Мария Миронова ушла из Ленкома после 25 лет работы

Мария Миронова сообщила, что ушла из Ленкома Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мария Миронова сообщила об уходе из Ленкома. Актриса покидает театр после 25 лет работы.

Мария Миронова сообщила, что ушла из Ленкома из-за большого количества съемок и выпуском ее спектакля. Актриса уточнила, что остается в спектакле "Шут Балакирев".

"К сожалению, в силу занятости и необходимости заботиться о маленьком ребенке не смогу принимать участие в новых постановках. Марку Борисовичу Варшаверу благодарна за все", - цитирует Марию "СтарХит".

Миронова опровергла слухи о конфликте с Варшавером. "Марк Борисович не только не вынуждал уволиться народную артистку, а предлагал ей большое количество ролей на протяжении последних нескольких лет!" - подчеркнула она.

Сам директор Ленкома очень сожалеет об уходе Мироновой из театра и надеется на ее скорейшее возвращение. "Мария очень занятой человек. К тому же молодая мама. На работу в театре остается очень мало времени... Она уникальная! И знает о моем отношении к ней. Она красивая, замечательная актриса", - вдыхает театральный деятель.