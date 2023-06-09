«Колонна на нас перла, несмотря на потери в 300 человек»: Вся правда из окопа на главном направлении наступления ВСУ

Военнослужащие во время боевой работы расчетов реактивной системы залпового огня "Град" Западного военного округа по уничтожению объектов замаскированных позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Вышел на связь товарищ, воющий на нынешнем направлении «главного удара» украинского наступления, я уже волноваться начал.

Первое, что он подтвердил – да, тактика у ВСУ простая - выжать из обороняющихся весь боекомплект, помешать подвозу и складированию, на этой волне зайти на наши позиции и закрепиться:

- Действуют малыми группами, сначала из техники посадки выкашивают, потом пехота зачищает.

Мой собеседник, которого я знаю давно, заметил: - Пацаны наши - герои, до последнего стоят.

И эта оценка для меня значит многое. Расшифровывается она так – «бои очень тяжелые».

Спросил и про западную технику. Ответ:

- Танков иностранных много, очень точно стреляют особенно ночью. На «Леопардах» тепляки (тепловизоры) охрененные стоят.

- Судя по данным объективного контроля, которые в Сеть выгладывают чуть ли не каждый час, наши их жгут и «Ланцетами» и авиацией?..

- Колонна вчера большая шла, единиц 50, мы с наблюдательного пункта нашего, где ты был, ее срисовали, но авиация отработать не успела. Но до 50 единиц всякой приблуды железной на этом участке мы уже сожгли.

- Как интенсивность боев оцениваешь?

- Два дня они перли конкретно, несмотря на то что в первый день потеряли человек 300. Сегодня хрен знает, перегруппировка скорее всего у них. Пока тишина относительная, мины магнитные раскидали по окрестностям, по дорогам.

- Что думаешь, выучили их натовцы?

- Они сами научились, Дим, у них боевого опыта не меньше нашего.

- Понял. Сам как? Сыт? Обут-одет? Спать успеваешь?

- Да у меня нормально все.

В очередной раз убедился, что информация в наш век распространяется равномерно. Знали в окопах и про двусмысленнные выступления некоторых политиков в Москве, и про ура-патриотов с пламенных диванов, у которых обострение сейчас и духовный подъем… Но это личное и не для печати. Просто будьте в курсе, что в окопах в курсе.