Вице-премьер Чеченской Республики, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. Фото: Елена Афонина/ТАСС

Слухи о том, что член Госдумы РФ от Чечни Адам Делимханов якобы попал под обстрел в зоне СВО, начали распространять украинские СМИ утром 14 июня. Первым об этом сообщил украинский политолог Сазонов.

Российский телеканал «Звезда» со ссылкой на Госдуму оперативно опроверг самые страшные предположения, написав, что депутат жив.

Между тем, глава Чечни Рамзан Кадыров у себя в телеграм-канале написал, что не может «никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит»:

- Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого БРАТА, - сказал Кадыров в своем посте и многие увидели в его словах иронию.

Рамзан Кадыров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Примерно в таком же ключе продолжил информационный поток командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов:

«Полностью снимаю все подразделения дислоцированные в Марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым Адам Султановичем… Поступила команда от Рамзана Ахматовича Кадырова, найти его там любыми путями и вывезти чего бы это не стоило. Новая вводная для спецназа АХМАТ, выполним и этот приказ однозначно. АХМАТ - СИЛА, РОССИЯ - МОЩЬ, АЛЛАХ ВЕЛИК!», - написал он.

Помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку Апты Алаудинов. Фото: Александр Река/ТАСС

При этом снабдил сообщение 37 эмодзи, что мягко говоря, для него не характерно. В этих эмодзи он изобразил все возможные средства передвижения - верблюды, серфинг, автомобили, вертолеты, самолеты, что также говорит о том, что сообщение, возможно, не стоит воспринимать буквально.

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При этом в беседе с ТАСС Алаудинов уже серьезно заявил, что Делимханов живее всех живых и находится в Чечне.

Подытожил пересуды председатель Госдумы Вячеслав Володин:

- Коллеги, хочется вас проинформировать. Потому что в наш век информационных технологий информация распространяется быстро. Но совести, откровенно говоря, стало меньше. Вы все видели сообщения, что Делимханов ранен, или вообще уже не жив. Вот только что разговаривали с ним — он жив здоров. Более того, желает здоровья и всем.

Дал комментарий по теме и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы с большой тревогой восприняли эту информацию, переживаем, как и все, за Героя России. Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло», — сообщил он журналистам на ежедневном брифинге.

Адам Делимханов безусловно является лакомой целью для украинского режима. Он участвовал в СВО практически с самого начала. Как рассказывал Кадыров, Адам Султанович в том числе руководил штурмом «Азовстали» в Мариуполе. И Путин даже присвоил Делимханову звание героя России в апреле 2022 года.