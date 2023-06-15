Миллионы за подбитые танки: Правильно ли мерить рублем любовь к Родине

Если подбил технику врага, можешь в самом деле вернуться домой миллионером

Представляю себе картину: деревня в глубинке России, где в одной из изб живут мать и отец ушедшего добровольцем на спецоперацию сына. И вот однажды к ним заглядывает почтальон Печкин и передает квитанцию аж на... миллион рублей! Или два. Мать с отцом говорят: наверно ошибка. А продвинутый письмоносец: нет, все верно, похоже, ваш Ваня «Леопардов» намолотил.

А еще каждому бойцу помимо зарплаты 200 тысяч рублей в месяц начисляют «боевые», если он участвует в активных боях. А если еще и орден заслужил, если подбил технику врага, можешь в самом деле вернуться домой миллионером.

Но вот во время недавней встречи Путина с военкорами один из них сообщил президенту, что положенные бойцам премии за подбитую технику зажимают.

Путин удивился. И обещал разобраться на этот счет с Минобороны. Можно не сомневаться, что объявленный военным ведомством еще в прошлом году прайс-лист за уничтоженные танки и самолеты врага будет исполняться (смотрите таблицу).

По сути, - возрождается хорошая традиция - в годы Великой Отечественной вот так же страна стимулировала солдат и офицеров — платила премии за немецкие «Тигры» и «Мессершмиты».

Звездные артисты обещают за танк по миллиону? Отлично! Но хочется, чтоб и наш бизнес "проснулся" и поддержал традицию. Известный актер

Иван Охлобыстин уже заявлял: «С нескрываемым удовольствием спешу сообщить, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый американский «Абрамс», - написал он в своём блоге, - захватили его наши бойцы в целости - получай от 3 до 10 «лимонов». Уничтожил — не менее 1,5 млн".

А тут еще и некоторые губернаторы (например, забайкальский) подключились - пообещав отвалить своим землякам по 3 млн рубликов за каждую взятый в плен натовский танк. Однако, у каждого региона свои возможности. Один позволит себе раскошелиться, а другой - не наскребет... И призванный из богатой области боец за свой подвиг может получить круглую сумму, а из бедного — маленькую. Несправедливо. Тут опять-таки должно сказать свое слово государство: должен быть единый «прайс за геройство». Иначе благородное дело может породить обиды.

А тем временем из народных глубин пробиваются новые инициативы и обещания. Уральский «ФОРЭС» (компания нефтегазового оборудования) выступил вот с таким заявлением:

«Мы намерены награждать наших военных за сбитые боевые самолеты F-15 и F-16, если одичавший в своей русофобской злобе Запад решит поставить их банде Зеленского. За первую уничтоженную машину — 15 млн. рублей". Воины ВКС и ПВО! Будьте готовы!

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