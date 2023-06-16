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Звезды16 июня 2023 15:50

Мария Миронова ушла из Ленкома после 25 лет работы

Актриса назвала причины
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Мария Миронова сообщила, что ушла из Ленкома

Мария Миронова сообщила, что ушла из Ленкома

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мария Миронова сообщила об уходе из Ленкома. Актриса покидает театр после 25 лет работы.

Мария Миронова сообщила, что ушла из Ленкома из-за большого количества съемок и выпуском ее спектакля. Актриса уточнила, что остается в спектакле "Шут Балакирев".

"К сожалению, в силу занятости и необходимости заботиться о маленьком ребенке не смогу принимать участие в новых постановках. Марку Борисовичу Варшаверу благодарна за все", - цитирует Марию "СтарХит".

Миронова опровергла слухи о конфликте с Варшавером. "Марк Борисович не только не вынуждал уволиться народную артистку, а предлагал ей большое количество ролей на протяжении последних нескольких лет!" - подчеркнула она.

Сам директор Ленкома очень сожалеет об уходе Мироновой из театра и надеется на ее скорейшее возвращение. "Мария очень занятой человек. К тому же молодая мама. На работу в театре остается очень мало времени... Она уникальная! И знает о моем отношении к ней. Она красивая, замечательная актриса", - вдыхает театральный деятель.

Шоу-бизнесИнтересноеМария Миронова: досье KP.RU