нашего соотечественника. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Пляжи в Хургаде будут официально закрыты для купания, дайвинга и всех водных видов спорта с утра пятницы, 9 июня. Запрет введён на двое суток. Пока, во всяком случае.

ГДЕ ЗАПРЕТИЛИ КУПАТЬСЯ

Запрет на купание и все остальные активности на воде (дайвинг, снорклинг, прогулки на лодке с купанием и так далее) введён на всем побережье Красного моря от Эль-Гуны до залива Абу-Сома, по данным АТОР.

Эль-Гуна - пляжный курорт к северу от Хургады, там расположено много популярных у российских отпускников отелей.

Залив Абу-Сома (Сома-Бэй) находится южнее Хургады, там тоже есть гостиницы известных международных сетей - Kempinski, Sheraton. И это популярное место для дайвинга. Получается, что купаться и нырять нельзя у береговой линии длиной примерно 100 км.

При этом курорт Сафага в запретную зону не попал, как и Марса-Алам - они находятся южнее Сома-Бэй. Шарм-эль-Шейх и Дахаб там более, это вообще другое побережье Красного моря.

Понятно, что психологически туристам наверняка будет сложно заходить в море и там, где формального запрета нет. Спокойнее спасаться от жары в бассейне. Или вообще отправиться на экскурсии - в Египте множество исторических достопримечательностей.

ВЕРНУТ ЛИ ДЕНЬГИ, ЕСЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ТУРА

Но большинство отпускников летят на Красное море именно ради пляжного отдыха. Тёплая вода, кораллы, разноцветные рыбки… А если теперь страшно, и хочется сдать билеты, и улететь вместо Хургады в Дубай или Сочи?

Звонки с такими вопросами от встревоженных отпускников в турфирмы уже поступают, хотя реальных отказов пока все же нет, говорят в АТОР.,

«Мы приносим свои соболезнования родственникам и близким погибшего, и продолжаем следить за ситуацией, чтобы обезопасить туристов. Наш принимающий офис будет оказывать всяческую помощь и поддержку туристам, находящимся в Хургаде», – обещают в компании Tez Tour.

Если кто-то из путешественников все же откажется от вояжа в Египет в ближайшие дни, деньги ему вернут на общих основаниях. Как будто он просто сам передумал. То есть - за вычетом фактически понесённых туроператором расходов. А если до вылета несколько дней, это практически вся стоимость тура.

Несправедливо? С житейской точки зрения, возможно. Но юридически, чтобы туристы могли требовать полного возврата денег за тур по статье 14 «Об основах туристской деятельности в РФ», уполномоченный орган власти (сейчас это Минэкономразвития) должен выпустить официальные рекомендации воздержаться от поездок в Египет из-за угрозы безопасности жизни и здоровью. На данный момент таких заявлений нет.