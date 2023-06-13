У Полины Гагариной возникли проблемы с налоговой

Певица Полина Гагарина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не успели поклонники порадоваться за Полину Гагарину, которая после развода устроила личную жизнь с танцором из собственного балета Стасом Миковым, как грянул скандал. Оказалось, что новый избранник певицы женат, а его супруга - танцовщица из коллектива "Руки Вверх" Оксана Стратулат переживает расставание крайне болезненно. Тем более, что с Гагариной она лично знакома...

Впрочем, не только в личной жизни у певицы не все гладко. Как выяснил сайт KP.RU, есть у звезды и бреши в бюджете. Так, по данным Федеральной налоговой службы, по итогам прошлого года за артисткой числится долг на сумму в 381 тысячу рублей. Эти деньги Гагарина недоплатила по налогам на имущество либо на доходы. К счастью для звезды, задолженность пока не передана судебным приставам.

Между тем, в последнее время у певицы было сразу несколько затратных статей расходов. Во-первых, после нескольких лет строительства она наконец въехала в новый просторный дом, обустройством которого занимается и по сей день. Во-вторых, впервые за шесть лет Полина Гагарина выпустила альбом, на котором, по собственному признанию, не экономила - только лучшие авторы, музыканты, аранжировщики, студия звукозаписи.

Ну а главное, в конце мая на многотысячной площадке столичного "Мегаспорта" артистка представила концертное шоу "Навсегда", которое обошлось ей в кругленькую сумму. Так, на сольнике Гагарина поражала зрителей не только масштабными декорациями и эффектными инсталляциями, но и сложными в исполнении номерами. Например, во время одного из них на сцену выехал настоящий автомобиль. Теперь с этой программой певица отправится в тур по стране: гастроли расписаны до конца года.