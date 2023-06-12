Украина может поменять направление главного удара: Первые выводы из недельного наступления ВСУ в Запорожье и ДНР

Украинский артиллерист возле САУ "Caesar". Фото: REUTERS

Всю минувшую неделю из Запорожской области, и из Донецкой Народной Республики приходили сообщения о тяжелый боях, которые российские подразделения ведут с активизировавшимися украинскими частями. Минобороны РФ сообщало и о уже многотысячных потерях ВСУ, и о массе сожженной бронетехники, в числе которой попали уже первые немецкие «леопарды», американские «Брэдли» и французские АМХ-10, и о том, что почти каждый день там сбивают Су-25 и МиГ-29 ВСУ.

На Радио «Комсомольская правда» мы обсудили это с военным экспертом Дмитрием Дрозденко.

ПРОВАЛА НЕТ

- В Запорожье и ДНР идут тяжелые бои.

- Все очень серьезно. Противник бросает на это направление огромные силы и средства. Идут тяжелые бои, особенно на Запорожском направлении.

- С потерями?

- Противник гибнет сотнями, но пытается продавить нашу оборону на том или другом участке.

- Это еще не все резервы, которые противник задействовал?

- Нет. Ведутся бои восточнее, тоже очень непростые, с попыткой срезать Времевский выступ. Также напрягает то, что ДнепроГЭС прекратил сброс воды. Тем самым максимально осушая течение ниже по Днепру. Можно предположить - это возможная линия атак в будущем там.

- Рано говорить, что наступление Украины провалилось?

- Сейчас продолжаются попытки раздергивания нашей обороны по линии фронта. Попытки проверки, где слабое место. Они начались достаточно давно.

- А мы?

- Мы начали давно противодействие. Поражали склады с вооружением, амуницией, живую силу, точки управления. Это тоже часть операции Приазовской, которая готовилась. Все идет достаточно давно.

- Так захлебнулось наступление или нет?

- Говорить рано. Противник максимально накачан военной техникой. Средне, неплохо, а где-то хорошо обучен. Получает прекрасную развединформацию. Недооценка противника – худшее, что может быть. Уверен, наше командование учитывает предыдущие ошибки. Есть опыт и чуйка Суровикина — сейчас, когда ВСУ подорвали Каховку, мы понимаем, почему он тогда продавливал вывод войск с правого берегва. И мы видим, что его система работает. Все только начинается.

ТЯЖЕЛЫЕ НОЧИ

- Нашим ребятам предстоит что?

- Тяжелые ночи. Натовская тактика, выбранная ВСУ, - она ориентирована больше на ночь.

- Причина?

- Расчет на то, что на их технике стоят лучшие, чем у нас, тепловизорнные системы, системы управления боем, за счет которых они хотят получить преимущество.

- Пока им это не удается?

- Нет ,но электроника у них хорошая. Тепловизоры, которые видят дальше. Это система управления боем, когда каждая машина, подключенная в эту систему, является неким роутером. ВСУ видят, где находятся свои, где чужие. Если где-то пошла развединформация, от одного «Бредли» она передается по всем машинам. С этой штукой не так просто справиться.

- У нас есть подобное?

- Есть, но не до такой степени распространено в наших войсках.

Недавно президент сказал, что не так просто у нас с перевооружением армии. Это фактически признание недочетов, которые были. Но одновременно он сказал, что усиленная работа ОПК ведется на всех предприятиях.

- ОПК еще не встал окончательно на военные рельсы?

- Думаю, этот процесс идет и оборонно-промышленный комплекс постоянно совершенствуется. Уже есть множество ярких и смертоносных новинок. И чем дальше – тем больше мы будем получать в нужных объемах сверхсовременное оборудование не хуже, а часто лучше, чем у натовцев.

- Есть несколько подбитых «Леопардов», но но пока достоверно неизвестно, захватили ли мы их в свое распоряжение, чтобы можно было их изучить, сравнить?

- Нас больше в западной технике интересует их начинка. Системы связи, системы управления боем, прицелы. Тот обвес, который находится внутри. Если сравнивать по ходовым возможностям, то их танки тяжелее, не такие маневренные. По калибрам, если «Леопард А6», то у него более длинное орудие, имеет возможность стрелять на большую дистанцию, чем наш Т-90. Но у нашего есть возможность использовать ПТУР, который бьет на еще большую дистанцию. Просто сравнение голых характеристик ничего не даст. Большую роль играет взаимодействие на поле боя и опыт экипажей.

ВТОРАЯ ВОЛНА

- За первой волной наступления Украины может быть попытка начать вторую волну, например когда поступят истребители?

- Не думаю, что в ближайшее время есть вероятность передачи истребителей, работать ВСУ придется с уже поставленными ресурсами. Сейчас идет давление на Запорожском направлении. Если продавить не смогут, думаю, будут пробовать менять направление главного удара.

- И куда?

- Нельзя исключать и более восточных операций, форсирование Днепра.

- Им нужно добиться чего?

- Любого политического эффекта. Если мы говорим про Запорожское направление, то здесь и эффект военный. Это попытка разрезать сухопутный коридор, что серьезно может осложнить действия нашей группировки войск. Но нельзя исключать и новые попытки атак на наши территории.

- Огневое воздействие будет идти повсеместно

- Везде. Нельзя даже исключать и попытки провокаций против Приднестровья. Хотя это пока, похоже, не получило одобрения западных кураторов. Ведь это уже втягивание в противостояние Молдавии и резкая эскалация конфликта. А этого Запад пытается избежать. Им нужны долгие, кровопролитные, истощающие военные действия. Но они не хотят страдать сами. А эскалация конфликта может привести к тому, что прилетит им по морде, а не паспорту.

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