Натовская техника оказалась не такой непобедимой, как уверяли. Фото: REUTERS

ПЕРВЫЙ ЖЕ БОЙ

До сих пор российские командиры подсчитывают и уточняют количество подбитой и брошенной вражьей брони на «южном фронте» зоны спецоперации.

Только в первый день (!) так называемого украинского наступления на железной свалке в полях оказались:

5 немецких танков Leopard 2, 6 американских БМП Bradley, 3 американских бронетранспортера MaxxPro, 1 голландский бронетранспортер YPR-765, 1 чешский танк T-72M1, 1 французский бронеавтомобиль VAB и почти дюжина сгоревших грузовиков.

Что же мы имеем сегодня?

Как нашим бойцам удалось намолотить столько техники противника? Что будет с ней дальше?

Правда, что некоторые трофеи уже везут в Москву?

СКОЛЬКО БРОНИ НА СВАЛКЕ?

По данным Минобороны РФ, на 11 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях уничтожено еще 11 танков Leopard 2. Также противник лишился 16 Bradley, 17 БМП, 2 гаубиц M777. Ну и не забывайте к этому перечню приплюсовать технику, уничтоженную в предыдущие дни.

Как сказал президент на встрече с военкорами, всего мы за время украинского «наступления» подбили 160 танков и 360 бронемашин противника! Видимо, тут идет счет не только «Леопардов», а всех танковых единиц.

Уже представлено видео, как российские бойцы осматривают подбитую технику НАТО. На одном из американских Bradley и на немецком Leopard 2 еще работали моторы! О чем это говорит? О скоротечности боя и бегстве украинских экипажей. Как шутят армейские остряки: видимо, эти танки заправляли не «до горлышка», а «до Крыма»…

Не дошли.

МНОГО ЛИ «ЛЕОПАРДОВ» ПОЛУЧИЛИ ВСУ?

Всего страны НАТО пообещали Киеву в складчину 300 «Леопардов». Даже Финляндия расщедрилась и отдала Украине все свои 6 танков Leopard с противоминными траками. Каково же было финнам увидеть фото, как половина ее танковой армии дымят, подбитые в одном бою. Половина «армии»!

ЧТО С ЗАХВАЧЕННЫМИ «КОШКАМИ»?

Они в разном состоянии. Есть такие, которые после ремонта могут двигаться своим ходом. Есть и безнадежные, их, скорее всего, отправят в музеи России как трофеи.

Уже раздаются призывы притащить хотя бы один Leopard 2 в Москву и поставить под окна посольства Германии.

ПОЧЕМУ БЕРЛИН НЕРВНИЧАЕТ?

Потому что российские бойцы нанесли звонкую оплеуху «немецкой легенде». Таких потерь у германских бронированных монстров со времен Великой Отечественной еще не было. Оказалось, не так страшен Leopard, как его рекламировали.

Мы знаем его уязвимые места - слабая защищенность бортов и верхней полусферы. Наши ударные вертолеты Ка-52 своими ракетами «Вихрь» легко дырявят «башку» этим танкам. Ракеты комплекса «Корнет» прорубают борта. А наш бронебойный подкалиберный снаряд «Манго-2» может пробивать Leopard в любой проекции.

НАЦИСТСКИЕ ОТМЕТИНЫ

Но самое удивительное - немецкие танки ездят прямо сейчас по полям Донбасса и Запорожья с теми же белыми крестами на бортах, что и 80 лет назад. Поклонники нацизма из ВСУ старательно копируют своих гитлеровских кумиров. И даже бравируют этим.

Хочется верить, что и закончат они свой путь так же, как танковая армия немецкого генерала Моделя, пытавшаяся устроить генеральное наступление летом 1943-го под Курском.

Украинцы еще проходят в школе - чем там все кончилось?

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