"Он человек, и теперь он встретился с Богом": На похороны Сильвио Берлускони пришли тысячи итальянцев и его последняя любовь

Гроб с телом экс-премьера внесли в собор под аплодисменты тысяч итальянцев Фото: REUTERS

Распорядок сегодняшнего скорбного дня, объявленного траурным на Аппенинах, был расписан буквально по минутам. Церемония проводов в последний путь одного из самых известных итальянских политиков - Сильвио Берлускони, ушедшего из жизни 12 июня, началась ранним утром в Арконе. Там, на территории виллы Сан-Мартино, куда накануне было доставлено его тело из госпиталя Сан-Рафаэле, прошло неофициальное прощание с «Кавальере» для узкого круга лиц. Журналистов и посторонних туда не допустили, а у ворот семейного имения Берлускони собрались десятки его последователей с цветами и плакатами, пожелавших отдать последние почести своему кумиру, причем некоторые из них занимали очередь у ограды еще с ночи.

Фото: REUTERS

В 10-30 в резиденцию бывшего премьер-министра прибыл катафалк, который доставил гроб в Миланский собор, где позже прошла гражданская панихида и отпевание усопшего. Церковь и близлежащие станции метро были закрыты с самого утра, а полиция еще со вчерашнего вечера предпринимала повышенные меры безопасности в районе предстоящего траурного мероприятия. На подходах к собору установили рамки металлодетекторов, а на крышах близлежащих зданий разместились снайперы.

Уже к 12 часам площадь была уже вся заполнена как последователями «Вперед, Италии!», так и фанатами футбольного клуба «Милан». Стянулись к месту события и многочисленные туристы, заинтригованные толпой и камерами. В итоге пришлось установить два дополнительных экрана, на которых велась трансляция церемонии.

Фото: REUTERS

К часу дня начали прибывать официальные лица и гости церемонии - всего внутрь церкви были допущены более 2000 человек, не считая 700 аккредитованных журналистов.

Не обошлось и без эксцессов - по слухам вчера, 13 июня, был задержан Массимо Тарталья - волейболист, в 2009 году бросивший на этой площади статуэтку Миланского собора в лицо Берлускони и серьезно травмировавший политика. Причиной для этого стало сделанное им накануне заявление о том, что он «повторил бы свой поступок, несмотря на траур».

Фото: REUTERS

В 14-56 гроб с телом экс-премьера внесли в собор под аплодисменты тысяч итальянцев. Сразу за ним по ступеням поднялись дети Берлускони - Марина, Пьер Сильвио, Барбара, Элеонора и Луиджи. Присудствовали на скорбном мероприятии и бывшая жена медиамагната Вероника Ларио и его последняя любовь - соратница по партии Марта Фашина.

В панихиде приняли участие президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Фото: REUTERS

Прощание проводил архиепископ Милана Марио Энрико Дельпини.

- Сильвио Берлускони был политиком, был бизнесменом. Безусловно он был фигурой в центре внимания «дурной славы». Но в этот момент прощания и молитвы, что мы можем сказать о Сильвио Берлускони? Он был человеком: стремление к жизни, стремление к любви, стремление к радости. И теперь мы празднуем тайну исполнения. Вот что я могу сказать о Сильвио Берлускони. Он человек, и теперь он встретился с Богом, - сказал последнее слово священнослужитель.

Завершилась церемония в 16-13. Собравшиеся на площади Дуомо при выносе гроба Берлускони скандировали «Президент, есть только один президент!» и «Сильвио, Сильвио!».

Ожидается, что тело Сильвио Берлускони будет кремировано в расположенной в Алессандрии церкви-крематории «Панта Рей Валенсийский» (Panta Rei Valenziano), а урна с его прахом - захоронена в фамильном склепе в Арконе, где в часовне покоятся останки его родителей и сестры.