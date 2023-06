Стало известно, какую рекордную сумму заработал Элтон Джон в ходе прощального гастрольного тура. Он продал под 6 миллионов билетов

Английский певец по-серьезному решил закончить с карьерой музыканта и выдал три сотни концертов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Прощальный тур» — известный способ напомнить о себе и собрать денег на безбедную старость. Вся Россия помнит, как и сколько раз «уходили со сцены» Иосиф Кобзон (царствие ему небесное!), Алла Пугачева и другие легенды советской эстрады. Народ ошеломленно скупал билеты, желая увидеть последнее (!) выступление любого артиста. Хорошо, что никто никуда на самом деле не уходил, все продолжают петь, пока есть силы держать микрофон.

А теперь за баранку прощального автобуса решил сесть и сэр Элтон Джон, идол английской поп-музыки и мировая звезда. Исполнитель собрал в котомку культовые хиты (Believe, Sorry Seems To Be, Sacrifice, Rocket Man, Can You Feel The Love Tonight и др.), записанные за 56 лет музыкальной карьеры, и отправился по городам и весям с гастрольным туром Farewell Yellow Brick Road. Начал пять лет назад.

Да, да, это не шутка. В это сложно поверить, но тур начался еще в 2018 году — до пандемии, СВО и многих других важнейших событий мировой истории. Гастроли и правда вышли эпохальными и предполагали более трехсот (!) концертов. И это в 76 лет.

Бодрый старичок отработал на полную катушку, ведь по предварительным подсчетам тур принес Джону уже 887 миллионов долларов (более 74 миллиарда рублей). И это еще не финальная цифра. Промоутеры прогнозируют отметку в 1 миллиард долларов. Окончательный чек будет посчитан после финального выступления вокалиста 8 июля в Стокгольме.

С сентября 2018 года по май 2023 года на концерты Джона было продано 5,7 миллионов билетов. Уже тогда было ясно, что этот тур станет рекордным — 278 концертов Элтона собрали 817,9 миллионов долларов (68 миллиардов рублей).

Предыдущий рекорд за серию концертов принадлежал Эду Ширану. Молодой земляк Джона собрал чуть меньше — 776,4 миллиона долларов (64,8 миллиарда рублей), но сделал это «всего» за пару лет выступлений в рамках гастролей The Divide Tour с 2017 по 2019 годы.