28-летний внук Андрея Миронова вышел в свет с красавицей-женой

Молодой человек более 10 лет счастлив с девушкой по имени Ксения Фото: Борис КУДРЯВОВ

У Андрея Миронова от брака с Екатериной Градовой родилась дочь Мария. Она пошла по стопам знаменитых родителей, став актрисой. Наследница звезд театра и кино довольно рано вышла замуж в первый раз. От миллионера Игоря Удалова в 1992 году она родила сына Андрея.

"Когда я ходила беременной в 17 лет, мне все говорили: «Ты с ума сошла. Так рано ребенок». Недавно я отпустила во взрослую жизнь сына Андрея, а у меня еще есть маленький сын. Сколько себя помню, столько я мама", - рассказывала Мария Миронова.

Ее первенец стал актером. Внук Андрея Миронова носит двойную фамилию Миронов-Удалов. Ему всего 28 лет. Окончил знаменитую Щуку, работает в театре имени Вахтангова, много снимается в кино.

"Главная задача актера по жизни - играя роли, нравиться при этом людям. Знаю, что после спектаклей в Театре сатиры, где он работал, его встречали толпы поклонниц. Сам он об этом рассказывал близким, что это последствия телевизионной популярности. Александр Анатольевич Ширвиндт утверждает, что чувственность Миронова по отношению к женщинам зашкаливала. Как это понять? Сложно сказать. Но в результате одной такой страстной любви на свет появилась моя чудесная мама. А теперь вот и я живу", - цитирует Андрея "Экспресс газета".

Внук Андрея Миронова носит двойную фамилию Миронов-Удалов. Ему всего 28 лет. Окончил знаменитую Щуку, работает в театре имени Вахтангова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Молодой человек более 10 лет счастлив с девушкой по имени Ксения. Она чем-то напоминает свою свекровь. Детей у них пока нет. Оба считают, что пока лучше двигаться по жизни, не обременяя себя наследниками.