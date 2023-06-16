Когда Россия применит ядерное оружие и как идет украинское наступление: Владимир Путин ответил на самые важные вопросы

Путин назвал Зеленского «позором еврейского народа» Фото: REUTERS

После часовой вступительной речи Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме ведущий Дмитрий Саймс спросил о ходе украинского контрнаступления.

- Где-то украинским подразделениям удается дойти до первой линии, где-то не удается. Вопрос в том, что они используют так называемый стратегические резервы. Ни на одном из участков они не достигли своих целей. Потери у них очень большие, больше чем 1:10 по сравнению с российской армией, в ответ рассказал президент.

Он уточнил, что ВСУ потеряли в контрнаступлении 186 танков и 418 броневиков.

- Но самое главное, что нет успехов ни на одном из направлений, - подчеркнул глава страны. - Я думаю, что у ВСУ шансов здесь нет. Так же, как и на других направлениях, в этом я не сомневаюсь.

Потом речь зашла о «неонацизме» на Украине.

- Ну как можно с этим не бороться? И если это не неонацизм в сегодняшнем его издании, то что это такое? У нас есть полное право считать, что поставленная нами задача денацификации Украины является одной из ключевых, - заявил президент.

По просьбе Путина на пленарной сессии ПМЭФ показали архивное видео на несколько минут о преступлениях украинских националистов во время Великой Отечественной. Президент напомнил, что Степан Бандера – один из идеологов национализма на Украине.

- У меня много друзей-евреев с детства. Они говорят: «Зеленский – не еврей. Он позор еврейского народа», - пошутил российский лидер.

О Западе

Он возмутился, как Поляки забыли о преступлениях времен войны. Впрочем, этому быстро нашлось объяснение.

- Поляки - у них свои цели, они спят и видят вернуть Западную Украину и, судя по всему, к этому идут постепенно, - сказал Путин.

- Что касается контактов (с Западом – Ред.). Они просто перевели диалог в сферу поставок вооружений. Сожжем, все что поставили, посмотрим, что будут делать дальше. 30% тяжелой бронетехники поставленной уничтожено. Но лучше бы пошли по пути мирных средств решения.

Об атаке на Белгородскую область

- Попытка нанести ущерб Кремлю, президенту России, атаки на Белгородскую область – это все попытки спровоцировать нас на ответные действия. Если под Киевом уничтожили 5 комплексов «Пэтриот», что нам мешает уничтожить любое здание в центре Киева? Нет таких ограничений. Но мы не делаем этого по ряду соображений.

О ядерном оружии

- Все ждут, что мы начнем кнопки нажимать. Но нет такой необходимости, противник на линии фронта успеха не имеет. И понимая, что успех маловероятен, нас провоцируют в надежде ткнуть пальцем и сказать: «Смотрите, какие они жестокие».

- Нас все время склоняют к тому, чтобы начать переговоры по сокращению (ядерного оружия -Ред.). Хрен им! Выражаясь экономическими терминами. Это наше конкурентное преимущество. Зачем нам весь мир пугать? Я уже сказал, что использование крайних средств возможно в случае угрозы российской государственности. В этом случае, все силы и средства будем использованы.

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