Олекма - любимая река Владимира Сунгоркина

Владимир Сунгоркин во время таежной экспедиции. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Кажется, вечность прошла, как нас покинул Владимир Николаевич Сунгоркин... В сентябре прошлого года наш главный редактор трагически скончался во время дальневосточной экспедиции по следам Владимира Арсеньева... Впервые мы будем отмечать его день рождения без него. Но 16 июня мы обязательно отметим. Потому что сердце до сих пор не смирилось с трагедией. Потому что для большинства друзей, соратников и учеников он просто ушел далеко в тайгу, где нет связи... На сплав, без которого не мыслил себя. Когда я думаю об этом, то представляю Олекму - реку, которую так любил Сунгоркин...

Фото Владимира Николаевича из экспедиции по арсеньевским местам. За день до смерти... Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Возвращение в мечту

Тема возвращения на Олекму возникала в экспедиционном отделе «КП» каждый год. Шефу очень хотелось снова побывать на одной из своих любимых рек, по которой впервые сплавился еще в 70-х годах прошлого века. Но все время возникали какие-то более бодрые и бурные потоки, как в историческом, так и в природном плане.

Бурный приток Олекмы ранним утром. Фото: Евгений САЗОНОВ

А Олекма, протекающая неспешно сразу по трем субъектам России - Забайкалью, Амурской области и Якутии, - откладывалась на потом. Когда станем постарше… Была идея пройти ее до самого впадения в Лену.

Не успели...

Неласковая красота

Олекма только на слух звучит ласково. В реальности она не всегда такая, как слышится. В маловодные сезоны характер у нее портится. Возникают пороги, легкая непредсказуемость и сарказм по отношению к сплавщикам. В 2015-м на одном из поворотов изрядно поглумилась над нами. Такой ветер подняла, что рафт, несмотря на содрогающийся от внутреннего сгорания мотор, выбивающихся из сил гребцов и попутное (!) течение, просто стоял на месте.

Несколько раз мы приставали к берегу, отдыхали, ждали, когда ветер поутихнет. И только с третьей попытки прорвались через природную аэротрубу. Причем, как только заползли за излучину, ветер резко стих. Видимо, Олекма сама устала... Но на следующий день собралась с силами и устроила апокалипсис реальный. Точнее, нереальный. Ветер обезумел, хляби небесные разверзлись... И это через 10 минут после южного солнца и 35-градусной жары.

Любит эта река веселиться. Скучно ей одной. Да мы и не в обиде: за красоту этой женщине все можно простить.

Лед и камень

У Олекмы три красоты. Первая - вечная: каменные столбы. Если долго смотреть на них, то начинаешь видеть лица. Недаром якуты называют их «кигилях» - «каменные люди». Иногда они «приходят» отрядами и начинают напоминать армию призраков. А когда стоят толпами, то выглядят как развалины древних крепостей с длинными стенами - от воды до вершины горы, которые построить могли только великаны.

Летний лед. Фото: Евгений САЗОНОВ

Александр Бестужев-Марлинский писал об их собратьях на Лене: «Какая-то святая тишина лежит на девственном творении, и душа сливается с дикою, но величественною природой». Лучше знаменитого декабриста о каменных столбах и не скажешь...

Вторая красота - временная: наледи. Сотни метров и десятки тонн настоящего льда. В середине июня при жаре до тридцати. Кажется, ледяные глыбы не тают. На самом деле - тают, но о-о-очень медленно, порождая потоки чистейшей и вкуснейшей воды. Достойной, чтобы ее подавали на десерт в самых дорогих ресторанах мира.

А сам лед? Летний, жаркий, твой. Мало кто удержится, чтобы не обломить сосульку и не схрумкать, как в детстве.

Это все остатки ледохода. В морозный год, бывает, остаются куски с трехэтажный дом, и они как раз не успевают стаять до наступления холодов…

И на камнях растут цветы. Фото: Евгений САЗОНОВ

Третья красота - вневременная: природная. Если залезть на вершину какой-нибудь неприступной горы, то можно вечно стоять и любоваться изгибами русла, зеленью лесов, туманной дымкой на горизонте... Наслаждаться той самой святой тишиной и бытьнеотъемлемой частью природы...

Вместо послесловия

Излучины крупнейшего притока Лены. Фото: Евгений САЗОНОВ

Владимир Николаевич любил отмечать день рождения в походе, потому и подгадывал, чтобы сплавы выпадали на 16 июня. Один из таких праздников мы отметили на Олекме, сделав сюрприз имениннику: захватив колпаки, хлопушки и соорудив торт из печенья со сгущенкой - со свечами, разумеется. Шеф сказал тогда, что это был идеальный дэрэ... Возможно, потому он так мечтал вернуться на Олекму. На свою любимую реку...

Значит, мы когда-нибудь обязаны вернуться за него.

При поддержке Русского географического общества.

Владимир Сунгоркин у здания издательского дома "Комсомольская правда". Фото: Евгения ГУСЕВА

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