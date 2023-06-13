«Тойота» и «Фольксваген» не вернутся: их российские заводы проданы навсегда

Осмотр готовых автомобилей в световом тоннеле на заводе "Фольксваген Груп Рус" в Калуге, 2016 г. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

«Тойота» и «Фольксваген» ушли из России «без обещаний вернуться». Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости в преддверии Питерского экономического форума, их российские предприятия проданы без права обратного выкупа.

У «Тойоты» был завод под Санкт-Петербургом, где выпускались Toyota Camry и RAV4, он встал еще в марте 2022 года. Завод выкупило ФГУП «НАМИ» (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) — то есть фактически он перешел государству. Сейчас предприятие законсервировано. Озвучивались планы, что одно из дочерних предприятий оборонного концерна «Алмаз-Антей» собирается наладить там к 2026 году производство грузовиков и электрокроссовера.

«Фольсвагену» принадлежал завод под Калугой, где производились Volkswagen и Skoda. Он продан ООО «Арт-финанс», которое владеет известным автодилером «Авилон».

Не все крупные автоконцерны ушли именно так, « с концами». Взять пример «Рено». Московский завод компании отошел столичному правительству (да, тот, на котором теперь на основе китайских моделей собираются «Москвичи») - но с опционом на шесть лет. В течение этого срока французы вправе принять решение о выкупе своих акций обратно.

Доля «Рено» в АвтоВАЗе перешла ФГУП «НАМИ» - правда, уже без опциона «на возвращение».

По принципу «ухожу, но собираюсь вернуться» откланялся и «Ниссан». Новым собственником завода в Санкт-Петербурге (там собирались Qashqai, X-Trail и Murano) стало все то же государственное ФГУП «НАМИ». В условиях сделки предполагается право обратного выкупа в течение шести лет — как и с «Рено».

- Что будет, если вдруг в каком- то будущем эти компании захотят вернуться? Конечно, ситуация, например, у «Ниссан» и «Тойоты» получается очень разная. У «Ниссан» опцион за один рубль с правом обратного выкупа в зависимости от того, сколько денег в завод будет вложено за время отсутствия компании. А у «Тойоты» и «Фольксваген» - чао, бамбино, сорри. И без надежды на возвращение. А если вдруг они решат когда-нибудь вернуться, то будут начинать все с чистого листа. В чем я, честно говоря, сомневаюсь. Потому что тот же «Фольксваген» вложил в свой завод здесь слишком большие деньги — совсем не те, что ему сейчас заплатили покупатели. И вряд ли захочет повторить, - прокомментировал «КП» ситуацию вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Для потребителя это, конечно, печально, потому что это одни из самых популярных на российском рынке брендов. А ценность завода «Фольксваген» без «Фольксваген» — только готовая производственная коробка и кадры, на установленном там оборудовании никакие другие автомобили производить нельзя.

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