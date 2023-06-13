Кто выстрелил из гранатомета по Останкино? Вся правда о генерале Макашове

Альберт Макашов (с мегафоном) у «Белого дома» в октябре 1993-го. Фото: Игорь ЗОТИН/ТАСС

12 июня - 85 лет генерал-полковнику в отставке Альберту Макашову.

Многие его запомнили по бурному началу 90-х. Тогда он был командующим Приволжско-Уральским военным округом и кандидатом в Президенты РСФСР. И единственный из 14 командующих военными округами СССР поддержал ГКЧП. За что был уволен со службы.

А в сентябре 1993-го во время противостояния президента Бориса Ельцина и Верховного Совета был, пожалуй, самым решительным силовиком на стороне парламента. Был арестован и 4 месяца провел в Лефортово. Вышел по амнистии, дважды избирался в Госдуму. Но в 2010-х прекратил любое общение с политиками и журналистами.

Его давно никто не видел. Ходили разные слухи. Даже об эмиграции на Землю обетованную (несмотря на антисемитские высказывания). В чем видели некую иронию судьбы.

«КП» нашла генерала-бунтаря. Накануне его юбилея мы попросили связаться с Макашовым бывшего старшего следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Леонида Прошкина. Он вел уголовное дело и допрашивал Макашова в следственном изоляторе Лефортово.

На звонки от незнакомых Макашов не отвечает. Потому связывались с ним из квартиры следователя. Нам ответили после пятого звонка.

ЗВОНОК ГЕНЕРАЛУ

- Алло?

- Добрый день.

- Звонит Прошкин Леонид Георгиевич. Моя фамилия, думаю, вам что-то говорит. Альберта Михайловича можно услышать?

- Одну минуточку. Дедушка, выключи телевизор. Прошкин звонит.

- Кто?

- Прошкин.

- Да, слушаю.

- Здравия желаю, товарищ генерал! Как здоровье?

- Плохо.

- Мне 76, и у меня любимая поговорка - главное, не хворать.

- Ха-ха. Ну, плохо у меня.

- А я теперь не следователь, а адвокат. Уже 26 лет.

- Знаю, да.

- Тут со мной журналист «Комсомольской правды». Желает с вами пообщаться.

- А у меня желания нет. Мне 58 лет... Нет, 85. Плохи дела у меня. Если бы не супруга… А так - теперь и покончить с собой не из чего. Нет, не хочу. Не могу. Пускай все идут к Ельцину.

- Ой. Ну ладно, такова селяви.

- Да, я на армейской пенсии.

- А я на прокурорской. Передо мной сейчас ваша книжка...

- Это хорошо. Но я ручку держать уже не могу. Сил нету.

- Ладно, держитесь. Чтоб силы были.

- Хорошо. Спасибо.

Именно Прошкин больше всех говорил с Макашовым после ареста в октябре 1993-го - по три-четыре раза в неделю. Не прекратили они общения в последующие годы. Вместе с бывшим следователем листаем книгу мятежного генерала «Знамени и присяге не изменял», крошечным тиражом вышедшую в 2006-м. И вместе пытаемся найти ответ на вопрос: мог ли Макашов изменить историю страны три десятилетия назад.

ТАК КТО ШТУРМОВАЛ «ОСТАНКИНО»

- Макашова в 1993 году обвиняли в попытке вооруженного захвата «Останкино». Что было на самом деле?

- Я говорил тогда и скажу сейчас: не было такой попытки. Те, кто сидел в октябре 1993-го в «Белом доме» - Руцкой (вице-президент России. - Ред.), Хасбулатов (председатель Верховного Совета. - Ред.) и другие, хотели обратиться по ТВ к стране.

- Но Макашов поехал к «Останкино» с вооруженными людьми?

- С Макашовым поехало около полутора десятков вооруженных человек. И много с ними поехало невооруженных, несколько машин. Команду ехать к «Останкино» Макашову дал Руцкой 3 октября 1993-го.

- Почему именно Макашову?

- Потому что он был замминистра обороны. На эту должность его назначил Руцкой, считавший себя и. о. президента.

- И что за люди двигались с Макашовым в телецентр?

- Фактически его охрана. А охрану возглавлял капитан 3-го ранга из Таллина Женя Штукатуров. Руцкой направил Макашова договориться, чтобы телевидение начало работать на тех, кто сидел в окружении в «Белом доме». Но формально попытки вооруженного захвата «Останкино» со стороны Макашова и его людей не было.

- Но кто начал стрелять?

- Не Макашов. Из «Останкино» начали стрелять первыми. Там сидел отряд спецназа «Витязь» и внутренние войска. Взорвалось спецсредство у одного из спецназовцев. Это доказано следствием.

- Что вам говорил Макашов на допросах?

- Рассказал, что они сначала к зданию основному подъехали. Там их послали куда подальше. Они поехали к другому зданию телецентра. Именно там их грузовик въехал в застекленную стену.

- А кто тогда из гранатомета по «Останкино» выстрелил?

- С Макашовым был милиционер из Ленинграда, у которого был гранатомет РПГ-7. Он выстрелил, но не в здание. Выстрел ушел в сторону. Экспертиза это доказала. А последним погибшим стал тракторист, приехавший убирать территорию рано утром. Шальная пуля (по официальным данным, у «Останкино» тогда погибли 46 человек. - Ред.).

ДАЧА СТАЛИНА И МЭРИЯ

Из книги Макашова:

«Пока был в Лефортово, выучил Уголовный кодекс. Важняк меня слушал, потом спрашивал: зачем вы пытались захватить пункт управления на ближней даче Сталина в Кунцеве?»

- Макашов знал про некий пункт управления?

- Да, они ездили на ближнюю дачу Сталина посмотреть, что там есть в подвалах.

- А что там было?

- Это не был погреб для засолки огурцов. Но, могу сказать, что ничего серьезного в Кунцеве людьми Макашова найдено так и не было.

- А в Московской мэрии? Они же ее тоже штурмовали?

- Это тот случай, когда Макашов послал Руцкого на три буквы. После его приказа штурмовать «раскладушку» мэрии напротив «Белого дома» Макашов отреагировал так: «Вы что там, ох…ли?!» Альберт Михайлович мне говорил, что это бессмысленно было. Макашов не знал, какие там силы и сколько у них оружия (но в итоге после хаотичного штурма сторонники парламента здание мэрии взяли, водрузили на крыше красное знамя, а Макашов даже выступил с лестницы с мегафоном. - Ред.).

- Макашов обращался за поддержкой к воинским частям?

- Нет. Обращался Руцкой.

БОЯЛСЯ ВЫХОДИТЬ НА СВОБОДУ

- Макашов на содержание в СИЗО не жаловался?

- Мне лично нет. При адвокате тоже.

- К Макашову не подсаживали «уток»?

- Такие вещи надо спрашивать у руководства изолятора. Это следствия не касалось - тут работа оперативников СИЗО.

- Генерал вышел по амнистии в феврале 1994-го?

- Да, мне позвонил начальник Лефортово. Взволнованный, говорит: «Я не могу освободить Макашова, потому что он не хочет выходить из изолятора. Говорит, что, как только он выйдет, его убьют».

- Он что, уезжал последним?

- Все остальные, и Руцкой, и Хасбулатов, уже уехали из Лефортово. И когда мне позвонил начальник изолятора и попросил, чтобы амнистированного Макашова как-то по-тихому увезли, я не мог это сделать на машине Генпрокуратуры. Я просто нашел машину у знакомых, без всяких спецномеров. Он был в той же форме генерал-полковника, в которой его арестовали.

- И куда вы с ним поехали?

- Куда он попросил - туда и отвезли. В Москве. Адрес не назову.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Из книги Макашова:

«19 и 20 августа 1991-го я бомбил шифровками министра обороны Язова и ГКЧП. Призывал, требовал перейти к действиям. Войска округа обеспокоены нерешительностью по отношению к Ельцину и его окружению. Дозвонился Язову. Он вздохнул: «Альберт, они все хотят сделать солдатскими руками». Я сказал: «Разрешите я с десантно-штурмовой бригадой прилечу?» Язов положил трубку. А Борис Громов так ни разу и не ответил. 21 августа стало ясно, что те, кто затеял ГКЧП, неумны и трусливы. А переход населения на сторону Ельцина был похож на панику. Проголосовавшие за него 12 июня 1991-го офицеры уже не пошли бы за командующим округом...