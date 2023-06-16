«Едем туда, где безопасно»: На границе России выстроились очереди украинцев, мечтающих попасть в освобожденные регионы

На границе выстроились очереди Фото: предоставлено "КП"

В Латвии на пунктах пропуска в сторону России образовались очереди – в большинстве своем из граждан Украины, которые едут на новые территории РФ.

- Я стою на пограничном пункте Лудонка, пошел уже 122-й час, - рассказал «КП» украинец Максим. - В поле зрения машин 20. Двое суток я стоял перед Латвией, двое суток в нейтральной зоне, сейчас в самом КПП стою.

По словам людей, ожидающих в очереди, коллапс у границ с Россией создал большой поток украинцев, хлынувший из Европы.

- Здесь много тех, кто живет в Мелитополе, в Мариуполе, в Бердянске. Едем кто из Европы, кто с той части Донбасса, которая подконтрольна Украине. С той части, где все хреново, - продолжает Максим. – Прямой дороги нет, есть два пути объезда: через Варшаву или Турцию. Во многих городах со стороны Украины принудительное выселение, поэтому люди едут к родне, которая географически на стороне России.

Украинцы массово едут в Россию Фото: предоставлено "КП"

Но одно дело «быть на стороне России географически», совсем другое – быть в принципе на стороне России. Убийство Дарьи Дугиной (напомним, исполнительница этого теракта Наталья Вовк сейчас в бегах), теракт, в результате которого погиб Владлен Татарский, налеты беспилотников – бдительность российских пограничников, проверяющих большой наплыв украинцев, более чем логична в условиях СВО.

- Понимаю, времена такие… Поэтому проводят долгие беседы, - говорит Максим.

Народ в очередях стал координироваться в чатах, модератор одного из них рассказал «КП», что резкий наплыв желающих попасть в Россию связан, в том числе, с ЧП на Каховской ГЭС – многие поехали к родственникам. Но немало и тех, кто сбежал с Украины и возвращаться не собирается.

Наплыв украинцев из Европы временно осложнил проезд границы и прибалтам, которые едут в Россию по своим делам.

- Мы едем из Литвы, чтобы навестить родственников в России. Украинцев действительно очень много, - поделился с «КП» житель Литвы Александр.

Еще одна гражданка Латвии рассказала, что теперь живет в России. На родину она возвращается, чтобы иногда навестить родственников.

- У меня в России работа и муж, - поделилась Ольга. - В последний раз ездила в декабре и в январе домой. Обе границы проезжала меньше, чем за 30 минут. А сейчас страшно ехать.

Само собой, пункт пропуска к такому аншлагу не был готов, проверка въезжающих на территорию России занимает в среднем до 40 минут, но они стоят нашей безопасности. Волонтеры уже организовали пункты помощи. На границе стоят туалеты, палатка волонтеров, где можно отдохнуть, подключиться к wi-fi, есть вагончик для детей. Желающим дают чай, кофе и воду, можно зарядить телефоны.

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