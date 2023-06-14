"Полный тупик": Что показала выходка румынского дипломата, сравнившего африканцев с обезьянами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне второго саммита «Россия - Африка», который пройдет в июле в Санкт-Петербурге, США и другие страны Запада оказывают на африканские государства мощное давление, заявил в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков. Цель этого ясна: не допустить сближения стран Черного континента с Россией. Казалось бы, предельная учтивость и обходительность по отношению к африканским коллегам для дипломатов НАТО/ЕС при этом обязательны. Но выяснилось, что нет.

В Кении, в Найроби, где расположен крупный офис ООН, в конце апреля состоялась встреча с представителями дипломатических ведомств стран Восточной Европы. В разгар мероприятия в окно запрыгнула обезьянка, Африка все же, это как у нас в большой зал воробей залетел. Но вот какую реакцию эта, в общем-то умилительная, сценка вызвала у румынского дипломата Драгоша Виорелы Тигау: «На заседании восточноевропейской группы появились представители африканской группы»… Так и хочется спросить: ну не дурак ли? Или это у до самого недавнего времени посла Румынии в Кении, Руанде и Танзании юмор такой? Все равно дурацкий. И крайне оскорбительный.

«Многие и без него догадывались, как Запад относится к Африке, - прокомментировала чудовищную выходку румына официальный представитель МИД России Мария Захарова. - Но чтобы, находясь в гостях на Африканском континенте, сравнить африканских же дипломатов с обезьянами, это, конечно, уже полный тупик.» И тут же напомнила, откуда румынский дипломат черпает свое расистское вдохновение: обер-дипломат ЕС Боррель не так давно разоткровенничался и пояснил, как мир устроен. В его версии есть «прекрасный сад», который окружают «дикие джунгли». Разница лишь в том, что правдоруб Боррель поселил в «джунгли» не только африканцев, но и все расы и народы, которые не входят в «золотой миллиард».

После абсолютно законных возмущений африканских дипломатов, Бухарест отозвал своего посла-расиста. Но вряд ли полностью осознав, что произошло. Неоколониалистский синдром в последнее время очень явно проявляется в отношении бывших западных метрополий к «переферии» мира. И не имеет значения, что у Румынии в прошлом колоний не было. Она стала членом «избранных клубов» - НАТО/ЕС и почувствовала себя слегка утомленной чувством превосходства над обитателями «джунглей». Есть такой психологический эффект - присваивание себе качеств своего более мощного патрона. Вот и занесло «дипломата», назвавшего африканских коллег обезьянами.

В футболе крайне жестко относятся к расистским выходкам болельщиков, скажем, если кто-то из них бросил на поле банан, желая оскорбить чернокожего игрока чужой команды, то наказывают всю команду хулигана. Пожалуй, и за «банан» румына придется кому-то расплачиваться. Хорошие итоги июльского саммита в Питере вполне сойдут за часть такой расплаты.