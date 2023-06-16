Президент России Владимир Путин/ Фото: REUTERS

Владимир Путин 16 июня 2023 года выступает на Петербургском международном экономическом форуме. Сайт KP.RU публикует полную стенограмму речи Президента России.

- Дорогие друзья, уважаемый господин президент, дамы и господа! Прежде всего, хочу поприветствовать нашего гостя, президента Алжирской республики, за то, что он нашел время и приехал к нам на наше сегодняшнее мероприятие. Господин президент, спасибо большое.

Уважаемый господин президент, и я обращаюсь и к другим нашим гостям иностранным, конечно, мое выступление будет, прежде всего, посвящено развитию России, нашим планам по самым разным направлениям. Но я исхожу из того, что это и для вас представляет определенный интерес, потому что многие из вас работают уже в нашей стране, либо собираются работать и, надеюсь, вам не безразлична наша оценка того, как складываются у нас дела, и что мы собираемся делать в ближайшее время, чтобы понять, стоит ли с нами иметь дело. Надеюсь, что и господину президенту тоже будет небезынтересно. Прошу прощения, если это в каких-то местах будет обращено исключительно к российской аудитории, тем не менее, все-таки то, что мы делаем в своей экономике в сегодняшний момент, на мой взгляд, может быть применимо и в других странах, и это только будет усиливать возможности для нашего взаимодействия..

Итак, еще раз хочу поприветствовать всех участников и гостей XXVI Международного экономического форума в Петербурге.

Выступая с этой трибуны в прошлом году, я изложил свое видение тех вызовов, с которыми столкнулась Россия и практически весь мир. И подробно остановился тогда на наших действиях, призванных обеспечить уверенное, долгосрочное суверенное развитие страны. Напомню, именно второй квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики, для отечественного бизнеса, когда стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, расчетов, логистики, когда по сути перекраивалась вся ткань деловой, хозяйственной жизни. Сегодня, уважаемые коллеги, дамы и господа, друзья, сегодня можно уверенно сказать – стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом России, сработала.

Позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу. В апреле текущего года валовый внутренний продукт вырос на 3,3% в годовом выражении. А по итогам года он прибавит более процента. Так во всяком случае считает МВФ – 0,7%. Но, на мой взгляд, и я согласен с теми нашими экспертами, которые полагают, что рост все-таки будет побольше – где-то полутора, а, может быть, даже и под 2%. И это позволит нашей стране сохранить место в числе ведущих экономик мира.

В апреле отмечен рост в промышленности и в розничной торговле. Причем, объем выпуска в обрабатывающих отраслях за январь-апрель превысил прошлогодние значения на 2,9%. И здесь напомню, что именно эта сфера оказалась под сильнейшим ударом из-за разрыва кооперационных связей и цепочек. Что позволило нам обеспечить такие результаты, о которых я только что сказал? Ведь еще год назад настроения, в том числе, и в наших предпринимательских кругах, были весьма и весьма настороженными. И, честно говоря, мало кто предугадывал, как будут развиваться события. В таких условиях принципиально важно было дать бизнесу точку опоры, укрепить доверие в проводимой политике, подчеркнуть незыблемость фундаментальных рыночных институтов, свободу предпринимательства и гарантии защиты собственности. Именно поэтому, выступая в прошлом году на форуме, сформировал наши ценностные подходы к развитию экономики в новых условиях и на долгосрочную перспективу.

Хочу сказать, что, то, что было сказано в прошлом году, мы с вами понимаем – то, что я говорил, это же результат нашей коллективной работы – и правительства, и администрации, и экономического блока правительства. Все, о чем я говорил и все то, что мы подготовили, а потом реализовывали в ходе своей практической деятельности, сработало. И вот о чем идет речь.

Первое. Мы сохранили ответственную сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику. Их эффективная комбинация позволила выйти на минимальные значения безработицы, а также по инфляции, которая сейчас в России ниже, чем во многих западных странах – и в еврозоне, и в других регионах – и близка к историческому минимуму, который составляет 2.9%. Безработица 3,3% - такой низкой она еще не была никогда в нашей истории.

Что важно? Устойчивая макроэкономическая ситуация стала нашим конкурентным преимуществом, действенным фактором развития. И должен сказать, что внутриполитическая дискуссия, мы в прежние годы раньше слышали много упреков в адрес правительства, руководства страны, что чего мы хватаемся там за эти макроэкономические показатели, нужно действовать смелее там, там. Вот практика показала, что мы не зря добивались этой макроэкономической устойчивости. Используя бюджетные механизмы и денежно-кредитные инструменты, мы поддержали спрос в экономике, а значит обеспечили работой предприятия и компании. И при этом не допустили раскачки цен.

Будем и дальше выстраивать нашу макроэкономическую политику с учетом реальной ситуации и ориентируясь на целевую инфляцию, так, как мы это делали в прошлом году или в пандемию, когда спрос в экономике припал, и чтобы поддержать его, мы увеличили тогда дефицит бюджета до 3,8% ВВП. При этом уже на следующий, 2021 год, бюджет был исполнен с профицитом, но тем не менее, 0,4% ВВП.

Отмечу, что сегодня наши государственные финансы в целом сбалансированы. Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки или, как у нас говорят, влево по графику. Мы пошли на такой шаг осознанно, чтобы повысить темпы реализации государственных и региональных программ. Естественно, что дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны и безопасности, на закупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны. Должен сказать, что в целом и это себя оправдывает, в том числе и с экономической точки зрения.

Обращает на себя внимание динамика не нефтегазовых доходов. За январь-май они выросли на 9,1%, что заметно выше прогнозов. При этом в мае темп составил +28,5%. Вновь хочу подчеркнуть, речь идет о доходах бюджета, которые не связаны с экспортом нефти и газа. А это важный индикатор того, что реальный сектор нашей экономики, его обрабатывающие предприятия, обрабатывающий сектор, сфера торговли и услуг развиваются и набирают обороты. Ну, российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: когда же мы слезем с нефтегазовой иглы? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает обороты, хотя и про нефть и газ тоже скажу, здесь есть вопросы, на которые мы должны обратить внимания.

Второе. Финансовые возможности государства позволяют держать уверенный курс на обеспечение социальной справедливости, на сокращение бедности и неравенства. Такой акцент стал важным фактором успешного преодоления проблем прошлого года. Мы адресно поддерживаем наименее обеспеченных граждан. И если посмотреть на эту категорию наших людей, на их доходы, так вот, их доходы за год выросли примерно на 30%. В 2022 году из-за черты бедности вышло 1,7 млн. человек, а уровень бедности оказался ниже двузначной отметки, составил 9,8%. Конечно, здесь каждый процент имеет значение, это совершенно очевидно, и даже вот эти положительные тенденции, о которых я сказал, они тоже в практическом измерении, может быть, не так значимы, особенно для тех людей, которые только-только перебрались через эту черту, их доходы все-таки слишком низкие, но главное – тенденция. И тенденцию, конечно, мы должны будем поддерживать и сохранять.

Опережающим темпом относительно роста цен мы индексируем пенсии и социальные пособия, выплаты, увеличиваем минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. В итоге уже в четвертом квартале прошлого года реальные располагаемые доходы граждан вернулись, слава богу, к росту. Да, он тоже пока скромный, но все-таки это тенденция. В этом году такая тенденция должна усилиться, во всяком случае, я очень на это рассчитываю. Очевидно, что это также поддерживает спрос, а значит, внутреннее производство и сферу услуг, особенно предприятия в регионах, на местах, и, как результат, позитивно сказывается на региональных финансах, на региональных бюджетах.

Наш третий принцип, о котором говорил год назад, это упор на развитие частной инициативы. В прошлом году нам пророчили, что под давлением санкций Россия вернется к закрытой административно-командной экономике, но мы, как вы знаете, выбрали путь расширения предпринимательства, и практика показала, что поступили абсолютно правильно, жизнь это доказала. Заметным событием и мощным стимулом для нашего бизнеса стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка. К сожалению, они не смогли устоять под мощным политическим давлением зарубежных политических элит. Вы хорошо знаете, мы никогда не выгоняли никого с нашего рынка, из нашей экономики, даже, наоборот, предлагали взвесить все за и против, хорошо подумать о своих российских партнерах и возможных последствиях такого шага. У каждого из наших партнеров было право выбора.

Что здесь важно? Под многими иностранными брендами уже давно продается продукция, которая полностью производится на наших мощностях. По сути, это российские товары, только с зарубежными логотипами. Так что их выпуск с уходом владельцев торговых марок не прекратился, только логотип меняется. Да, прибыль от этого бизнеса остается у нас в стране. Будем работать на новых российских собственников, помогать им обеспечивать доходы сотрудников предприятия, а также смежников и подрядчиков. Словом, если поначалу наши предприниматели, я бы сказал, очень переживали из-за ухода западных компаний, то сейчас занимают освободившиеся производства и площадки в торговых центрах, некоторые небольшие, так называемые нишевые марки, которые раньше торговали одеждой, обувью, другими товарами через социальные сети, сейчас открывают собственные магазины.

Я вот на одном из мероприятий в Москве уже говорил об этом, в этом секторе экономики иностранцы ушли в большинстве своем, освободили до 2 миллионов квадратных метров торговых площадей. И нишу под два триллиона рублей. Прекрасно. Практически все занято уже нашими предпринимателями.

За один только прошлый год российские производители подали более 90 тысяч заявок на регистрацию торговых знаков. Кроме одежды и обуви, это и в основном программное обеспечение, бытовая химия, парфюмерия, косметика и так далее. думаю, не открою тайну, если скажу, что в ходе общения с представителями отечественных деловых кругов все чаще звучит просьба не пускать блуждающие иностранные компании назад. Все то же самое происходило в области сельского хозяйства после 2014 года, когда наши отечественные сельхозпредприятия начали набирать обороты, на всех встречах с сельхозниками был один и тот же вопрос: пустите назад наших конкурентов или нет? На вопрос, когда пускать, они говорили: никогда, не пускайте их вообще. Мы все сделаем.

Надо сказать по-честному, у наших сельхозпроизводителей это получается. Рост сельхозпроизводства за прошлый год был больше 10 %. И по всем товарным позициям в этом секторе мы фактически закрываем свои потребности и активно работаем на экспорт.

Тем не менее, скажу, если иностранные производители захотят вновь вернуться, прийти на наш рынок, а такие разговоры мы слышим все чаще и чаще, мы двери ни для кого не закрываем. Конкуренции никто не боится. А она, как известно, двигатель прогресса и торговли. Будем создавать и для них необходимые условия для работы в России. Но особенности поведения некоторых из этих партнеров на будущее, безусловно, для себя учтем. И во главу угла всегда будем ставить интересы нашего, отечественного, бизнеса.

Кстати говоря, те, кто у нас остался, работает и собирается работать из иностранных компаний, мы их считаем тоже отечественными производителями и будем к ним относиться так же, как к своим. Для всех компаний подобного рода АСИ запустило специальный ежегодный конкурс, где будут отмечаться лучшие растущие бренды России. Итоги первого конкурса будут подведены уже скоро, в конце июня. Его программа охватывает более 10 номинаций. Уже приняты свыше 5 тысяч заявок со всей страны. Уверен, и победа, и участие в этом конкурсе станут хорошим вызовом и подспорьем для наших предпринимателей, для укрепления их позиций на рынке и увеличения инвестиций в новые мощности и рабочие места.

Поэтому призываю руководителей регионов, пожалуйста, оказывайте содействие развивающимся брендам. Сейчас им особенно нужна такая поддержка на региональном уровне. Отмечу, что за прошлый год вложения российских компаний в основной капитал прибавили в реальном выражении. Такая же картина наблюдается и за январь-март текущего года. И это с учетом высокой базы прошлого года, когда в это же время инвестиции показали двузначные темпы роста.

Поддерживают высокую инвестиционную активность отечественные банки. Их капитальная база прошла испытание на прочность. Для сравнения, за 2022 год объемы кредитования юридических лиц прибавили 14,3 %, а по гражданам 9,5 %. А темпы роста кредитов так называемым юрикам, как говорят в профессиональной среде, юрлицам, в апреле текущего года составили уже 17,1 %, а физикам, то есть физическим лицам, 12,9 % рост. Это хорошие показатели. Кстати говоря, опережающими темпами растет и ипотека. 18 % плюс.

Важным фактором роста инвестиционной активности стало снятие цифровых ограничений. Опережающее развитие транспортной, логистической сети, другой инфраструктуры. И это наш четвертый принцип, подтвержденный в прошлом году и намеченный в прошлом году как принцип. Системная, последовательная политика на этом направлении дает результаты. Объем строительных работ растет пять лет подряд. И прошлый год не исключение. Наоборот, сейчас такая динамика увеличивается и продолжается. За 2022 год объем строительных работ вырос на 5,2 %. А за январь-апрель этого года уже на 7 с лишним процентов 7,4 %. Будем и дальше строить и обновлять объекты инфраструктуры, автомобильные, железные дороги, путепроводы, мосты. Продолжим расшивку узких мест. Их, конечно, у нас еще тоже достаточно. Увеличение возможности морских портов будет в центре нашего внимания, пограничных пунктов пропуска.

Особое внимание будем уделять коридору Север – Юг. Планируем к 2025 году удвоить, а к 2030 году утроить объем экспортных перевозок по этому маршруту. В мае заключили с иранскими партнерами соглашение о строительстве недостающего железнодорожного участка на иранской территории. Также ведем дноуглубительные работы на Волго-Балтийском канале. Уже в этом году он сможет принимать суда с осадкой 4,5 метра.

Теперь что касается восточного направления. К 2025 году его экспортный грузопоток должен увеличиться на треть, а к 2030 году добавить еще 100 млн. тонн к уровню 2022-го. Ключевое мероприятие здесь – увеличение провозной способности Байкальской системы БАМа и Транссиба. Уже в этом году она должна прибавить 15 млн. тонн, вырасти до 173 млн. тонн.

Пользуясь случаем, отмечу успешную работу правительства и РЖД, которые смогли оперативно увеличить вывоз контейнеров с Дальнего Востока. В итоге удалось ликвидировать заторы и снизить загруженность дальневосточных терминалов. В целом упростить поставки товаров и комплектующих из стран Азии. Добавлю, что в ближайшие пять лет мы существенно обновим торговый флот. Минпромторг уже внес изменения в масштабную судостроительную программу. Для ее реализации привлечем средства фонда национального благосостояния. Отмечу, что только в рамках данной программы в 2023-27 годах на российских судоверфях запланировано строительство не менее 260 судов. Кроме того, продолжим строительство ледокольного флота. Такие суда необходимы для северного морского пути, который активно развивается. В прошлом году по нему прошли 34 миллиона тонн грузов. Ожидаем, что уже в следующем, 2024 году, объем таких перевозок кратно увеличится, что требует такого же опережающего развития железнодорожной и иной инфраструктуры Мурманского транспортного узла, других арктических портов. В этой связи отмечу ту работу, которую мы ведем по комплексному развитию региональной инфраструктуры, повышению связанности наших территорий. Так, в прошлом году было отремонтировано более 20 тысяч километров региональных автодорог, построено и реконструировано 1200 километров. Все это – рекордные показатели, рекордные объемы! И я хочу поблагодарить наших строителей и инженеров-конструкторов, рабочих за их ответственный, результативный труд! Рассчитываю, что в текущем году мы не только удержим эту планку, но и поднимем ее еще выше. У нас все для этого есть, все сверстано, надеюсь, что так и будет, как мы планируем.

Получают развитие современные линии связи и телекоммуникаций. В прошлом году их было построено более 3000 километров. План на текущий год – 9 с лишним тысяч километров. В три раза больше. Напомню о поставленной задаче – до 2030 года нужно обеспечить качественной связью и доступом в интернет все населенные пункты страны, где проживает от 100 до 500 человек. Подчеркну, речь идет не только об улучшении качества жизни людей, развитие региональной инфраструктуры создает новые возможности для бизнеса, в том числе, в сфере туризма. Кстати говоря, в прошлом году внутренний туристический поток заметно вырос. По данным Росстата, в 2022 году численность российских туристов и в коллективных объектах размещения возросло на 16,7%. Это в абсолютных величинах почти 10 миллионов человек. Нужно динамично развивать качественную инфраструктуру для отдыха в нашей стране. Причем, ориентироваться здесь не на текущие цифры, а на то, что турпоток будет и дальше увеличиваться. В этой связи предлагаю расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов, сделать акцент на поддержку самого востребованного сегмента. Это 3-4 звезды, как вы знаете. Считаю нужным так же обязательно включить в эту программу строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков, горнолыжных курортов. Я знаю, что бизнес планирует или уже реализует такие проекты в Крыму, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Кавказе, на юге и в центральной части России, безусловно, будем поддерживать эти проекты.

И еще. Сейчас активно развивается отдых на природе в модульных не капитального строительства гостиницах, коттеджах, в так называемых глэмпингах. В прошлом году мы выделили на поддержку строительства модульных гостиниц 4,2 миллиарда рублей, охватили 174 проекта в 20 регионах страны. Однако спрос, как жизнь показывает, гораздо выше. Причем, инвестиционные проекты проработаны, есть земельные участки, подведены инфраструктурные линии. Предлагаю в ближайшие два года выделить дополнительно 11 миллиардов рублей на поддержку строительства модульных гостиниц. Это позволит реализовать еще 470 проектов подобного рода почти на 9 тысяч метров, а значит, больше людей смогут ближе познакомиться с уникальной природой, историческим и культурным наследием нашей страны.

Развитие транспортных коридоров, логистических возможностей России позволяет нашему бизнесу укреплять внешнеторговые кооперационные связи, прежде всего, со странами ЕврАЗэС, Азии, Ближнего Востока и Африки, Латинской Америки. Курс на открытость экономики – это, безусловно, наш пятый важнейший принцип. Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции, наоборот, расширили контакты с надежными, ответственными партнерами в странах и регионах, которые сегодня выступают локомотивами, драйверами мировой экономики. И хочу повторить – это рынки будущего – все это прекрасно понимают. С некоторыми такими государствами, лидеры которых не поддаются часто хамскому внешнему давлению, а руководствуются не чужими, а своими национальными интересами, объемы нашей взаимной торговли выросли даже не на какие-то десятки процентов, а в разы! И сейчас продолжают расти дальше. И это еще одно доказательство, что здравый смысл, энергия бизнеса, объективные рыночные законы работают сильнее, чем текущая политическая конъюнктура. Это говорит о том, что уродливая по своей сути неоколониальная международная система прекратила свое существование, а многополярный мировой порядок, напротив, укрепляется. Это неизбежный процесс!

В целом за прошлый год наш товарный экспорт обновил рекорд десятилетней давности – составил 592 миллиарда долларов, почти треть этой суммы – 188 миллиардов долларов пришлась на несырьевой, неэнергетический экспорт. За этой цифрой стоит 6.4 миллиона рабочих мест и 2.2 триллиона рублей налоговых платежей в консолидированные бюджеты страны. Отмечу, что на новый максимум вышли поставки агропромышленного комплекса, о котором я говорил в самом начале. Это более 41 миллиарда долларов!

Вот уже 10 лет Россия стабильно находится в пятерке ведущих экспортеров зерна, с 2016 года выступает крупнейшим мировым поставщиком пшеницы, номер один на мировых рынках. Есть основания полагать, что и в текущем году наши компании сделают еще один шаг вперед, вновь перепишут, обновят рекорд по экспорту этой культуры. При этом Россия активно будет участвовать в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, оказывать помощь странам, в том числе африканским, которые испытывают дефицит продуктов питания. В целом за январь-апрель наша внешняя торговля в плюсе на 22,6 млрд. долларов. Это за январь-апрель, фактически чуть больше первого квартала. При этом за весь 2022 год профицит текущего счета составил 233 млрд. рублей.

Что хочу подчеркнуть. Этот ресурс должен более активно работать на развитие российской экономики, включая импорт передового оборудования, технологий, компонентов и материалов. Я прошу правительство и Банк России представить конкретные предложения, как за счет средств, поступающих в нашу страну от экспорта, стимулировать инвестиции, расширить вложение средств в крупные, системно значимые проекты в инфраструктуре, логистике, в территориальном развитии и т.д. В проекты, которые позволят нарастить возможности отечественного бизнеса по самому широкому спектру, повысить его конкурентоспособность, в том числе и на глобальных рынках.

Конечно, на этих рынках у России есть не только партнеры и друзья, есть и недоброжелатели, прямо скажем. Они привыкли извлекать сверхприбыль из своего доминирования и монополии, в том числе политической монополии, и просто не хотят, чтобы другие страны мира имели альтернативу их самолетам, кораблям, лекарствам, банковским системам, технологиям и прочим товарам и услугам. Но и таким участникам рынка не нужны конкуренты. Поэтому они вставляют палки в колеса, пытаются сдерживать новые центры развития, как сейчас говорят, стараются отменить их. Однако подобные попытки приводят лишь к тому, что западные страны отменяют свою собственную деловую репутацию, а это дорогого стоит. По-моему, иногда об этом некоторые деятели забывают. Россия, в свою очередь, была и будет вовлечена в мировую экономику. Мы уже кардинально упростили регулирование внешней торговли, в разы уменьшили штрафы за нарушение валютного законодательства и, я обращаю внимание, полностью убрали их в случае внешних недружественных действий. Кстати, этот мораторий будет продлен на следующий, 2024 год.

Что еще? На недавней встрече с представителями общественного бизнес-объединения «Деловая Россия» коллеги прямо ставили вопрос об амнистии в валютной сфере. Я скажу откровенно, подобный подход мы применяем не часто, но сейчас, когда нарушение обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой, считаю правильным пойти навстречу бизнесу в столь остром вопросе. Предлагаю объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория, и полностью закрыть этот вопрос, чтобы потом не было никаких оснований притягивать бизнес к ответственности, что называется, задним числом.

Далее. Мы ввели ускоренное возмещение НДС по экспорту, теперь это 8 дней вместо 3 месяцев. Вместе с зарубежными партнерами готовим новые механизмы трансграничных расчетов, в том числе предельно упростим открытие в России банковского счета для иностранных компаний. В таком случае даже не понадобится личное присутствие. Конечно же, при соблюдении всех требований так называемого антиотмывочного законодательства. Отмечу также заметный прогресс в использовании национальных валют во внешней торговле. Это отдельная большая тема. Сегодня около 90% расчетов со странами Евразийского экономического союза у нас идут в рублях, более 80% расчетов с Китаем – в рублях и юанях. Активно развиваем торговлю в национальных валютах и с другими государствами. В приоритете ближайшие соседи, а также страны БРИКС и ШОС. Словом, у нас действует целый набор инструментов поддержки внешнеэкономической деятельности, причем во всех отраслях – в промышленности, сельском хозяйстве, в других секторах. Работа этих инструментов рассчитана в долгую, мы продлим ее до 2030 года.

Вместе с тем, нужно постоянно наращивать инструменты, совершенствовать инструменты поддержки экспортеров, делать их более удобными для бизнеса. Конечно, он сейчас активно выходит, пусть и на дружественные, но все-таки новые для себя рынки, со своей спецификой, и это, конечно, государство должно учитывать, и будет это делать. В том числе необходимы конкретные решения по развитию страхования экспортных поставок, а также по использованию факторинга, что также поддержит наших производителей и поставщиков, даст дополнительные гарантии их сделкам с зарубежными покупателями. И, конечно, надо продвигать отечественную продукцию с помощью площадок электронной торговли, их аудитория, клиентская база неуклонно растет, как у нас в стране, так и во всем мире, а значит, даже небольшой бизнес может найти своего покупателя. У нас здесь есть, над чем работать, мы здесь не лидеры, но, кстати говоря, и не в хвосте плетемся, но перспективы очень хорошие. Я прошу правительство как можно быстрее запустить линейку инструментов поддержки электронной торговли, а также постоянно анализировать их эффективность, прежде всего, для малого и среднего бизнеса, чтобы вместе с деловыми объединениями работать над ее повышением.

Добавлю, что у нас есть примеры собственных успешных электронных площадок. Надо помочь им с выходом на крупные рынки, такие как рынок Китая, Индия, на рынки наших соседей, таких как турецкий, и других стран. Причем выгода здесь обоюдная. И наша продукция станет более доступной для зарубежных рынков, и российские покупатели получат более широкий выбор товаров и услуг.

Перед лицом беспрецедентных вызовов Россия не отступила от своих принципов экономического развития. Общими усилиями предприниматели крупных, средних, мелких компаний, при активной участии органов власти мы сохранили устойчивость нашей экономики. На сегодня это абсолютно очевидно, что называется, медицинский факт.

Позиции как важнейшего участника глобального рынка тоже сохранены. Мы обеспечили стабильную работу целых отраслей реального сектора трудовых коллективов, множества предприятий, и так далее. Поддержали благополучие миллионов российских семей. Ключевая, стратегическая, системная задача и сегодня, и на перспективу не в том, чтобы просто компенсировать спад ВВП или заместить иностранные компании, которые избавили нас от своего присутствия на нашем рынке, и уж точно не в том, чтобы переждать якобы временные колебания глобальной экономики. Я уже говорил и хочу повторить еще раз: изменения в мире во всех его сферах носят кардинальный, глубинный и необратимый характер. Вот что важно.

В этих условиях необходимо двигаться только вперед. А это значит, нам нужна проактивная экономическая политика, которая может строиться и реализовываться в тесной связке с представителями делового сообщества, с нашими предпринимателями. По сути, речь идет о переходе на качественно новый уровень развития, о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама его формирует, этот спрос. Такая экономика, ее часто называют экономикой предложения, предполагает масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг. Повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей, в том числе по тем направлениям, где мы пока не проявили себя должным образом, но возможности для этого – научные возможности, творческий потенциал – у нас, конечно, имеются.

Что важно для реализации такой модели – модели экономики предложений? И какие задачи нам нужно решать уже сейчас и в ближайшее время? Сегодня уже говорил о рекордно низкой безработице в России. Чем можно, безусловно, по праву гордиться. Однако у этого достижения есть и обратная сторона медали. Представители компаний в этом зале, конечно, понимают, о чем идет речь. Говорю о трудностях, связанных с подбором сотрудников, с дефицитом кадров. Поэтому первым направлением развития экономики предложения в текущих условиях, конечно же, является занятость и совершенствование структуры занятости. У нас здесь огромные резервы. Нужно их использовать. А для этого заниматься переподготовкой кадров, повышать экономическую активность граждан, чтобы люди могли реализовывать себя в новых, растущих, перспективных секторах. В каждом городе, поселке и регионе должна быть возможность найти работу.

Обращаю внимание правительства на ситуацию в регионах с высокой безработицей. А у нас, несмотря на то, что в целом по стране она исторически находится на историческом минимуме, все-таки в отдельных регионах она остается и высокой. Здесь важно дать больше возможностей людям получать новую специальность, в том числе в сфере информационных технологий или по другим техническим направлениям. Компетенции для работы в формате удаленной занятости – нужно наращивать это направление работы.

Уже в следующем году при федеральной поддержке в регионах с ограниченными бюджетными ресурсами должны быть запущены не менее десяти таких проектов. Хорошим примером создания подобных образовательных пространств является «Школа-21», организованная Сбером. Не могу не поприветствовать программы подобного рода.

Необходимо повысить ориентированность высших и средних специальных учебных заведений на результат, то есть на успешное трудоустройство выпускников. В связи с этим считаю правильным сделать две вещи, по крайней мере, две. Первое. Установить для учебных заведений специальные ключевые показатели эффективности. Главный из них – это качество занятости выпускников. На основе такого подхода предлагаю сформировать рейтинги учебных заведений профессионального образования. И второе. Предлагаю ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики, чтобы максимально гибко учитывать меняющиеся тренды, новые запросы рынка труда и, конечно, наши приоритеты в развитии отраслей экономики.

Отдельно прошу правительство подготовить предложения по развитию такого инструмента как ученический договор. Его смысл в том, что работодатель за свой счет отправляет сотрудника учиться, повышать квалификацию. А работник, в свою очередь, получает гарантию трудоустройства на более квалифицированное рабочее место. Естественно, здесь нужно создать стимулы для бизнеса использовать такой механизм. В том числе с помощью государственной поддержки. Не буду вдаваться в детали, но понимаем, о чем идет речь.

Качественное изменение рынка труда предполагает рост заработных плат. Странно прозвучит, наверное, то, что я сейчас буду говорить, но тем не менее, уверен, что это так. Отдельно хочу сказать о таком важном индикаторе как МРОТ – минимальный размер оплаты труда. Мы продолжаем индексировать его, причем опережающими темпами, увеличивать отрыв МРОТ от прожиточного минимума. С 1 января 2023 года МРОТ был повышен на 6,3 % - до 16242 рублей в месяц. С 1 января 2024 года проведем еще одну индексацию – сразу на 18,5 %. Что будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом. Суммарное повышение МРОТ позитивно отразится на доходах почти 5 млн. человек. Если быть более точным, 4,8 млн. а к 2030 году МРОТ должен вырасти в номинальном выражении как минимум вдвое, что станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом.

Что здесь хотел бы добавить, что здесь считаю важным добавить? Мы расширяем меры социальной поддержки граждан и, прежде всего, семей с детьми. Многие из таких выплат зависят от того, работает человек или нет. Вот эти выплаты привязаны к доходу семьи, к доходу конкретного человека. Если такой доход даже незначительно увеличивается, то выплаты социальные прекращаются или существенным образом снижаются. А, значит, стимула искать новую работу, более высокую заработную плату, у человека нет. Мы должны изменить такую ситуацию. Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее замены. Ну, я думаю, что вы понимаете, уважаемые коллеги, в условиях такой низкой безработицы это стимул для людей выходить на работу. И, конечно, нужно искать такие стимулы, совершенствовать их. Поэтому предлагаю пособие на ребенка до полутора лет, а так же единое детское пособие выплачивать в течение всего период времени, на который они назначены. Независимо от того, увеличился доход семьи или нет.

Так же предлагаю поддержать граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Сегодня они так же имеют право на пособие, только если не работают, не имеют никакого иного источника дохода. Даже при желании подработать нельзя этого сделать – тогда потеряешь пособие. Нужно, безусловно, снять эти ограничения, а именно сохранить пособие по уходу при частичной занятости таких граждан. А чтобы здесь не было разночтений, нужно закрепить понятие «частичная занятость» в законе. Я прошу парламент как можно быстрее принять соответствующие нормы.

Вторым направлением развития экономики предложением является расширение предпринимательской активности. В малом и среднем бизнесе в России занято более 28 миллионов человек. С начала 2022 года удвоилось количество самозанятых – их теперь у нас 7,6 миллиона. Необходимо поддержать людей, которые хотят заниматься бизнесом, делают здесь первые шаги. В том числе, в рамках социального контракта. Он сегодня предусматривает запуск своего дела, ведение личного подсобного хозяйства. Считаю правильным, если участник социального контракта будет проходить дополнительное обучение предпринимательским навыкам на базе центров «Мой бизнес». Конечно, за счет государства.

На одном из прошлых заседаний нашего форума предложил запустить зонтичный механизм кредитования малого и среднего бизнеса. Речь идет о поручительствах корпорации МСП в тех случаях, когда предпринимателям не хватает залога для получения кредита. Сегодня этот механизм действует во всех регионах, с его помощью выдано более 39 тысяч кредитов на сумму свыше 350 миллиардов рублей. Надо сказать, что хорошо этот механизм работает – в 2022 году по сравнению с 2020-м количество кредитов с поручительством для обрабатывающих производств возросло в семь раз. А для предпринимателей в сфере IT-технологий в 46 раз! Конечно, спрос на такой инструмент еще выше, особенно в таких отраслях, как промышленность, туризм, информационные технологии, поэтому предлагаю нарастить этот ресурс, продлить механизм зонтичных поручительств до 2030 года и прошу правительство определить целевые лимиты увеличения объемов такого кредитования. Антон Георгиевич, я не называю эти целевые лимиты, прошу их проработать и утвердить, но это реальный инструмент развития экономики в целом.

Так же считаю нужным расширить охват этой меры, включить сюда так называемую категорию МСП+ - это некрупные предприятия, которые, несмотря на известные трудности, выросли за последние годы и по формальным критериям, таким, как занятость, выручка, уже не могут обратиться за господдержкой, но находятся в важной стадии роста, в важной фазе роста, нуждаются в ресурсах. Для таких компаний нужны специальные меры поддержки. Прошу правительство отработать их до конца текущего года.

И еще. Сейчас компании, которые вырастают из статуса малых и средних, теряют право на льготные режимы налогообложения. Налоговая нагрузка на них в момент возрастает. И так до тех пор, пока они не оформят льготы в рамках поддержки уже крупного бизнеса. Возникает ситуация, и для этой аудитории я не скажу ничего нового, все прекрасно понимают, о чем идет речь – возникает ситуация, когда мало стимулов расти, переходить в другую весовую категорию – это просто не рентабельно, поэтому компании разными ухищрениями пытаются остаться в секторе малого предпринимательства, в секторе МСП, в том числе, прибегают к дроблению бизнеса, для того, чтобы сохранить эти льготы. Налоговая служба все это прекрасно видит. Не знаю, господин президент, как в Алжире, но у нас это происходит на протяжении многих лет. Но, я думаю, что люди везде в этом смысле одинаковые и всегда найдут выход из той ситуации, которую государство рисует, если возникают реальные ограничения роста. Вот то, что я сказал, это реалии нашей сегодняшней жизни. И в этом смысле нет смысла кого-то ловить за руку. Задача в том, чтобы поддержать развитие, убрать преграды, которые мешают бизнесу набирать силу, расширяться, создавать новые рабочие места. И лучший путь здесь – помогать, создавать условия для плавного и необременительного перехода в другую категорию бизнеса. Я прошу правительство в начале следующего года представить предложения на этот счет, включая запуск льготного переходного режима налогообложения.

Еще одна важная мера поддержки предпринимательства касается ограничения проверок и других контрольных мероприятий.

Напомню, что в прошлом году мы установили мораторий на плановые проверки всего российского бизнеса, а затем продлили его на текущий 2023 год. А для предпринимателей, деятельность которых не сопряжена с высокими рисками причинения вреда, мораторий действует и того дольше, до 2030 года. В результате в прошлом году по всей стране было проведено 339 тысяч проверок. Это на 20% меньше, чем в ковидном 2020 году, и почти в 5 раз меньше, чем в 2019 году. Это неплохой показатель, но есть и «но», и сейчас я об этом тоже скажу.

Во-первых, считаю, если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять ни в плановом порядке, ни во внеплановом, достаточно профилактических мероприятий. Господин президент, вот мы в результате практической работы в экономике, с бизнесом приходим вот к таким решениям. Я прошу прощения за то, что говорю долго, но, может быть, для вашей страны здесь тоже что-то вы найдете полезного, в нашей жизни, в нашей практике.

Мы в следующем году оценим то, что я сейчас предлагаю, как это будет действовать. Конечно, я полагаю, что достаточно ограничиться профилактическими мероприятиями. И в следующем году и дальше продолжим работу по снижению административного давления на предпринимателей. Также прошу активизировать работу над таким инструментом, как трансформация делового климата. По сути, это системный проект по формированию дружественной, благоприятной среды для предпринимательства во всех регионах страны. Здесь уже налажены контакты с бизнес-объединениями. Именно с их подачи вносятся изменения в нормативное регулирование, и именно деловое сообщество оценивает эффективность принимаемых мер.

В этом году обновлены дорожные карты в области промышленного строительства, экспорта, корпоративного управления. Прошу в ближайшее время проделать аналогичную работу в градостроительстве, высокотехнологичном бизнесе, включая использование искусственного интеллекта, а также в туризме и в сфере интеллектуальной собственности. Напомню, раньше для оценки условий ведения бизнеса в той или иной сфере мы использовали рейтинги Всемирного банка и, кстати, достигли в этом неплохих результатов. Здравое зерно, хороший посыл, стимулирующий конкуренцию, в таком рейтинге, конечно, есть, не нужно от этой идеи отказываться. Очень важно иметь объективные критерии, чтобы, что называется, со стороны оценивать свою работу и достигнутый прогресс. Поэтому прошу правительство вместе с деловым сообществом или деловыми объединениями, Агентством стратегических инициатив разработать отечественную модель целевых условий для ведения бизнеса на национальном уровне, обязательно с учетом лучшего мирового уровня, чтобы шаг за шагом воплощать эту модель на практике в стране в целом и в каждом отдельном регионе в частности.

Конечно, в развитии делового климата нельзя обойти стороной такие чувствительные для бизнеса вопросы, как совершенствование правоприменительной практики и декриминализация уголовного законодательства. Повторю, нужно обеспечить более четкое правовое регулирование экономической жизни в стране, в том числе ликвидировать так называемые размытые формулировки в нормативной базе и так называемые резиновые статьи, свести к минимуму случаи, когда расследования нарушают работу предприятий, становятся причиной распада трудовых коллективов. Ну, мы много уже об этом говорим, сейчас не буду вдаваться в детали. Хочу, чтобы коллеги из делового сообщества, с которыми мы это обсуждаем, знали, что мы эту тему не оставляем, будем обязательно работать над этим.

Год назад с этой трибуны я озвучил тогда ряд инициатив в этой сфере. Многие из них уже стали законами, а некоторые еще обсуждаются в правительстве и парламенте. Понимаю, что здесь непросто найти компромисс. Тем не менее, очень прошу коллег не затягивать и скорее выходить на итоговые решения, на соглашение.

Сегодня хотел бы выдвинуть еще несколько предложений по итогам встреч с российским Союзом промышленников и предпринимателей, а также с «Деловой Россией». Речь идет о нормах уголовного законодательства, которые утратили свою актуальность либо дублируют Кодекс об административных правонарушениях. Так, у нас больше 10 лет не менялись пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба, который не связан с хищениями, а также за нарушение авторских и смежных прав. На последнее я хотел бы обратить особое внимание, поскольку сейчас иностранные компании сами отказываются поставлять программное обеспечение и другие услуги. Считаю правильным повысить эти пороги как минимум в два раза. И то же самое сделать для экономического состава преступлений, где не применяется лишение свободы. Имею в виду уклонение от раскрытия информации по законодательству о ценных бумагах.

И отдельная тема. Я только что сказал, что количество проверок бизнеса сократилось. Я сделал, как вы заметили, небольшую оговорочку, сейчас скажу, о чем идет речь. Предприниматели говорят, что теперь вместо контроля надзорных органов стали приходить правоохранители, причем зачастую и нарушений-то никаких нет, а они тут как тут, приходят, что-то там ковыряют. Возможно, где-то это и оправданно, но, по сути, что происходит? Происходит подмена понятий. Проверок, говорим, не будет, а на практика оказывается, что будет, только называется по-другому и другие люди приходят. Конечно, это подрывает доверие бизнеса к реформе контрольно-надзорной сферы, сказывается на работе бизнеса. Я хочу подчеркнуть, проверки там, где они остаются, должны проводиться только профильными ведомствами. И прошу правительство вместе с Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел дополнительно закрепить эту норму в законодательстве и строго отслеживать ее выполнение. Это очень важно. Иначе смысла нет в нашей работе.

Надо все прописать. Как в свое время говорил известный наш комик: тщательнее надо проработать так называемую юридическую технику, чтобы каждое слово было понятно.

Далее, деловой климат в России как для начинающего, так и для зрелого бизнеса должен быть глобально конкурентоспособным. Как сказал в Послании Федеральному собранию, бизнес в ключевых отраслях и секторах, структуры управления нашими крупнейшими, системообразующими предприятиями, должны работать именно в российской юрисдикции. Да, конечно, у каждого бизнесмена есть незыблемое право распоряжаться прибылью, имуществом по своему усмотрению. Для этого любой бизнес и запускается. Это главный мотив, основа предпринимательской деятельности. Понятно, здесь никаких не может быть сомнений. Но ситуация, когда средства зарабатываются в России, а затем оседают на заграничных счетах, несет очевидные и часто неприемлемые не только для государства, но и для самого российского бизнеса риски.

Многие из наших бизнесменов на своем примере в этом убедились, когда увидели, с удивлением обнаружили, что на Западе оказались замороженными их счета и активы. По факту, как мы уже много раз говорили, в голову раньше никому не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства, разбой. Просто закрыли, отобрали и даже не объясняют, почему. Даже и разговаривать не хотят. Удивительно просто. Средневековье какое-то.

Но у нашего народа есть меткая поговорка: где родился, так и пригодился. Поэтому я уже много раз говорил, обращаясь к нашему бизнес-сообществу: надо ориентироваться, конечно, на то. чтобы вкладывать деньги здесь. Тогда они будут и надежнее, да и прибыль будет побольше. Здесь у меня нет никаких сомнений. Они будут активно работать, эти средства. В стране, в экономике, в социальной сфере, на наших граждан. И мало того, что стране немалую пользу все это принесет, и надежность выше.

Сегодня достаточно много отечественных активов оформлено на иностранные компании. Их собственники, на самом деле российские граждане, хотят вернуться в российскую юрисдикцию. Для них мы запустили два специальных административных района – в Приморском крае и в Калининградской области. Здесь компании могут защитить свои активы, сохранить привычную систему корпоративного управления, а также воспользоваться рядом налоговых преференций. Знаю, что этой возможностью воспользовались не все, кто хотел бы. И причины здесь разные. Кто-то просто не успел или не смог получить юридические и бухгалтерские услуги за рубежом. Однако есть и случаи прямого нежелания со стороны иностранных партнеров выдавать всю эту информацию, документы. Это саботаж, по-другому не назвать. Просто не хотят выпускать наши активы, предпринимателей с нашими активами.

Я прошу правительство в контакте с деловым сообществом ускорить возвращение активов в ключевых отраслях в российскую юрисдикцию, в том числе упростить процедуру перехода бизнеса в Россию и регистрацию в специальных административных районах, а тех случаях, когда такой переезд, образно говоря, блокируется зарубежной стороной. Либо вовсе не предусмотрен в их законодательстве. Такое тоже бывает. сделать это надо до декабря текущего года. И в тот же срок нужно запустить механизм защиты прав российских граждан и юридических лиц, которые владеют отечественными компаниями, но через зарубежные так называемые прослойки.

Говоря по-простому, о чем здесь идет речь и в чем проблема? Когда-то кто-то из одного оффшора перевел в другой, из другого в третий. Потом какие-то появились квазисобственники, бенефициары, их тоже прикрыли оффшорами. Честно говоря, иногда смотришь на все это – жалко становится тех, кто это сделал. Но в конечном итоге попали. Давайте вместе подумаем, как вам помочь. Казалось бы, это последствия решений отдельных людей, их персональные трудности. Но в итоге речь идет о компаниях и предприятиях, которые работают в России. Здесь трудятся наши граждане на этих предприятиях, здесь же производятся инвестиции. Поэтому для собственников такого бизнеса нужно предусмотреть понятное место в российском правовом поле. Я прямо скажу – помочь. Мы постараемся это сделать в диалоге и в контакте с вами.

Следующее ключевое направление развития экономики предложения связано с обеспечением роста инвестиций. Нужно добиться увеличения их притоков в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. Уже в текущем году объем таких инвестиций должен составить не менее 2 трлн. рублей. А до 2030 года он увеличится в 5 раз, до 10 трлн. рублей. Для этого за последние годы сформирован целый набор инструментов, включая соглашение о защите и поощрении капиталовложений, специальные инвестконтракты, Фонд развития промышленности. запущена промышленная ипотека.

В конце февраля начала действовать так называемая кластерная инвестиционная платформа. Ее участники могут получить льготные кредиты по ставке ниже ключевой ставки Центробанка. Сумма одного кредита – до 100 млрд. рублей. Такие кредиты могут выдаваться под поручительство Внешэкономбанка. Выделяются субсидии на проведение НИОКРов по современным технологиям. Упор сделан на те из них, которые позволяют развернуть серийное производство уже в течение трех лет. Только в прошлом году одобрено более 160 таких проектов, в том числе в области средней и малотоннажной химии, СПГ и водородной энергетики.

Конечно, технологический суверенитет не означает собственный выпуск всех товаров и услуг. Это невозможно ни для одной страны в мире. Да и не нужно совсем, мы к этому не стремимся. Речь о том, чтобы иметь свои решения по критически важным направлениям. При этом нужно выстраивать надежные кооперационные цепочки, технологические партнерства. Здесь мы рассчитываем на сотрудничество с коллегами из дружественных стран, с партнерами по ЕврАзЭС, БРИКС, ШОС, другим объединениям.

И, конечно, нужно нарастить финансовую базу частных инвестпроектов. Сделать такие ресурсы более доступными для бизнеса. Уже работает фабрика проектного финансирования, с ее помощью реализуется 26 проектов общей стоимостью 1,8 трлн. рублей. Среди них строительство горно-металлургического комбината в Забайкалье, угольный порт в Приморье, завода по производству удобрений на северо-западе и Дальнем Востоке. Строительство и модернизация аэропортов и объектов энергетики. Одобрено еще 7 проектов на сумму 345 млрд. рублей. Словом, инструменты нужные бизнесу, востребованные. Я предлагаю и этот инструмент, о котором я только что сказал, нацеленный на кредитование проектов по укреплению технологического суверенитета России, безусловно, совершенствовать дальше и укреплять. Перечень оценки таких проектов был утвержден уже правительством.

Так же запустим для таких проектов программу зонтичных поручительств ВЭБа в объеме до 200 миллиардов рублей. По прогнозу это позволит снизить ставку по инвестиционным кредитам примерно на полтора процентных пункта. Порядок такой. Если проект проходит отбор фабрики и банков-кредиторов, он автоматически получает поручительство ВЭБа до половины стоимости проекта. И, конечно, нам предстоит раскрыть большой потенциал российского фондового рынка. На недавней встрече с деловой Россией мы договорились запустить облигации с правом на долю в выручке компаний. Очевидно, что период обращения таких облигаций может быть разным, вплоть до бессрочного. Рассчитываю, что правительство и Центральный банк оперативно реализуют эту идею, нужно развивать привлечение акционерного капитала. При участии ВЭБа мы запустим специальный инструмент, который позволит банкам участвовать в качестве акционеров инвестиционных проектов, при этом значимую часть рисков возьмет на себя опять же ВЭБ. На начальном этапе возможности программы фондов акционерного капитала составит 200 миллиардов рублей. Но даже этот объем позволит разблокировать инвестиции на сумму порядка 2 триллионов рублей! Тут не нужно затягивать, первые проекты должны стартовать уже этим летом. Что касается обращения корпоративных акций на нашем рынке, то, как сказал в послании, мы поддерживаем размещение акций быстро растущего высокотехнологичного бизнеса. Сейчас правительство прорабатывает вопрос налоговых льгот, как имитентов, так и для покупателей таких ценных бумаг. А чтобы дополнительно поддержать, насытить наш фондовый рынок, принято специальное решение. Оно касается ситуации, когда иностранные владельцы продают российские активы. В таком случае, часть акций компаний, у которых меняется собственник, должна поступать на российскую биржу. И, конечно, важно создать стимулы для дополнительного притока средств на наш рынок капитала. Серьезным источником здесь являются долгосрочные сбережения граждан. Ничего нового здесь нет. Такие проекты должны получить поддержку. В том числе, в рамках системы страхования добровольных пенсионных накоплений, где государство гарантирует возврат суммы в 2 миллиона 800 тысяч рублей. Повторю, нужно сделать так, чтобы наши граждане могли вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны. Мы знаем те ситуации, при которых вложенные за границу средства оказались в подвешенном состоянии.

Что еще важно? В Москве или вот здесь, в Питере, инвестор может получить не просто земельный участок, но и подведенные коммуникации. Да еще и полный пакет налоговых льгот и вычетов. Но это в столицах и еще в нескольких крупных регионах. У целого ряда субъектов такой возможности просто нет из-за скромных бюджетов и, безусловно, таким регионам нужно помочь. В том числе, нужно продолжить опережающее развитие инфраструктуры с предоставлением поддержки в рамках инфраструктурного меню так называемого. Причем, в первую очередь, сделать акцент на регионы с невысокой бюджетной обеспеченностью. Кроме того, нужно обеспечить равные возможности для регионов предоставлять льготы для новых проектов. О чем идет речь, постараюсь пояснить. Сейчас субъекты федерации, чтобы стимулировать запуск новых бизнес-инициатив, расширение или открытие производств с нуля, могут вводить инвестиционный налоговый вычет. В прошлом году мы расширили перечень расходов, на которые предоставляется. Однако нельзя сказать, что механизм полностью отработан. Проектов, где такой вычет применяется, пока немного. Бюджеты далеко не всех регионов могут сейчас уступить в доходах ради будущих поступлений. Нужно повысить востребованность инвестиционного налогового вычета. Считаю правильным, если мы целевым образом сориентируем этот инструмент на проекты укрепления именно технологического суверенитета нашей страны. В первую очередь, в регионах с небольшими бюджетными возможностями. Я прошу правительство отработать этот вопрос с участием комиссии Госсовета по инвестициям, а так же деловых кругов, чтобы со следующего года перезапустить механизм инвестиционного налогового вычета с обновленными параметрами. В том числе, нужно использовать на поддержку регионов по этому направлению долгосрочные бюджетные кредиты на льготных условиях. Знаю, что здесь риски существуют перезагруженности, перезакредитования регионов, но вот обо всем об этом нужно будет подумать.

Повторю, главное здесь – учесть интересы развития бизнеса и наряду с этим обеспечить сбалансированность региональных бюджетов. Добавлю, что региональные управленческие команды играют ведущую роль в создании современной деловой среды. И сегодня хотел бы по традиции отметить субъекты федерации, которые добились наибольшего прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата. В целом 60 регионов продвинулись в этом списке. С удовольствием назову - лучшую динамику показали Чеченская республика, Ростовская, Саратовская, Костромская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Забайкальский край. Я поздравляю коллег и желаю им дальнейших успехов.

Следующее направление экономики предложений – это повышение эффективности реального сектора и сферы услуг, увеличение производительности труда в России за счет устранения узких мест, ликвидации потерь, внедрения оптимальных решений – все это описывается термином «бережное производство». С 2019 года у нас реализуется национальный проект «Производительность труда». В нем участвует около 5000 предприятий, более 88 тысяч сотрудников прошли обучение новым современным методикам. Мы видим, как эта работа дает результат, в том числе, в оборонно-промышленном комплексе, позволяет быстро настраивать выпуск вооружений и военной техники. Внедрение принципов бережного, эффективного производства должно набирать обороты. Причем, не только в базовых отраслях экономики, но и в других секторах, в социальной сфере, здесь нужно в полной мере задействовать ресурс федерального центракомпетенций, расширить его мандат.

Еще одно ключевое направление экономики предложений касается активной автоматизации и освоения технологии искусственного интеллекта. В России в силу объективных демографических процессов предложение на рынке труда будет ограниченным. В этих условиях нам крайне важно повысить темпы автоматизации, добывающей, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, торговли и многих других сфер. В России здесь не только огромный потенциал, но и эффективные собственные решения. Буквально на днях в рамках нашего форума состоялся запуск беспилотных грузовиков КамАЗ на федеральной трассе «Нева», на улицах Москвы уже работают беспилотные такси Яндекса. Это хорошие, но пока единичные примеры, а нам нужно именно массовое внедрение подобных технологий.

Напомню, что в ноябре прошлого года мы обсуждали меры по стимулированию внедрения в производство в России промышленных роботов. Договорились, что соответствующий федеральный проект правительство утвердит до 1 июля. Я прошу строго выдерживать этот срок. Промедление здесь абсолютно критично для нашей экономики.

Следующий важный вопрос – то, что называется управление на основе данных. Такой подход должен применяться практически повсеместно в системе транспорта и связи, в медицине, образовании, в органах власти и т.д. Нужно активно внедрять и использовать эти наработки, поддерживать подготовку отечественного программного обеспечения в сфере больших данных, запускать проекты в области искусственного интеллекта. И, конечно, заниматься укреплением информационной безопасности, отслеживать оборот данных, чтобы они не причинили ущерба национальной безопасности и интересам наших граждан. О конкретных действиях на этот счет мы с коллегами уже договорились. К сожалению, здесь есть и отставание, нужно его наверстывать и в дальнейшем строго придерживаться установленных планов. В ближайшее время заслушаем доклад правительства по данному направлению. Добавлю, что мы регулярно рассматриваем ход внедрения новых технологических решений в российской экономике, проводим ежегодную конференцию, посвященную искусственному интеллекту. Начиная с этого года, запускаем новую специальную площадку – Форум будущих технологий, где на ежегодной основе будут обсуждаться передовые направления технологического развития. Компании, регионы, научно-исследовательские команды будут представлять свои разработки, делиться опытом в освоении новейших решений. Первый форум пройдет совсем скоро, в июле. Будут обсуждаться перспективные идеи в области вычислений и передачи данных. Приглашаю всех принять в этом участие.

Технологические изменения сегодня идут очень быстро, и для эффективного развития уже недостаточно автоматизировать отдельные производственные процессы, нужно действовать в масштабах целых рынков. Успешные примеры таких работающих платформ уже есть в России. Это и платформа Яндекса на рынке такси, я уже упоминал об этом, и система автоматического кредитования в Сбере, и платформа электронной торговли Озон.

Повторю, нужно охватывать все больше и больше отраслей и институтов, формируя техноэкономику будущего, экономику с институтами, работающими на качественно новой технологической основе. Платформенный принцип управления на основе данных активно внедряется и в повседневной деятельности правительства России, коллег в регионах. По многим направлениям такой работы, по использованию новых принципов цифрового государства мы в числе безусловных мировых лидеров. И это факт, нужно укреплять эти позиции и идти дальше.

Уважаемые друзья! Формат нашего общения не позволяет затронуть весь блок тем, которые относятся к экономике предложения. Я полагаю, что и так уже вас утомил, но в конце хочу просто отметить, что детальная проработка каждого из направлений является задачей правительства Российской Федерации. Один из ключевых индикаторов того, что наши подходы реализуются верно, это уровень инфляции, я уже об этом сказал. Нам важно одновременно добиваться высоких темпов экономического роста и сохранить динамику цен вблизи целевых значений в 4%. Вы знаете, Центральный банк говорит о возможной инфляции в конце года в районе 5%. Сдерживание роста цен сегодня – это не только задача Банка России, но и оценка качества работы правительства Российской Федерации по стимулированию роста предложений. Я прошу коллег обратить на это особое внимание.

Для этого, в том числе, важно повышать эффективность и отдачу от государственных расходов. Реализация политики, направленной на развитие экономики предложения, и повышение эффективности бюджетных расходов – это те приоритеты, на базе которых необходимо сформулировать федеральный бюджет на будущую трехлетку. А ход реализации мер экономики предложения подробно обсудим на совете по стратегическому развитию в июле.

В этой связи хотел бы подчеркнуть, сегодня было много сказано о формировании этой самой экономики предложения. Но там, где есть предложение, обязательно должен быть и спрос. А значит, расширение экономических возможностей России, ее потенциала должно быть прямо увязано с повышением благополучия наших граждан. Именно в этом и состоит воплощение экономического роста. И сейчас я хочу закончить тем, с чего и начал. Здесь имею в виду не только сохранение низкой инфляции и высокой занятости. Безусловно, важно обеспечить опережающий рост доходов граждан.

Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, с новыми требованиями к системе профессионального образования, с повышением производительности труда, в том числе на основе автоматизации и новых систем управления. С качественными современными рабочими местами и условиями труда.

Я знаю, что многие, во всяком случае некоторые полагают, что высокая стоимость трудовых ресурсов снижает глобальную конкурентоспособность страны. Очевидно, что такой взгляд имел под собой определенные основания. Но он устаревает или, можно сказать, устарел. Не учитывать современные реалии, тем более тенденции завтрашнего дня. Если мы говорим, что будущее любой экономики, в том числе экономики России, в высоких технологиях, то добиваться качественной работы в высоких технологиях невозможно, используя низкоквалифицированный труд. А если это высококвалифицированный труд, то его надо оплачивать. Только там, где труд достойно оплачивается, будут работать профессиональные, квалифицированные кадры. Будет производиться действительно качественная продукция, будет расти спрос и меняться его структура. А значит, только там возможно по-настоящему суверенное развитие, технологическое и экономическое лидерство.

Государство идет навстречу бизнесу, помогает в решении острых проблем, включая вопросы с логистикой, заказами, доступностью оборотных средств. И мы вправе рассчитывать на ответные шаги со стороны собственников предприятий или компаний, на проявление социальной ответственности. Мы все время говорим об этом. Повторю то, что сказал на недавнем съезде РСПП и на встрече с членами «Деловой России». Содействие на всех уровня власти должен получать именно тот бизнес, который строит и реализует долгосрочные планы, рассчитанные на укрепление технологические, промышленного, аграрного суверенитета нашей страны, кто не откачивает средства, а вкладывает средства в развитие своего дела в России, поддерживает государственные вложения в инфраструктуру, в развитие городов и территорий, в экологические проекты.

Еще раз подчеркну, меры государственной поддержки экономики, отраслей, системообразующих предприятий должны быть увязаны с повышением заработных плат сотрудников, с улучшеним их условий труда, с расширением социальных пакетов для персонала. Я прошу правительство обратить на это самое пристальное внимание.

Сегодня у России насыщенная и весьма амбициозная экономическая повестка. И трудности, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это стимул для всех нас, стимул наращивать темпы и качество преобразований, добиваться большего в повышении качества жизни и благосостояния, благополучия наших граждан. И, безусловно, мы будем укреплять наш суверенитет во всех областях. И мы, безусловно, открыты в этой работе для равноправного партнерства со всеми странами, со всеми, кто, как и Россия, дорожит своими национальными интересами и готов сам определять свое будущее.