Объявлены лауреаты одиннадцатой Программы «Лучшие социальные проекты России»

Светлана Зейналова, ведущая церемонии награждения победителей

На наших глазах в России постепенно формируется новый класс бизнесменов, которые нацелены на развитие своих компаний в социальной сфере, ведь социальное предпринимательство имеет широкий спектр применения и перспектив. 1 июня в Radisson Resort, Zavidovo состоялась XI Программа «Лучшие социальные проекты России», где торжественно объявили лауреатов.

Предшествовал церемонии награждения победителей Форум «Три кита национальной повестки: благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие», который стал площадкой для обсуждения очень разных, но при этом гармонично сочетающихся вопросов: как стать благотворителем, не насилуя себя? Можно ли запустить социальный проект и не разориться? Как правильно продвигать свои инициативы и привлекать к ним внимание общественности? Десятки опытных экспертов в области социальных инициатив и представителей бизнеса, реализующих поистине масштабные проекты, встретились на Форуме и получили возможность не только поделиться собственными успехами, но и рассказать о сложностях и преградах, возникших на их пути. Это важная составляющая дискуссионных площадок – не только греться в лучах славы, но и не бояться делиться неудачным опытом, который, как мы помним из классики, «сын ошибок трудных».

ООО «ФК ПУЛЬС» Яна Новоселова, ведущий специалист по корпоративным коммуникациям; Марина Истомина, директор по персоналу; Нина Андреева, ведущий специалист по развитию социальных проектов

Торжественным окончанием дня стала долгожданная церемония награждения лауреатов Программы, в конкурсном отборе которой участвовало более 500 претендентов. Лучшими, по мнению экспертного совета 2023 года, стали: АЛЬФА-БАНК, АО «Атомэнергомаш», Банк ВТБ (ПАО), Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце», БФ «Онкологика», ВКонтакте, Госкорпорация «Росатом», Медиахолдинг MAER, Московская городская Дума, ПАО «ЛУКОЙЛ», СБЕР, Х5 Group, Фонд поддержки инвалидов с детским церебральным параличом и черепно-мозговой травмой «Жизнь с ДЦП», Skillbox, Rambler&Co, Холдинг «Российские железные дороги», Cloud.ru, АО «Газпром-Медиа Холдинг», Благотворительный фонд «Детский мир», Телеканал ТНТ, Фонд «Наше будущее», ПАО «МТС», ПАО НЛМК, ПАО РОСБАНК, РНКБ БАНК (ПАО), Сохрани лес, ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА».

Люди с синдромом Дауна часто сталкиваются с проблемами социализации, однако неравнодушные люди стремятся исправить ситуацию. «Развитие цифровой инклюзии – важный и сложный процесс, требующий специализированных решений для разных целевых аудиторий. Благодаря сотрудничеству с фондом «Даунсайд Ап» нам удалось внести в него вклад, создав первую соцсеть для людей с синдромом Дауна «Мой сайт». Здорово, что экспертное жюри оценило платформу!» – рассказала о новаторском проекте Евгения Белотелова, управляющий партнер группы компаний Philin Philgood.

Награда и диплом

Эко-просвещение является важным составляющим ответственности людей в отношении окружающей среды. «Здоровье и безопасность семьи – вопрос, которому уделяется большое внимание, особенно с рождением детей. Бренд Gardenica в партнерстве с ТС Магнит подготовили эко-проект, где рассказали, с каких шагов лучше начать экологичный образ жизни и как легко сделать его нормой. В проекте освещены темы про экопривычки, гринвошинг, маркировку, раздельный сбор мусора, а также рассказано, как выбирать безопасную бытовую химию и почему это важно», – сообщила Ольга Эль Шериф, ведущий бренд-менеджер Gardenica.

Максим Емец, амбассадор компании «Моторика» и Ярослав Святославский, руководитель проектов дивизиона «Качество жизни», проект «Открыто для всех», спортсмен Паралимпийской сборной страны

Также жюри присвоило награду следующим компаниям: АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» и Департамент строительства г. Москвы, АО «Телекомпания НТВ», Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» и Группа компаний Philin Philgood, ГК ЕЮС, Группа Газпромбанк Лизинг, Группа компаний Natura Siberica, Лига Ставок, Федерация хоккея России и Благотворительный фонд «Созвездие Добра», ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ», Общественное телевидение России, ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», ООО «Сентисс Рус», ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ПАО «Газпром» и Коммуникационное агентство АГТ, Радио Sputnik, медиагруппа «Россия сегодня», СУЭК, Федеральная ювелирная франчайзинговая сеть «585*ЗОЛОТОЙ», Центральная дирекция пассажирских обустройств – филиал ОАО «РЖД», FABERLIC, Mriya Resort & SPA, G Communications, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЛУКОЙЛ», Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» (Балаковская АЭС), Gardenica, Meine Liebe, ПРАВОКАРД.

Страховые компании стараются не только защитить своих клиентов от финансовых потерь, но и способствовать улучшению качества жизни в обществе в целом. «Минувший год оказался непростым, и именно в такой период должна проявляться сила и надежность страховщика, которому клиенты доверяют самое главное – жизнь, благополучие близких и свое будущее. В 2022 году наша компания обеспечила бесперебойное оформление одного миллиона выплат по всей стране. Мы благодарим клиентов за доверие и продолжим защищать их финансовое благополучие», – сообщил Евгений Гуревич, генеральный директор КАПИТАЛ LIFE (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»).

Медицинская и материальная помощь, создание условий для рождения и воспитания детей – все это помогает улучшить демографическую ситуацию в стране. «Улучшение демографической ситуации – сейчас приоритетная задача государства. Комплекс мер по ее решению включает заботу о здоровье беременных, молодых мам и новорожденных детей. Именно в этом чувствительном для общества направлении мы выстроили целую систему адресной поддержки и контроля качества оказания медпомощи будущим мамам и малышам», – сообщил Андрей Рыжаков, генеральный директор «АльфаСтрахование – ОМС».

Награду за лучший социальный проект также получили: ООО «ГПМ Радио», Pадио Romantika, АльфаСтрахование – ОМС, АНО «Агенство развития Мончегорска», АНО «Атом-спорт», АНО «Центр по Пропаганде Безопасности Движения на Транспорте «Движение без Опасности», АО «АБ ИнБев Эфес», АО «Нэфис Косметикс», АО «Радио «Зенит»», АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, Благотворительный Фонд «Память поколений», Группа компаний «КВС», Группа компаний ТИОН, Благотворительный фонд Гоши Куценко помощи детям, больным ДЦП «Шаг вместе», ГК «Пачоли», Девелопер полного цикла «Сити21», Сеть зоомагазинов «Четыре Лапы», ЕДИНЫЙ ЦУПИС (ООО НКО «Мобильная карта»), Коммуникационное агентство ДБО, Консультационный центр АО «ДОМ.РФ», Межрегиональная общественная организация содействия программе воспитания подрастающего поколения «Старшие Братья Старшие Сестры», МОСКВАРИУМ, НЕТОЛОГИЯ, NTECHLAB, MTS AI, Чемпионат, ООО «ГПМ РАДИО»

Иван Романица, заместитель начальника отдела организации и обслуживания на вокзалах и информатизации ЦДПО – филиал ОАО «РЖД» и Елена Ракова, первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок

АВТОРАДИО, ООО «КЗ»Ростсельмаш», Lesta Games, ООО «Пивоваренная компания «Балтика», ООО «Солнце Москвы», ООО «Телеканал ТВ3», ООО «ФК ПУЛЬС», ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», ФГБУ «Редакция «Российской газеты», Фонд целевого капитала «Истоки» и Группа компаний Philin Philgood, TechInsider

(Independent Media), Парк-отель «Орловский», Проект «Мой гектар», Президент Благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаина Захарова, Сервис по возврату проблемной задолженности ID Collect, Социальный навигатор, медиагруппа «Россия сегодня», СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ЛУКОЙЛ», Тиунова Дарья Олеговна, АНО «Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности

«Моспром» (АНО «Моспром»).

Наличие награды приносит радость за проделанную работу и достигнутые результаты, что может стать мотивацией для дальнейшего развития и достижения новых высот в профессиональной деятельности. «Выражаем искреннюю благодарность организаторам за проведение Программы “Лучшие социальные проекты России”, а также экспертному совету за высокую оценку нашего проекта, который является важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности Российской Федерации», – поделился генеральный директор Фонда «Здоровье нации» Станислав Каменцев.

В состав экспертного совета Программы входят представители бизнеса, государственных и общественных структур, в их числе: Департамент средств массовой информации и рекламы г. Москвы, Департамент здравоохранения г. Москвы, МТПП, Министерство спорта РФ, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.