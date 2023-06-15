Объявлены победители фармацевтической премии Smartpharma® Awards 2023

К голосованию были приглашены более 28 500 сотрудников аптек

8 июня 2023 года в Москве состоялось вручение ежегодной фармацевтической премии Smartpharma® Awards 2023 — единственной в России премии, где победителей выбирают только специалисты аптечного дела. К голосованию были приглашены более 28 500 сотрудников аптек — участников профессионального сообщества «Смартфарма». Организатор премии — IT-компания «Доктор на работе».

В этом году масштабное голосование фармацевтов прошло в 6-й раз. За это время премия получила статус уважаемой и престижной награды. Мнением о важности премии поделился Иван Небунтуев: «Это оценка качества нашей работы, оценка наших заслуг и трудов. И нам очень приятно видеть такую оценку именно от коллег, которые работают в аптеках. Ведь кому, как не им, судить о востребованности и качестве фармацевтических продуктов. Победа в премии для нашей компании означает, что мы приносим пользу пациентам!».

Вручили награды победителям по традиции почетные гости церемонии — фармацевты, провизоры, а также руководители аптечных сетей и ведущие эксперты рынка. Эмоциями от победы поделилась Александра Коробова, федеральный менеджер по продажам: «Это большая гордость и радость за то, что мы уже четвертый год подряд удостоены такой высокой оценки аптечного сообщества!»

В 2023 году компанией года была выбрана компания Bayer, она же одержала победу в номинации «Лучшие онлайн-коммуникации». Титул «Аптека года» достался аптечной сети «Ригла». Лучшей информационно-просветительской практикой был признан проект IQ Provision компании Solopharm.

С победителями Smartpharma® Awards 2023 можно ознакомиться на сайте.