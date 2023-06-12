Слишком быстро заканчиваются: Украина потребовала в три раза больше танков Leopard через неделю после начала наступления

Танки "Леопард - 2" во время учений в Германии. Фото: EAST NEWS

Вот ругаем мы с вами Бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, хам-де он и наглец редкостный, Олафа немецкого обидел, колбасой ливерной, да еще обиженной при этом назвал, а ведь человек занят общественно-полезной деятельностью. Он разоружает НАТО с невиданной до него эффективностью. Сколько оружия он выпросил у Берлина для Киева, будучи послом? Громадное, я бы сказал, количество. Одних «Леопардов» штук около двадцати. А еще были комплексы ПВО, САУ, БМП, гаубицы, стрелковое вооружение.

Мельника повысили, убрали по просьбам Берлина из Германии, зато сделали замминистра иностранных дел. Замом Кулебы, если совсем конкретно. Тут даже не знаешь, поздравлять или сочувствовать, но они друг друга стоят. И если фамилия Кулебы уже фактически стала ругательством, то у Мельника это все еще впереди. Главное, что Мельник и на новом посту не прекратил заниматься старым делом – разоружением стран НАТО. На этот раз он опять потребовал у Шольца прислать Киеву еще «Леопардов», да побольше, побольше – не скупись, старый дурак.

- Украинская армия в первую очередь нуждается в значительно большем числе западных боевых танков, бронетранспортеров и других бронированных машин, - заявил Мельник в интервью газете Der Tagesspiegel. - Каждый Leopard 2 для решительного наступления буквально на вес золота.

Золота, впрочем, как и просто денег, у Киева, конечно же, нет. Но нынешний президент, когда еще был комиком, обрисовал схему инвестирования в Украину, которую и реализовал полностью после прихода к власти: «По формуле «Д-Т-Д» вы даете нам деньги, потом товар и снова деньги, которые мы вам не возвращаем, гарантия невозврата – 100%». Поэтому про золото – это просто слова и, вообще, фигура речи. И, вообще, как сообщила Илону Маску одна Украинка, его дело не критиковать, а «завалить хавальник (извините, но в оригинале еще более обсценная лексика) и давать Старлинки». А кто сказал, что немцы - это другое. Так что, пусть завалят «этсамое» и дают танки.

Мельник считает, что Германия должна поставить Киеву втрое больше танков «Леопард-2», чем было поставлено до сих пор. И не важно, что Берлин даже «перевыполнил план», поскольку обещал 14 танков, а привез на Украину 18 машин. Еще втрое – это, получается, 54. Да что там, считай, все 60. Мельник уже посчитал, что всего на балансе армии ФРГ свыше 300 таких танков, поэтому даже в три раза большие поставки «Леопардов» не создадут, по его мнению, «угрозу для обороноспособности Германии».

Всем должно быть абсолютно ясно и совершенно понятно, что главный эксперт по обороноспособности Германии – это украинец, в частности, экс-посол Мельник. Тем более, что аппетит у Мельника проснулся не только на танки. Еще он требует поставить не менее 60 БМП Marder и дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Потому что Украине нужны новые мощные и современные военно-воздушные силы. По словам Мельника, Киев ждет «стратегического решения Германии в виде активного участия в коалиции истребителей, немедленного обучения украинских пилотов полетам на Eurofighters и ее вклада в коалицию в виде более чем 130 самолетов».

С учетом уровня подготовки украинских танкистов – напомним, что еще на полигоне в Польше они умудрились снести одному «Леопарду» башню, наехав на него другим танком, на недавнем марше еще один украинский танкист подбил двух своих впереди идущих «кошек» выстрелом из своего орудия, и то, что, как пишет немецкая пресса, некоторые «Леопарды» отправились в металлолом, не сделав ни одного выстрела, Мельник явно настроен оставить Бундесвер совершенно без штанов, простите, без танков. Этот парень полумерами не мыслит, и сам не остановится. Вы, немцы, главное, шлите танки, а на Украине придумают, как их утилизировать.

А если танки не дадут, он немцев еще как-нибудь назовет. Например, протухшими дряблыми сардельками.