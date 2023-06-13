Запускали конвейер и пели итальянские песни: чем запомнились встречи Владимира Путина и Сильвио Берлускони

Владимир Путин и Сильвио Берлускони Фото: REUTERS

Так сложилось, что вашему покорному слуге довелось освещать практически все встречи Владимира Путина и Сильвио Берлускони.

А их было, по самым приблизительным прикидкам, около десятка. Наш президент совершал визиты в Рим и другие города Италии, их премьер наведывался в Москву и другие города…

Но больше всего запомнились два апрельских визита.

Запускали конвейер и целовали девушек

Первый визит - Берлускони в России в апреле 2004-го.

Тогда Берлускони и Путин побывали в Липецке, на открытии нового российско-итальянского предприятия - завода холодильников.

Несмотря на особую важность момента, итальянский премьер и на этот раз постарался привнести в серьёзное, по своей сути, действо немалую долю юмора…

Мне же тогда очень повезло. На пресс-конференции, которая проходила прямо на заводе, я умудрился задать вопросы и президенту, и премьеру.

Мой вопрос Берлускони звучал так:

- Какие изменения, на его взгляд, произошли в последнее время в инвестиционном климате России, насколько он сегодня привлекателен?

И - «КП» - Путину:

- Нуждается ли сейчас Россия в притоке иностранных инвестиций?

… Когда начал отвечать Путин, Берлускони достал из кармана Носовой платок и стал им обмахивать Путина.

- Вот что значит южный темперамент, - так потом прокомментировал действия друга Сильвио Владимир Владимирович.

Потом Путин и Берлускони разрезали красную ленточку, запускали конвейер по производству стиральных машин «Аристон» и «Индезит» компании «Мерлони электродоместичи».

А Берлускони вещал:

- Мы с Владимиром, пока осматривали завод, соревновались, кто поцелует самую красивую девушку, - он выиграл, я проиграл...

Пели итальянские песни

Путин в Италии: апрель 2008-го.

Эта поездка Президента России к другу Сильвио была частной. Потому что Берлускони к тому времени, хотя его партия и победила на выборах, ещё не занял, в очередной раз, кресло премьера.

Поэтому и началась она с «нарушения протокола».

А именно: когда самолёт Путина приземлился, Берлускони не стал дожидаться, пока высокий гость спуститься по трату.

Как только трап подали, встречавший Путина Сильвио ринулся в салон самолета.

Потом друзья-политики поехали на виллу Берлускони «Чертоза» (в переводе с итальянского «Тихая гавань». То есть, фактически - к Сильвио домой. Ведь он же еще не стал к этому времени премьером Берлускони.

Разумеется, журналисты последовали за хозяином и гостем.

Все было в неофициальных тонах. И мы это тоже смогли почувствовать…

Конечно, мы не слышали, что Путин с Берлускони, как писала местная пресса, за неформальным ужином пели итальянские песни.

Пресс-конференция, которую хозяин виллы и его гость устроили для итальянских и российских журналистов, тоже была необычной…

Нет, «деловой дух», конечно же, присутствовал.

Берлускони говорил о том, что Италия «входит в четверку самых крупных торгово-экономических партнеров России». Путин добавлял при этом: «Мы достигли рекордного товарооборота - 36 млрд. долларов».

Но вот первый вопрос - итальянцы же, куда от них деться, тем более - в Италии! - начали с вопроса «о слухах и утка».

- Вы за годы президентства неоднократно сталкивались с разными слухами, «утками», - задали Путину вопрос. - Здесь, в итальянской прессе, популярна сейчас тема вашей предстоящей свадьбы с Алиной Кабаевой?.. Правда ли, что вы приняли решение приехать к Берлускони еще до подведения результатов выборов в Италии?

Вот что, в частности, ответил Путин:

- Мы обсуждали вопросы международной политики, экономики, энергетики. И вы не сочли возможным спросить меня действительно о серьезных вещах. Я попросил о встрече Сильвио еще до начала голосования. Во-первых, у меня было приглашение, я давно его не видел, соскучился. Во-вторых, хотел посоветоваться по ряду вопросов.

Теперь по первой части вопроса, чтобы не было впечатления, что я как-то пытаюсь от него увильнуть. Первое: в том, что вы сказали, нет ни одного слова правды. Второе: вы упомянули статью в одной из наших бульварных газет, где действительно упоминаются олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева и Катя Андреева, которая работает на Первом канале Российского телевидения. В других публикациях подобного рода упоминаются и другие успешные, красивые молодые девушки и женщины...

Думаю, не будет неожиданным, - продолжал президент, - если я скажу - они все мне нравятся. Так же, как и все российские женщины. Я лично считаю, что российские женщины - самые талантливые и самые красивые. И если кто может им составить конкуренцию, то только итальянки.

… Берлускони и итальянские журналисты зааплодировали.

Мы - тоже…