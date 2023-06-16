Сергей Степашин, генерал-полковник в отставке: В зоне СВО паркетных генералов нет

Сергей Степашин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Григорий Лепс, Николай Басков и Юрий Антонов пообещали выплатить по миллиону рублей бойцам в зонe СВО за подбитый танк. «Чем еще знаменитости могут помочь участникам спецоперации?» На такой «Вопрос дня» наши эксперты отвечают «Комсомольской правде» (ежедневный столичный выпуск) в номере за пятницу, 16 июня.

А я поговорил на эту же тему с известным политиком и общественным деятелем Сергеем Степашиным.

- …Насчет оплаты за подбитый танк, конечно, это правильно, - считает Сергей Вадимович. - А если брать историю…

Во время Великой Отечественной бойцов Красной Армии материально поддерживали и великая певица Лидия Русланова, и композитор Сергей Рахманинов, который, кстати, тогда жил за границей. И таких примеров было великое множество.

И сейчас наши артисты выезжают в зону СВО, - их уже сотни - чтобы поддержать ребят. Спасибо им за это.

Да и не только артисты, ты знаешь, этим занимаются и «книжники» (работники книжных издательств. - А.Г.), и другие организации.

- Да, я в курсе, что книги с подписью председателя Российского книжного союза. (РКС) Степашина давно уже читают раненые в госпиталях.

- Это началось еще до спецоперации.

И в Донбасс мы книги тоже отправляли.

Сейчас эта работа проводится особенно с большим подъемом.

В первую очередь - нашим патриотическим издательством «Вече».

В воинские части, в библиотеки при госпиталях уже передано тысячи книг.

К этому подключилось крупнейшее в России и в Европе издательство «Эксмо».

Активно издаются и книги воинов-поэтов, которые - на передовой, в зоне СВО.

Наши издатели стараются, чтобы и поэтическое слово тех, кто на передовой, могло дойти и до живущих под мирным небом.

Считаю, это - в патриотическом плане - тоже мобилизует наше общество. Особенно - молодёжь.

- Сергей Вадимович, извините, что перебиваю, пока далеко не ушли от издателей… Вот насколько мне известно, Леонид Палько и Игорь Дмитриев – это президент «Вече» и главный редактор - они же даже презентовали на Красной площади, на книжной ярмарке, свои книги.

- Да. И свои книги, и другие.

И поддержали, кстати, приезд к нам наших друзей из Донецка, Луганска, Запорожья. Херсона...

Там пока сложно с издательским делом, но мы договорились оказывать им всяческую помощь.

Кстати, представители «Вече» не раз бывали и на донбасской земле, так что будем эту работу продолжать.

- А что касается Императорского Православного Палестинского общества (ИППО), которое вы возглавляете… Знаю, что там тоже у вас есть свои планы.

- Да, у нас традиции уже давние – в свое время поддержали сирийский народ, оказывали гуманитарную помощь. Первыми, кстати, делать это стали мы, а потом уже пошли бюджетные средства.

А в Донбасс, на освобожденные, теперь уже наши, российские территории, в воинские части направлено более 25 грузов.

- Вы сказали - 25 грузов, наверное, 25 тонн, да?

- Нет, я имею в виду самих грузов – там по нескольку тонн в каждом.

- Это партии?

- Да, можно и так сказать. Но я к партиям отношусь философски.

Мы сейчас решили оказать помощь через наши отделения ИППО.

Вот москвичи подключились – оказываем поддержку Шебекино, Белгородской области, где люди тоже оказались в тяжелейшей ситуации.

Ну, это - традиция ИППО, которая была заложена еще при царе-батюшке и великой княгине Елизаветы Федоровны. Она была вторым руководителем ИППО.

- Ясно. Я сегодня Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента, рассказывал, что общался с некоторыми инициаторами вот этого почина и они говорят, что очень трудно через министерство обороны решать эти все вопросы. И он мне ответил, что на встрече президента с военкорами это обсуждалось и президент себе пометил, чтобы навести справки. То есть, разобраться, видимо, помочь.

- На самом деле, мы грузы направляем, никто нам не мешает.

- Товарищ генерал-полковник, не могу у вас не спросить – как вы оцениваете ход СВО? Может быть, вы даже и над картой боевых действий склоняетесь…

- Ну, над картой работают пусть те, кому положено. И, я вижу, что это - не «паркетные генералы», о которых Владимир Владимирович сказал резко и жестко, и правильно сделал, кстати… Все сложно.

Но, на самом деле, я думаю, что «коллективный запад» никак не ожидал, что Россия сможет в ближайшее время резко увеличить выпуск нашей техники, активно работает военно-промышленный комплекс.

Ну, а мужеству нашим солдатам, и так было всегда, не занимать.

- Знаю, вы выросли в военной семье. Дед ваш воевал в Великую Отечественную.

- Да, Дмитрий Иванович Степашин, старший сержант, пропал без вести под Сталинградом.

Тесть - Герой Советского Союза Владимир Митрофанович Игнатьев - освобождал Украину.

Он призывался из Горловки, освобождал Киев, а Героя получил за форсирование Днепра. Вот, видишь, какая история.

- Мы на День Победы, помните, его фотографию опубликовали.

- Да, спасибо большое.

- Вот если наших ветеранов вспоминать, они бы что нам сегодня сказали?

- Они бы не поверили, что такое может быть… что мы будем с «Леопардами» в немецких крестах сражаться на территории Украины, а в «Леопардах» будут сидеть украинские солдаты.

А теперь еще, не дай Бог, и в Ф-16 прилетят.

- А мы будем сбивать и сжигать! Ну, что делать? То есть, у вас предчувствие генеральское… Оно что подсказывает?

- Да при чем здесь предчувствие? Нам просто отступать некуда. И понятно, что мы обязаны спасти ту часть Украины, которая сейчас под нацистами и бандеровцами ходит.

А второе – у нас же прошел референдум, внесены изменения в Конституцию и мы освобождаем территорию Российской Федерации.

И я хочу, чтобы все это поняли. В том числе, в нашей стране.

- Понятно. Спасибо.

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