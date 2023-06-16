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Политика16 июня 2023 13:55

Володин: «Запад наказал санкциями сам себя»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на вопрос журналистов, удалось ли Западу «изолировать Россию»
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на вопрос журналистов, удалось ли Западу «изолировать Россию». Фото: Анна Исакова/Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на вопрос журналистов, удалось ли Западу «изолировать Россию». Фото: Анна Исакова/Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Одним из участников проходящего сейчас Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стал председатель Государственной Думы — Вячеслав Володин. На полях этой дискуссионной площадки спикер отреагировал на вопрос журналистов крупнейших СМИ, «удалось ли Западу изолировать Россию».

— Посмотрите, сколько гостей собрал Форум. И их будет всё больше, — ответил Володин.

Напомним, в числе участников ПМЭФ в 2023 году — глава МИД Венгрии Петер Сийярто, президент Алжира Абдельмаджид Теббун, президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян и многие другие.

Этот международный расклад оценил Володин, говоря, что «многие страны не боятся публично высказывать свою точку зрения о построении многополярного мира и справедливого мироустройства».

Также Председатель Думы сравнил экономические показатели России и Евросоюза (не в пользу последнего):

— Посмотрите, что произошло буквально на протяжении прошлого года: наша экономика растет. Нам непросто было, но Президент сделал все для того, чтобы мы перестроились как можно быстрее. А европейская экономика падает, еврозона в минусе. Если говорить об инфляции, она у нас минимальная. В еврозоне она больше в два раза, — подчеркнул Вячеслав Викторович. — Наказали они этими санкциями себя. Сюда будут все приезжать, Россия была и будет.

По данным зарубежных статистических центров, в России инфляция весной 2023 года колебалась от 2,3 до 2,5%, тогда как в Еврозоне таковая составила 6-7%. А в ещё одной стране Запада, Великобритании, инфляция в марте превысила 10%, а в апреле — сократилась до «всего лишь» 8,7%.

Ранее Вячеслав Володин в своём телеграм-канале пригрозил киевским лидерам «вторым Нюрнбергским трибуналом».

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