Российские войска научились бороться с самым грозным противником: почему оружие НАТО проваливается на Украине

Многим не нравятся очередные отправки новой дорогостоящей техники в незалежную. Негативные настроения по кормлению Киева растут. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И США, и ФРГ вроде бы готовы отправить Киеву новую бронетехнику. Она заменит те танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры, которые украинская армия бездарно рассеяла по полям в июньских боях. Потеряла их в зоне СВО за 10 дней своего тупо буксующего наступления.

СМИ выдают информацию о свежих поставках со ссылкой на источники в Пентагоне. Но не все в США поддерживают такую покладистость. Многим не нравятся очередные отправки новой дорогостоящей техники в незалежную. Негативные настроения по кормлению Киева растут. И в американском конгрессе, и в среде большого бизнеса.

Малое количество западных танков легко уязвимо против российских противотанковых ракет и мин - об этом в комментарии в Twitter написал владелец соцсети Илон Маск. А эксперты в Британии и Германии сожалеют, что украинские военные не успели толком подготовиться для использования современных танков из Европы и Америки в больших операциях на равнинах. И полагают, что новые поставки могут оказаться напрасными.

Об этом на Радио «Комсомольская правда» мы говорили с военным экспертом, политологом, кандидатом исторических наук Иваном Коноваловым.

ГДЕ ВАШИ «АБРАМСЫ»?

- Что происходит с новой западной бронетехникой на Украине?

- Американцы обещали Киеву поставить «Абрамсы», 31 танк. Это батальон. Сейчас американцы говорят, что намерены поставить дополнительно бронетехнику.

- Это взамен сожженной в Запорожье немецкой брони?

- Наверное, взамен уничтоженной уже в большом количестве.

- В каком именно количестве?

- Не меньше дюжины «Леопардов» было повреждено и уничтожено полностью. При том, что «Леопардов-2» немцы поставили Киеву около 60 штук. Все остальные еще только собирались поставить.

- Как теперь поступят американцы?

- Они заявляют, что собираются отправить новую бронетехнику.

- Именно танки «Абрамс»?

- Ну, так было в Вашингтоне заявлено.

ЧТО С «ЛЕОПАРДАМИ»?

- Но неужели в США надеются, что «Абрамсы» окажутся круче в бою, чем «Леопарды»?

- Не надеются. Да, это вряд ли так. «Леопард» - это машина более совершенная, и более доведенная до ума, чем «Абрамс». И уж если сейчас «Леопарды» на Украине горят от наших ПТРК, так «Абрамсам» там просто делать нечего.

- Но за день-два новую тяжелую бронетехнику через всю Европу в Запорожье и Авдеевку не доставишь. И за год-два ее «из-за новых вводных» серьезно не усовершенствуешь?

- Конечно, немецкая военная промышленность остается на высоком уровне. В частности, ее танковый сегмент. Немцы, действительно, хорошо разбираются в том, как делать танки. И «Леопард» - он остается одним из лучших танков в мире.

- Но он все же уступает, например, нашей «Армате»?

- Наверное, по многим позициям, немец примерно как наш «Прорыв», как Т-90 последней модификации.

- То есть, «Прорыв» германцу в прямой дуэли не уступит?

- «Прорыв» превосходит, в общем-то, «Леопард». Хотя «Леопард» где-то, по ряду показателей, примерно достигает нашего уровня. Немцы попали в похожую ситуацию, которую всегда формируют американцы.

ЛОЖЬ РЕКЛАМЫ

- Американская ситуация: реклама — это все?

- «Леопард» разрекламировали невероятно, как и все остальное западное оружие. А на деле вышло, что – да, это неплохой танк, но не лучший. Они думали, что против лома нет приема. Но тут оказалось, что против лома есть прием…

- Беспилотники "Байрактары" разрекламированные — такое же разочарование для Киева?

- Наши войска научились бороться с самым грозным противником. Байрактар — не грозный противник для нас. Наша способность к сопротивлению более серьезному оружию стала сюрпризом для американцев и для немцев. Они-то думали, что вот «Леопард» выйдет, всех напугает - и все закончится. Но ошиблись.

- Министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал: «ФРГ не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный «леопард», но нарастит поставки отремонтированных».

- Надо понимать, что «Леопардов» не так много у самой немецкой армии. На ходу у них не более 200 машин. Конечно, военная промышленность ФРГ может создать новые танки. Но не в тех темпах, которые заявляет украинская армия, расходуя и боеприпасы, и технику, и личный состав. Они с такой скоростью все это теряют, что просто нет возможности даже у коллективного ВПК Европы и США это все заменить. Потому что наши это железо выбивают с огромной скоростью. Поэтому и немцы так заявляют, что, мол, ребята, что-то дадим, но – не более того.

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