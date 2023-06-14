"Бог с ними. Несчастные люди. Без родины": Егор Бероев ответил сбежавшим из России артистам

Егор Бероев назвал сбежавших из России артистов несчастными людьми без родины Фото: Оксана ЗУЙКО

Потомственный актер и победитель шоу «Ледниковый период» Егор Бероев — звезда боевика «Турецкий гамбит» и драмы «Папа» — как и диктует время, довольно нередко появляется и в сериалах («Перевал Дятлова», «Территория», «Война семей»). И все же в студию радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) артист пришел, чтобы представить новую полнометражную работу: снятый на английском языке фантастический триллер «Сквозь время». Разговор начался с туманного будущего, а свернул к выпуклому настоящему.

- Егор, давайте начнем с официального повода. 15 июня на большие экраны выходит картина «Сквозь время», Александра Богуславского — сына Виталия Богуславского, директора картины «Москва слезам не верит», — где одну из главных ролей сыграли вы. Чтобы заинтересовать читателя и слушателя, дадим небольшой анонс: в ходе испытаний некоего скоростного самолета на новом источнике энергии бизнесмен Итон Блейк (Виктор Добронравов), и его брат Джейкоб (Егор Корешков), оказываются на острове, который на картах никак не отмечен. Они там сталкиваются с таинственным туманом, внутри которого существует и прошлое, и будущее. Егор Бероев сыграл героя из семьи Блейков, профессора. Скажите, насколько вам вообще интересны путешествия во времени?

- Да, я в детстве очень сильно увлекался Александром Беляевым. Лет в 11-12 прочитал, наверно, все (он мне нравился больше, чем Кир Булычев): «Голова профессора Доуэля», «Светопреставление», «Человек-амфибия», «Ариэль», «Остров погибших кораблей». Он и сам был уникальным человеком, и сама история его жизни, с которой я познакомился уже будучи взрослым человеком, тоже уникальна. Очень интересный автор и действительно, может быть, сейчас несколько позабытый. Я давно не вижу хороших экранизаций советской фантастики. В основном сейчас увлекаются Стругацкими («Обитаемый остров», «Трудно быть Богом»), а я бы, конечно, сильно приложил усилия для того, чтобы разобраться вообще в творчестве того же Беляева. Нам вообще не хватает качественной рефлексии режиссеров и сценаристов на эту тему.

- Хотя материала бесконечное количество.

- Да! Тут просто вопрос только в доскональном погружении, в любви к своему делу. Этого очень мало сейчас. Сценарии пишутся очень быстро, уже на съемочной площадке дорабатываются, если можно назвать это доработкой. В нашей картине «Сквозь время», которую мы сняли в Крыму и в Москве и Подмосковье, к счастью, был другой подход. Изначально фильм был снята на английском языке. Уникальная история. Я занимался с педагогом (собственной дочери Евдокии) по английскому, серьезно готовился. Это было интересно. И потом, когда продюсеры решили, что этот фильм они будут выпускать уже в России, на русском языке, нам пришлось дублировать себя же. Что тоже довольно непросто.

- А вот насколько у русского фильма в нынешних обстоятельствах есть шансы быть увиденным и услышанным в мире?

- Я думаю, что не просто «есть шанс», а его точно посмотрят. Уже знаю, что фильм удачно продали за границу — даже после начала СВО: Китай, Южная Америка, Индия… Да, это не европейские страны и не Америка, но страны, оставшиеся дружественными нам.

- Было бы здорово. Потому что, сколько бы мы не писали о кино, приходится констатировать, что никто из наших артистов звездой Голливуда так и не стал. Ни из тех, кто уезжал в советское время, ни из нынешних. Владимира Машкова, который пытался закрепиться в США и жил в плавучем доме, теперь сменила дочь Мария, признавшаяся, что пять лет подряд, что она живет в Лос-Анджелесе, на кастингах ей предлагали играть только проституток.

- Я точно не хочу обсуждать Машу Машкову и не думаю, что это персонаж, который нужно обсуждать в формате возможных звезд Голливуда. Могу сказать, что моя жена Ксения (Алферова), работала в двух американских фильмах — да, это были не фильмы класса А, это были фильмы класса В, но это были американские фильмы («Экспресс Петербург-Канны», «Зеркальные войны: Отражение первое»), я ездил с ней и практически работал водителем. Это был интересный опыт, красивая природа США, интересная культура, но мы прекрасно понимали, что мы — люди нашей, русской земли. Для нас невозможно длительное отсутствие в своей стране, на своей земле.

— Хорошо, другой пример. Яна Троянова — героиня народных драм, уральская актриса, амплуа женщины из народа в спектре от Нонны Мордюковой до Натальи Гундаревой. Уехала во Францию. в свежем интервью одному иноагенту признается, что ее коллеги по съемочной площадке сериала «Ольга» рыдали во время съемок после начала СВО. Разумеется, доснявшись и получив гонорар, Яна улетела из России, предоставив пачку бумаг, как сильно боролась с режимом. Это творческая шизофрения или что? Нет ощущения, что у нас 80% представителей кино- и сериальной среды придерживаются аналогичных взглядов и биполярности?

- Как бы помягче сказать...Чем чаще я сталкиваюсь с такими выступлениями моих коллег, тем больше укрепляется ощущение, что актерское образование — очень слабое как образование. И в какой-то момент люди как будто останавливаются в умственном развитии, достигая определенного уровня известности. Или отсутствие пытливости ума, или критического мышления, или пробелы в основах (уроки истории и литературы — Авт.), не знаю. Хотя мы с ними в принципе воспитаны внутри нашей страны, одинаковыми школами. Нас растили в любви к родине… Я не знаю, что мне им сказать, кроме того, что у меня нету никакого чувства к ним. Ни жалости, ни обиды. Наверное, кому-то я просто не подам руки за то, что сказано было.

— Так что делать? Как достучаться?

— К тем, кто хочет достучаться до истины, посоветую очень простой путь. Взять и получить достоверную информацию о том, что происходило на Украине до того, как все они (пацифисты) проснулись. Потому что они проснулись 24 февраля 2022 года. А раньше они не знали о том, что там идет война. О том, что 2 мая 2014 года в Одессе сожгли русских людей украинского гражданства в Доме профсоюзов. Не знали, что 2 июня 2014 года украинская армия бомбила Луганск, и было очень много жертв. Это был страшный день, я помню эти видео — женщины с оторванными ногами…

Вот сейчас вторую половину мая я провел в ЛНР, а до этого был в Донецке, в Мариуполе, в Запорожье, во всех регионах…

Заехали мы и в Кременную (город, который пытается отбить ВСУ — Авт.) — это уже на линии боевого соприкосновения, то есть, мы были на фронте. Несколько раз попадали под обстрел «Градов»: мы укрывались в подвале. В 100 метрах от нас было два удара, один удар — это шесть снарядов. Это жуть! Представьте. Мы укрылись в подвале, снаряды легли в ста метрах, а долбануло так, что ветер просто ворвался в комнату. Это артиллерийская война против мирного населения. В Донецке каждый день продолжают погибать люди просто так. Ни за что. Каждый день на город падает по 50-70 снарядов 122-х, 150-х (калибр). Я это видел и слышал. Не привык делать никаких голословных заключений, не зная предмета. Если я что-то говорю, то говорю это, опираясь на факты. Тоже самое советую сделать и всем, кто выступает против СВО и русской армии. Изучите вопрос. Пусть даже с 2013 года. Все числа, даты, как произошел бандитский захват власти, как случилось незаконное свержение президента. Как Верховная Рада сняла полномочия с главы государства, что не входит в их полномочия. Как за 45-миллионный народ принял решение майдан. Как Турчинов направил армию против своего же народа. Армию! Это называлось АТО – антитеррористическая операция. В ДНР, ЛНР и Харькове. Сколько людей там погибли? Давайте смотреть в лицо правде. У меня там родственники живут, я знаю правду не из интернета.

А что касается артистов, конечно, проще уехать и оттуда поливать родную страну. Нет, не уезжайте, останьтесь здесь и сохраняйте позицию, говорите это здесь. Почему вы не можете этого сделать? Юрий Шевчук остался и говорит. Вызывает уважение. Если у него есть такая позиция, пусть так. Но зачем же выезжать туда и подгавкивать оттуда?

—Вам хочется поделиться правдой с публикой?

— Да, сейчас мы делаем документальный фильм про людей, жителей Донбасса, пять серий. Снимали на заводах, на конюшнях, в больницах, в роддомах и так далее. Мы хотим просто рассказать нашей большой земле про ту «малую землю», про новую землю. Рассказать про то, что там живут потрясающие люди, удивительные люди.

— Какое впечатление у вас осталось от общения с ними?

— Невероятное впечатление. Знаете, у меня такое ощущение, что они нам нужны больше, чем мы им. Для того, чтобы не погибнуть от капитализма, материализма, от цинизма, нам нужно такое общество: честное и искреннее. Этот народ ближе к советскому, чистому, искреннему, такому настоящему патриотическому отношению к жизни, неподдельному. Мы были и в Северодонецке, а это непростая земля, подходили к людям на улицах, без подготовки, и 99,8% людей, которых я встречал, были искренне рады мне. Искренне рады тому, что российская армия пришла. Что Россия пришла. Они ждали этого.

— При этом семьи зачастую разделены, как в «Тихом Доне».

— Да. К примеру, дочь на той стороне, потому что у нее муж в ВСУ, а она получила осколочное ранение в Днепропетровске. Или один брат здесь, другой там… Но все равно местные жители рассказывали мне, что когда была украинская армия, они ловили человека, который поддерживал ДНР, привязывали его ногами к машине и возили по городу до того, что у него отваливались руки, ноги, голова в крови. До какой степени можно быть зверьми, чтобы таким образом поступать?

— А как же предложение поехать в Киев, где «все говорят по-русски»?

— Когда мы были в Рубежном (город в ЛНР), где все страшно разбито боями, одна женщина сказала: я не говорю на украинском, это не мой язык, знаю несколько фраз, всю жизнь прожила в Северодонецке и мы разговаривали на русском языке, но когда мы устраивались на работу при украинской власти, нас ОБЯЗЫВАЛИ говорить на украинском языке. Только на украинском. Ну, как можно дойти до такого идиотизма?

Мы — многонациональная страна, у нас больше 190 национальностей. В этом наша сила. Мы никогда никакого отношения не имели ни к нацизму, ни к шовинизму. Никогда не разбирались, кто на каком языке говорит и не «переучивали». Мы живем в таком муравейнике национальностей, и все это — наш народ, россияне.

— Как так вышло, что вчерашние пацифисты из-за границы уже приветствуют обстрелы Белгородской области? Как уроженец этой земли Иван Алексеев, рэпер Noize MC*.

— Есть прекрасные слова Сергея Бодрова — никогда не надо плохо говорить про своих, когда они находятся на поле боя. Никогда. Что бы, как бы, где бы не происходило… плохо про своих – нельзя. Сейчас, когда идут боевые действия, мы должны во всем поддержать своих — президента и армию. Это наш долг. Иначе зачем мы живем в стране? Зачем мы называем себя россиянами? Почему те люди, которые уехали и оскорбляют нас, российский народ, называя себя «народными артистами», и армию, решили, что они больше знают, чем наше государство? Почему они это решили? Откуда эта информация? Неужели они не понимают, что их обманули? Просто обманули. Просто дали им этот пряничек, который им угоден был. Вот тут у меня сомнения — в недальновидности, в недостаточных умственных возможностях… И тут винить их нельзя. Мы же с уважением относимся к ментальным особенностям некоторых людей? Может быть, кто-то из поймет потом, может быть, кто-то никогда не поймет. Но мы сильнее, поэтому я бы не стал кидаться на них. Мы все равно сильнее. И правда на нашей стороне. Бог с ними. Ну, несчастные люди. Несчастные. Без родины.

— Выходит, все зашло так далеко, что отмолчаться или остаться вечной «нейтральной Швейцарией» не получится...

— Да, да. Вопрос в том — за своих вы или против? Вот с этим надо определиться. Мне кажется, сейчас время такое, которое уже не терпит полумер. Невозможно быть в стороне. В особенности, если ты еще являешься лидером общественного мнения. Хотя бы и легким лидером: актер, художник, сценарист, режиссер, музыкант, певец. Надо очень жестко занять позицию, потому что очень много провокаций, и многие из артистов попадаются на эти провокации. Поэтому, во избежание тяжелых последствий надо держать очень четкую и понятную, непоколебимую позицию. Честную позицию. И, конечно, понимать, что от этого зависит самое главное. Победа. И мы должны победить. Ради тех, кого уже нету, ради будущего. Обязаны приложить все усилия, для того, чтобы быть с нашими ребятами, чтобы выполнить задачу, которая поставлена Верховным Главнокомандующим.

— У нас в гостях был Егор Бероев. Который 15 июня выпускает фантастический триллер «Сквозь время». А еще его благотворительный фонд «Я здесь!» организовывает бесплатный концерт 25 июня на ВДНХ для всех желающих — в помощь людям с особенностями развития. Приходите, смотрите, слушайте. С вами было радио «Комсомольская правда». Всем пока!

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