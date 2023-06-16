Окно в регионы: РЭЦ запускает проект по подключению региональных услуг для компаний платформе «Мой экспорт»

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Объединение информационных систем позволит подмосковным предприятиям получать федеральные и региональные меры поддержки в одном окне. Первый этап интеграции планируется запустить к 1 августа 2023 года. Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2023 генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы хотим создать для экспортеров аналог «Госуслуг», чтобы в одном месте были доступны любые меры поддержки и услуги, которые предоставляют региональные власти, Российский экспортный центр, министерства и другие организации. Чтобы не было беготни по разным офисам и лишней головной боли. Хочу поблагодарить Московскую область за активность и совместную работу. Этот проект — лишь первый шаг. Уже к концу года к нам присоединятся другие регионы, и бизнес сможет на платформе «Мой экспорт» найти единый список услуг от своих регионов и органов, которые помогают компаниям решать любые экспортные задачи», — подчеркнула руководитель Российского экспортного центра.

«Важный проект. Мы всегда говорим о том, что услуги для жителей, для бизнеса должны быть максимально удобными, а их получение занимать минимум времени. Должна быть одна точка входа, зашел и все сразу получил - без очередей, бумажной волокиты. Сейчас на платформе «Мой экспорт» есть федеральные меры поддержки, но скоро туда будут загружены и все подмосковные меры, направленные на продвижение товаров и услуг на внешние рынки, чтобы предпринимателям было удобнее получать информацию и государственные услуги. Рассчитываем, что наш совместный проект с РЭЦ по интеграции двух систем позволит вовлекать в экспортную деятельность все больше субъектов МСП из Московской области. Это более 1 тыс. компаний в год», — отметил губернатор Подмосковья.

На ПМЭФ-2023 также состоялась презентация проекта Московской области и РЭЦ по интеграции информационных систем. Руководство компании «Томаки», которая является лидером рынка производства продуктов питания японской и паназитской кухни, отметило, что им очень помогли федеральные меры поддержки, доступные, в том числе, в цифре. «Томаки» выставляет свою продукцию в шоу-румах АПК во Вьетнаме и ОАЭ, которые организует Российский экспортный центр.

«Коллаборация правительства Московской области и РЭЦ позволит таким предпринимателям, как я, не потеряться в этом океане мер поддержки, а найти нужные именно мне услуги в одном месте. Например, я могу прямо из офиса в Люберцах, не вставая со своего кресла, отыскать себе новых партнеров за рубежом. Я просто захожу на портал invest.mosreg и по удобному переходу через баннер на главной странице попадаю на перечень мер поддержки. Здесь будут отображаться как меры поддержки экспорта со стороны Мособласти, так и со стороны РЭЦ. Мне не нужно искать другие страницы», — сказал бенефициар ООО «Томаки» Андрей Белянин.

Платформа «Мой экспорт», которую Российский экспортный центр запустил в 2020 году в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», упрощает взаимодействие между государством и бизнесом и сопровождает компанию на основных этапах внешнеэкономической деятельности. Она работает в режиме одного окна и позволяет предпринимателям решить любые задачи. Для этого на платформе объединены информационные системы более чем 20 ведомств, а вскоре присоединятся и регионы. Сейчас на ней доступны более 100 услуг.

Так, на платформе онлайн, не вставая с кресла, можно оформить заявку на финансовую господдержку, например компенсацию от государства транспортных расходов. Также можно запросить нужные сертификаты, подать заявку на участие в выставке, получить доступ к аналитическим отчетам и методическим пособиям, найти партнера, получить помощь в организации логистики.

Самые популярные услуги у экспортёров — компенсация части затрат на транспортировку продукции АПК, подбор маркетплейсов, товарно-страновой профиль со списком потенциальных покупателей, господдержка на участие в выставках и бизнес-миссиях, а также оформление сертификата свободной продажи.

Цифровая платформа «Мой экспорт» предлагает как государственные и бизнес-услуги, так и платные услуги от проверенных рыночных исполнителей на B2B-маркетплейсе «Профессионалы экспорта» .Это база аккредитованных специалистов в области ВЭД, которая работает по принципу сервисов поиска исполнителей Profi.ru и Youdo.

За последний год еще больше стали востребованы быстрые и эффективные инструменты поддержки и еще меньше желания погружаться в тонны бумаг, поэтому на платформе было оцифровано еще несколько важных для экспортеров процедур на цифровой платформе «Мой экспорт». Так, например, заявку на оформление ветеринарного и фитосанитарного сертификатов, которые необходимы для вывоза продукции, теперь можно подать онлайн. За 4 месяца работы эти сервисы помогли предпринимателям сэкономить не менее 180 килограммов офисной бумаги (или более 35 тыс. листов А4).

Главное преимущество цифровых решений – это упрощение рутинных и операционных процессов. Теперь не нужно тратить время, обивая пороги министерств, собирать кипы бумаг для подачи всего лишь одной заявки.

Цифровые системы, работающие по принципу одного окна, есть во многих странах. Однако функционал «Моего экспорта» состоит не только в том, чтобы заменить бумажные процессы на цифровые. Он гораздо шире – это обучение, консультации по таможне и логистике, продвижение на маркетплейсах и многое другое.

То, что теперь региональным экспортерам в личном кабинете на цифровой платформе «Мой экспорт» будут доступны и федеральные, и специально разработанные в той или иной области с учетом специфики региональные меры поддержки сделает доступ к поддержке и путь на внешние рынки еще проще для экспортера.

АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта».