Владимир Путин и Сильвио Берлускони на пресс-конференции, 2010 г. Фото: REUTERS

Ранним утром 12 июня прервался долгий жизненный путь Сильвио Берлускони, лидера консервативной партии «Вперед, Италия!» и трижды премьер-министра страны. Он скончался на 87-м году жизни в миланском госпитале «Сан-Рафаэле». В последние несколько месяцев состояние здоровья политика вызывало все большие опасений у врачей и близких, особенно после того как в апреле у пациента диагностировали лейкемию.

Италия потеряла яркого лидера, взбалмошного богача, балагура и ловеласа, прозванного в своей стране «Кабальеро» («Рыцарем»). Вместе с ним, с его шумными и креативными избирательными кампаниями, скандалами, вечеринками «бунга-бунга» и гремевшими на весь мир любовными историями, окончательно уходит в прошлое целая итальянская эпоха. С «дольче витой», эстрадой 70-х и 80-х годов, комиссаром Каттани, маленькими семейными магазинчиками, ресторанами и треском роя мотороллеров на фоне Колизея.

БИОГРАФИЯ СИЛЬВИО БЕРЛУСКОНИ

Берлускони родился в Милане в 1936 году. Никогда не бедствовал - семья принадлежала к среднему классу. О политике Сильвио по началу вовсе не думал, посвятив себя бизнесу с недвижимостью. В начале 60-х он заложил свой первый жилой квартал в Бругерио. Затем обратил взоры в другую сферу - медийную. В 1975 году он создал компанию Mediaset, со временем ставшую телевизионной и финансовой империей и сделавшей Берлускони одним из самых богатых людей в мире. Накопленный капитал позволил Сильвио прикупить футбольный клуб «Милан», которым он владел более тридцати лет.

Сильвио Берлускони в 1985 г. Фото: EAST NEWS

До политического деятеля Берлускони дозрел в самом конце минувшего века. В 1993 году «Кабальеро» основал свою партию «Вперед, Италия!» и тут же провел ее в парламент, став сразу премьер-министром, перескочив все промежуточные правительственные ступени.

Долгие годы Сильвио находился в зените славы, ему прощались все экстравагантные выходки, на которые он был мастак. Чего, например, стоила его фраза в адрес темнокожего президента США Барака Обамы: «А этот парень здорово загорел»! Но в 2011 году в результате долгового скандала, в который угодила Италия, Берлускони пришлось уйти в отставку. И тут на экс-премьера полились ушаты грязи. Ему припомнили все былые финансовые , политические и бытовые грехи. Судебные разбирательства шли одно за другим. «Рыцаря» признали виновным по «делу Руби» - об использовании услуг несовершеннолетней участницы его вечеринок, с которой у Сильвио якобы была сексуальная связь. Итог - семь лет тюрьмы. Но апелляционный суд счел, что улик недостаточно и оправдал политика. Затем обвинение в неуплате налогов. Тут Берлускони отвертеться не удалось - год он выполнял общественные работы в доме для престарелых в родном Милане.

Долгое время Берлускони был и президентом ФК "Милан", при котором клуб достиг вершин европейского футбола. Фото: EAST NEWS

Пять лет назад «Кабальеро» попытался было опять вернуться в политику, но партия «Вперед, Италия» была уже не той грозной силой, что раньше - необходимого числа голосов для победы она не набрала.

Несмотря на все эти удары судьбы, Берлускони всегда оставался борцом, твердо держал удар и никогда не сдавался. Для нас он запомнится серьезным и конструктивным настроем в делах с Россией, особенно на фоне других западных политиков.

Берлускони скончался на 87-м году жизни в миланском госпитале «Сан-Рафаэле». Фото: REUTERS

«Потрясены сообщением о смерти С.Берлускони, - говорится в заявлении посольства РФ в Италии. - Это был великий государственный деятель, оставивший глубочайший след в истории Италии, мира и российско-итальянских отношений. Человек огромных способностей и большого сердца. Глубоко соболезнуем родным и близким, всему народу Италии».

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