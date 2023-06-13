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НовостиОбщество13 июня 2023 7:28

Минпромторг России поддержал возрождение автомобильного бренда «Ока»

Вопрос о его возрождении в ведомстве готовы рассмотреть оперативно
Роман ПОЛОСИКОВ
Минпромторг России поддержал возрождение автомобильного бренда «Ока»

Минпромторг России поддержал возрождение автомобильного бренда «Ока»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минпромторг Российской Федерации поддерживает возрождение автомобильного бренда «Ока». Об этом рассказал глава ведомства Денис Мантуров в интервью для РИА Новости.

— Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно, — добавил глава Минпромторга.

Он также подчеркнул, что уже есть первые продукты возрождения российского автопрома в дополнение к действующей «Лада» — это «Москвич». Денис Мантуров также сказал, что уже в следующем году к ним должна присоединиться «Волга».

Ранее глава Минпромторга России заявил, что российская косметика не уступает в качестве западной. При этом сейчас в стране есть более 600 производств, готовых нарастить мощности при необходимости. В ведомстве уже составили план по импортозамещению в сфере косметики и парфюмерии до 2026 года.