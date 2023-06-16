Речь Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ растянулась на целый час. Фото: REUTERS

Речь Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ растянулась на целый час. Всю ее запись можно посмотреть на сайте Кремля. Мы даем самые яркие и важные места из речи президента.

Суть выступления Владимира Путина на ПМЭФ 16 июня 2023 - главные тезисы

Глава страны рассказал о пяти принципах экономики, которые в последний год позволили ее спасти.

ОТВЕТСТВЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ И ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

- Инфляция ниже, чем во многих странах Запада. Близка к историческому минимуму в 2,9%.

- Реальный сектор развивается. Мы всегда говорили: когда же мы слезем с нефтегазовой иглы. Ну вот, постепенно эта тенденция набирает обороты.

КУРС НА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

- Адресно поддерживаем наименее обеспеченных граждан. Их доходы за год выросли на 30%. 1,7 млн. человек вышли из черты бедности.

- С 1 января 2023 года МРОТ был увеличен на 6,3%. С 1 января 2024 года проведем еще одну индексацию - сразу на 18,5%. Что будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в целом. Это отразится на доходах почти 5 млн человек. А к 2030 году МРОТ должен вырасти как минимум вдвое.

ЧАСТНАЯ ИНИЦИАТИВА

- Нам пророочили, что Россия вернется к закрытой административно-командной экономике. А мы пошли по пути расширения свобод.

- К оставшемуся в стране иностранному бизнесу будем относиться так же, как к своим.

СТРОИТЕЛЬСТВО

- Системная политика в строительстве привела к росту пять лет подряд.

ОТКРЫТОСТЬ ЭКОНОМИКИ

На глобальных рынках у России не только партнеры. Есть те, кто привыкли извлек прибыль из политической монополии. Они не хотят альтернатив своим самолетам, кораблям, банковским услугам. Таким участникам рынка не нужны конкуренты. Они стараются сдержать точки роста. Отменить их. Но отменяют собственную деловую репутацию. А это дорогого стоит.

Дальше Путин рассказал о строительстве в России экономики предложения. Сделать предстоит много.

- По сути, речь о переходе на качественно иной уровень развития, - объяснил президент. - Суверенная экономика, которая сама формирует спрос. Такая экономика – экономика предложения – предлагает масштабное наращивание сферы услуг и производства.

Вот конкретные шаги модернизации:

- У низкой безработицы есть обратная сторона медали. Трудно подбирать сотрудников. Первое направление – занятость. Надо совершенствовать структуру занятости. Надо заниматься переподготовкой кадров.

- Повышение зарплат.

- Работать должно быть выгодно!

- Отмена проверок.

- Считаю, если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять. Ни в плановом порядке, ни во внеплановом. Достаточно профилактических мероприятий.

- Пересмотреть ответственность.

- Нормы УК утратили актуальность или дублируют КОАП. 10 лет не менялись пороги крупного и особо крупного ущерба, нарушениях авторских прав. Надо повысить пороги как минимум в 2 раза. То же сделать для экономических составов преступлений, где не применяется лишение свободы.

- Регистрация бизнеса в России.

- Когда-то кто-то из одного офшора перевел в другой, с другого - в третий, потом появились квазисобственники, бенефициары, их тоже прикрыли какими-то офшорами. Честно говоря, смотришь на все это, жалко становится тех, кто это сделал. В конечном итоге попали…

Путин напомнил о заморозке активов на западе.

- В голову раньше не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства — разбой. Просто закрыли, отобрали, даже не объясняют почему. Средневековье какое-то

- Содействие власти должен получить тот бизнес, который не откачивает средства, а вкладывает их в Россию.

А дальше начались вопросы от ведущего. Не все они были про экономику, но ответы президента получились неизменно остроумными:

- Мне говорят: вы попадете в зависимость от Китая. А вы не попадете? Вы уже давно попали! И ничего. Им хорошо попадать (странам ЕС – Ред.).

- Заставить другие страны тупо следовать чьим-то интересам сложно. А подчас невозможно. Ну как можно сказать стране с многомиллионным населением: «Не покупайте у России зерно, голодайте, пусть ваши люди умирают от голода». А если какой-то придурок так говорит – слушать не будут.

- Танки (западные – Ред.) горят. Несколько танков уничтожено, в том числе «Леопарды». И вчера было то же самое, и вчера были «Леопарды». Они горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнений нет! Но если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот вооруженный конфликт.

- Такова специфика политической системы некоторых стран, что выбрасывает наверх людей со слабой общеобразовательной подготовкой. Я как-то спросил Жака Ширака (президент Франции – Ред.), почему американцы так себя ведут. Он по-русски ответил: «Потому что некультурные».

- Что касается контактов (с Западом – Ред.). Они просто перевели диалог в сферу поставок вооружений. Сожжем, все что поставили, посмотрим, что будут делать дальше. 30% тяжелой бронетехники поставленной уничтожено. Но лучше бы пошли по пути мирных средств решения.