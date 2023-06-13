Земляне смогут увидеть обратную сторону Луны: для этого не понадобится даже телескоп

Фото: Shutterstock

Чтобы увидеть обратную сторону Луны (конечно, не всю сразу), не нужно запускать собственный спутник или смотреть трансляцию. Достаточно подгадать правильное время. Луна покачивается туда-сюда, показывая немного обратной стороны то справа, то слева, в результате с Земли видно не 50% Луны, как свято верят многие, а 60%, и даже немного более. Уникальная ситуация сложится через несколько дней: юный серп ночной спутницы обнажит максимально возможную долю обратной стороны. В какой-то момент весь серп и будет этой «обратной стороной».

18 июня – новолуние. Луна не будет видна. Самые зоркие рассмотрят ее совсем тонкий серп уже 19-го, а 20-го точно будет на что посмотреть. Так вот, уникальность этого серпа будет в том, что он практически весь будет состоять из обратной стороны Луны.

Луна качнется вокруг своей оси как бы справа налево (для земного наблюдателя). Повернувшись, она приоткроет свою обратную сторону как раз справа. Таким образом, правый край лунного диска – это то, что обычно скрыто. Вообще-то Луна качается всегда, но уникальность этой ситуации в том, что повернутый Луной бок еще и освещен Солнцем.

А могло быть и наоборот, и это неинтересное «наоборот» - как раз сейчас. Луна в эти дни видна перед рассветом, она «старая» и стремится к Солнцу. Освещен ее левый край, и на нем нет ничего интересного, до боли знакомые пятна и кратеры, какие и всегда.

Чтобы насладиться явлением, телескоп не нужен – у края серпа, чуть выше середины, вы простым глазом заметите темное пятнышко. Это «море Кризисов» (лавовое поле, которое назвали «морем» просто из фантазии). Оно видно всегда, оно на нашей стороне. Практически все, что между ним и краем диска – обратная сторона. В бинокль, даже в слабый, вы рассмотрите намного больше.

Почему так происходит? Луна вращается вокруг своей оси. Период этого вращения – в точности период вращения Луны вокруг Земли. Именно по этой причине мы видим только одну сторону. Все так. Вот только Луна вращается вокруг себя очень равномерно. А орбита Луны вокруг Земли – не круг, а эллипс, и движение Луны по этой орбите неравномерное. Таким образом, бывают моменты, когда Луна или чуть запаздывает в орбитальном движении, лунный шар проворачивается вокруг своей оси слишком быстро, и раз, кусочек обратной стороны вылезает. Или наоборот, Луна на орбите «торопится», и открывает другую сторону.

Такое явление называется «либрация», или «покачивание», потому что Луна в самом деле как бы покачивается.

Недавно мы писали про поиски воды на Южном полюсе Луны, и говорили, что Солнце (да и Земля), если смотреть оттуда, движутся очень причудливо. Причина именно в покачивании, либрации, которое особенно заметно лунному наблюдателю на полюсах. На самом деле, мы описали только самое простое покачивание, а их несколько. Вообще, движение Луны очень сложное, и описывается несколькими сотнями переменных в уравнении. Так, Луна покачивается еще и по линии «север-юг» (так что мы видим то области за Южным полюсом, то за Северным), а также испытывает как бы тряску из-за притяжения Земли (Земля ведь тоже создает на Луне приливы, как Луна на Земле, океанов там только нет), и эта тряска еще немного приоткрывает нам обратной стороны.

Видя, что кратеры и горы на 10% обратной стороны – те же, что и на «нашей» стороне, астрономы прошлого думали, что вся обратная сторона очень похожа на нашу. Но это оказалось не так, например, там почти нет лавовых полей («морей»). Причина в том, что земная гравитация влияет больше на «нашу» сторону, стимулируя геологические процессы, отсюда и различия.