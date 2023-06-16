Володин: «Запад наказал санкциями сам себя»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на вопрос журналистов, удалось ли Западу «изолировать Россию». Фото: Анна Исакова/Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Одним из участников проходящего сейчас Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стал председатель Государственной Думы — Вячеслав Володин. На полях этой дискуссионной площадки спикер отреагировал на вопрос журналистов крупнейших СМИ, «удалось ли Западу изолировать Россию».

— Посмотрите, сколько гостей собрал Форум. И их будет всё больше, — ответил Володин.

Напомним, в числе участников ПМЭФ в 2023 году — глава МИД Венгрии Петер Сийярто, президент Алжира Абдельмаджид Теббун, президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян и многие другие.

Этот международный расклад оценил Володин, говоря, что «многие страны не боятся публично высказывать свою точку зрения о построении многополярного мира и справедливого мироустройства».

Также Председатель Думы сравнил экономические показатели России и Евросоюза (не в пользу последнего):

— Посмотрите, что произошло буквально на протяжении прошлого года: наша экономика растет. Нам непросто было, но Президент сделал все для того, чтобы мы перестроились как можно быстрее. А европейская экономика падает, еврозона в минусе. Если говорить об инфляции, она у нас минимальная. В еврозоне она больше в два раза, — подчеркнул Вячеслав Викторович. — Наказали они этими санкциями себя. Сюда будут все приезжать, Россия была и будет.

По данным зарубежных статистических центров, в России инфляция весной 2023 года колебалась от 2,3 до 2,5%, тогда как в Еврозоне таковая составила 6-7%. А в ещё одной стране Запада, Великобритании, инфляция в марте превысила 10%, а в апреле — сократилась до «всего лишь» 8,7%.

Ранее Вячеслав Володин в своём телеграм-канале пригрозил киевским лидерам «вторым Нюрнбергским трибуналом».