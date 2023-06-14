«Петухи да гуси в Городе Тарусе»: Ассамблея народов России стала партнёром XIII Областного детского фестиваля в городе Тарусе!

Однако в этом году событие приобрело принципиально новый масштаб, ведь партнером выступила Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России». Идейным вдохновителем и главным режиссером фестиваля стал Гедеминас Таранда - известный российский деятель культуры и искусства, генеральный директор и художественный руководитель труппы "Имперский Русский балет". Выбор места проведения для Гедеминаса не случаен: Таруса – удивительно живописное, но малознакомое большой публике место. По мнению маэстро, глубинки России заслуживают приоритетного внимания.

«Вот у нас больше 190 народов, а кто о них знает? Мы должны все фестивали проводить на местах, в маленьких городках и деревушках. У нас же как – всё проводят в Москве. А вокруг нее какое количество городов! Во Владимир приехали? Нет. В Калугу приехали? Нет. Псков, Великий Новгород, Великие Луки – вот, где должны собираться народы! И когда мы начнем работать в этом ключе, мы поймем, что мы великая страна. Нам нужна интеграция во все малые города. И ребята, которые там живут, увидят, что есть еще коряки, ненцы, уйгуры. Малые города чувствуют себя брошенными в плане культурного познания. Надо уйти от осознания, что Россия – это только Москва и Санкт-Петербург. Нам нужно вносить в малые города большие идеи, фестивали, кино и мультфильмы. Поехали в Калугу, а оттуда в Сухиничи. Кто вообще знает, что такое Сухиничи? А потом в Обнинск. Мне скажут: «там дороги нет». А Ассамблея проложит дорогу в сердце каждого. Вот, чем мы должны заниматься, и тогда мы понимаем – мы великая Россия. Вот это и есть объединяющее дело Ассамблеи, чтобы все люди понимали, что мы одно целое, мы одна страна!» - подчеркнул Гедиминас Таранда.

В Тарусе жили и работали Марина Цветаева, Константин Паустовский, Булат Окуджава и Николай Заболоцкий, которому в этом году 120 лет со дня рождения! Здесь создавались бессмертные произведения величайших мастеров русской культуры и искусства, и сейчас продолжают работать целые династии уникальных творцов. Почетным гостем праздника стал Владимир Ярушин – солист группы «Ариэль», который так вдохновился концепцией фестиваля, что всего за одну ночь до его начала написал песню и исполнил ее перед командой Ассамблеи.

«Щит, который не пробить ни одной предательской пропаганде»

«Никто не говорит «аварец талантливее осетина» или наоборот. Ассамблея для того и создана, чтобы аккумулировать разных людей со всей страны, и такие фестивали, как этот, нам прекрасно помогают. Сегодня, когда коллективный Запад активно пытается разрушить наш традиционный институт семьи, используя самые гадкие и неприемлемые методы, мы стоим на страже истинных ценностей, близких каждому гражданину России независимо от религиозной или национальной принадлежности. Мы такие: почитаем отца и мать, любим родину, бережем историю, уважаем своего соседа и готовы прийти к нему на помощь, если понадобится. «Петухи да гуси в городе Тарусе» - событие уникальное еще и потому, что главная его цель - сплотить семьи всех народностей и конфессий в общий круг, чтобы на примере вот такой преемственности, любви и дружбы построить щит, который не пробить ни одной предательской пропаганде», - отметил Генеральный директор «Ассамблеи народов России» Александр Даркович.

Глава администрации Тарусского района Михаил Голубев вместе с командой «Ассамблеи народов России» вручил участникам фестиваля подарки и отметил, что с такой подмогой, ежегодное событие приобрело принципиально новый уровень.

«Отрадно, что сегодня этот праздник проходит на широкую ногу, когда в сложное для страны время мы работаем над сохранением семейных ценностей. Ведь это, в первую очередь, семейный фестиваль, и нам очень приятно, что «Ассамблея народов России» выступила как партнер и добрый друг, это очень важно тем более, что на празднике присутствуют, в том числе, интернациональные семьи. Сейчас единство русского государства, единство истории, преданность культуре, русскому языку являются главными столпами, на которых держится стойкость нашего народа, сила нашей армии и флота. А главное – непобедимость русского духа», - подчеркнул Глава администрации Тарусского района Михаил Голубев.

Фестиваль «Петухи да Гуси в городе Тарусе» организован при поддержке Министерства культуры и туризма Калужской области.