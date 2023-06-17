Мирный атом шагнет за Урал

Выступление Алексея Лихачёва на Петербургском международном экономическом форуме. Фото: Алексей Башкиров, "Strana Rosatom"

Технологический суверенитет, независимость от поставок важнейших товаров и технологий из-за рубежа – одна из главных задач российской промышленности сегодня. Особенно когда речь идет о такой критичной для страны сфере, как энергетика.

Как высокотехнологичные продукты в сочетании с атомными технологиями формируют облик современной индустрии? Способны ли они помочь стране адаптироваться к новым условиям? И каким образом мы можем обеспечить независимость стратегически важных отраслей промышленности? Эти вопросы обсудили на сессии ПМЭФ «Роль атомной промышленности в обеспечении технологического суверенитета и технологии будущего»

«ЗА РАБОТУ, ТОВАРИЩИ»

Важнейшая цель для отрасли сегодня - доля атомной генерации в стране к 2040 году должна вырасти до 25%. Такую цель поставил президент. Как «Росатом» планирует выполнять это поручение для повышения энергетической безопасности и технологического суверенитета?

- Ответить на этот вопрос и просто и сложно, - сказал на сессии генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. - Просто - потому что цели определены, задачи поставлены: «за работу, товарищи».

По словам Лихачева, условный временной этап до 2042 года – а именно таким, видимо, будет горизонт планирования единой энергетической системы – в компании делят на две части. Первая – до 2035 года.

- Нам понятно, сколько блоков нужно будет вывести из эксплуатации к этому сроку. Многие наши блоки - «старички», они поэтапно будут «уходить на пенсию» и этот процесс уже начался, - говорит Алексей Лихачев. - К середине 2030-х годов нужно будет их заместить и нарастить соответствующую генерацию - думаю, что к тому времени это будет 22-23% (в общем энергетическом балансе страны, - Ред.). Есть генеральная схема, утвержденная правительством, и есть точки размещения новых блоков.

А теперь – о том, в чем сложность ответа на этот вопрос.

- Речь идет о процентах, а это величина относительная, - поясняет Лихачев. - Нам будет нужно постоянно делать поправку на других участников рынка электроэнергии. На то, как они будут себя вести, как будет расти потребление и экспорт в первую очередь на евразийском экономическим пространстве. Так что это уравнение со многими неизвестными.

Впрочем, некоторые элементы этого уравнения уже известны. Запущены многие крупные стройки: два блока АЭС в Ленинградской области, два блока в Курской станции, Смоленская, Кольская станции и т. д.

- Отдельно подчеркну станции малой мощности. Они крайне важны. Малые станции - в первую очередь на удаленных северных территориях - станут важнейшей референтной площадкой для дальнейшего экспорта. Малая мощность сейчас не просто востребована – она «на хайпе». А в период переформатирования глобального рынка крайне важно иметь реальное конкретное предложение, а не презентационные проекты и 3D-модели, - объясняет глава «Росатома».

На ПМЭФ "Росатом" подписал немало контрактов - как с российскими, так и с зарубежными партнёрами

ПОВОРОТ НА ВОСТОК

По словам Алексея Лихачева, одна из главных вещей, которые произойдут в отрасли до 2035 года - атомная энергетика шагнет за Урал.

- Сегодня практически все наша мощности сконцентрированы в Центральной России, - говорит Лихачев. - В среднем по стране на атомную энергетику приходится около 20% генерации, а в европейской части России - до 40%. Каждая вторая лампочка здесь, на Северо-Западе страны - «ядерная». Но атомная генерация, по сути, кончается на Белоярке (Белоярской АЭС в Свердловской области, - Ред.). Поэтому мы обязательно должны зайти в Сибирь, на Дальний восток. Но не просто строить ради галочки. Очень важно вместе с правительством, бизнесом, губернаторами определить точки большой востребованности атомной энергии, просчитав заранее ее стоимость и вытекающие отсюда последствия, связанные со столетней эксплуатацией. А мы рассчитываем на столетнюю эксплуатацию каждого блока, который строится сейчас.

Важно, что выполнение поручения президента контролирует замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

- Он демонстрирует глубокую погруженность в эту проблематику. Потому что это очень существенная часть технологического суверенитета, энергетической безопасности, а также это вопрос, связанный с экологическими аспектами. Ведь атомная энергетика будет играть одну из основных скрипок с точки зрения снижения нагрузки на климат, - рассказывает глава «Росатома».

При этом очень важно, что линейка российских станций, которые будут строиться в ближайшие 20 лет, должна быть полностью независима от импорта.

- Весь этот большой комплексный продукт должен быть абсолютно, стопроцентно Made in Russia. Включая даже элементы, которые сейчас для нас являются критическими - в первую очередь это микроэлектроника. В течение ближайших лет мы должны выйти на абсолютную импортонезависимость. И мы вместе с нашими партнерами под руководством Минпромторга РФ над этим работаем, - говорит Алексей Лихачев.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД ОТРАСЛИ

- Большинство экономистов советского периода считали, что послевоенный технологический рывок СССР был обусловлен в первую очередь атомным и космическим проектами. Это в генетическом коде атомной промышленности - быть фактором развития технологического уклада, - заявил на сессии Алексей Лихачев. - И история повторяется. Начиная с 2014 года, когда стало актуальным не просто импортозамещение, а реальный технологический суверенитет, наша повестка только расширяется.

Гендиректор «Росатома» привел интересный пример. В 2016 году глава Минпромторга Денис Мантуров собрал представителей нескольких крупных компаний и выслушал их предложения по композитным материалам. И стартовое финансирование на их создание было выделено именно «Росатому». В результате сегодня мы имеем линейку композитных материалов (включая супер-прочный и супер-легкий пластик, - Ред.). И это не только простые продукты вроде клюшек и сноубордов, но и крылья самолетов, корпуса судов.

- Мы создали эту технологию. И в этом смысле альянс правительства, стартовых якорных денег, финансовых институтов, которые готовы даже в сложных условиях искать инвестиционный ресурс - залог технологического суверенитета, - говорит Лихачев.

Но все в этом мире меняется. Особенно в нынешних условиях.

- У нас очень молодая экономика. По-серьезному мы начали создавать ее только с нулевых годов, - говорит Алексей Лихачев. - В этом смысле многие институты перестают быть такими, какими они создавались тогда. И госкорпорация «Росатом» тоже перестала быть только ядерным игроком (хотя мы высоко несем это знамя и это наша миссия). Мы становимся промышленной компанией самого широкого спектра. И хорошо умеем быстро проходить так называемую «долину смерти» - этап от идеи, научного задела до конвейера. Эта наша ценность очень помогает сейчас в реализации проектов технологического суверенитета.

В результате сложилась уникальная производственная система.

- В основу производственной системы «Росатома» были положены лучшие разработки научной организации труда, - очень серьезной дисциплины, которая преподавалась и культивировалась в советской промышленности, - а также Toyota, Airbus и других компаний, где производственные системы в конце «нулевых» годов были уже сложившимися, – рассказывает Алексей Лихчев. – В результате производственная система, сложившаяся в «Росатоме», позволяет кратно повышать эффективность без дополнительного инвестиционого или человеческого ресурса. И мы очень активно делимся этой системой с другими предприятиями. Уже сложился клуб госкорпораций, куда входят предприятия «Ростеха», «Роскосмоса» и т. д., которые восприняли эту ценность и сформировали свои мощные производственных системы.

КСТАТИ

Три слагаемых успеха

По словам Алексея Лихачева, работа в сложных условиях трех последних лет позволила сформулировать три слагаемые успеха.

1. Во всех кризисах не меняйте планы и повышайте долгосрочные цели.

2. Мыслите сценарно. Выбирайте тот сценарий, который именно в этих условиях будет наиболее эффективным.

3. Создавайте альянсы. Внутренние и международные, с частными и государственными компаниями. «Именно в них - залог непотопляемости и эффективной работы», - говорит глава «Росатома».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Новые производства, новые технологии

- Сегодня спрос на оборудование для топливно-энергетического комплекса у нас достигает 1,3 трлн рублей. Мы производим такого оборудования на 1,1 трлн рублей, около 150 млрд составляет экспорт. И у нас еще есть запас, чтобы осваивать те ниши, которые до этого занимали иностранные компании. Здесь очень характерен пример нашего плотного взаимодействия с Росатомом, - рассказал на сессии замглавы Минпромторга Михаил Иванов.

Замминистра привел несколько примеров.

- Возьмем отрасль СПГ (сжиженного природного газа, - Ред.). В конце 2021 года на площадке одного из НИИ «Росатома» был запущен первый в России стенд по испытанию криогенного оборудования. Это необходимый элемент всей производственной системы, потому что без испытаний невозможно подтвердить соответствие оборудования тем требованиям, которые к нему предъявляет конечный заказчик. В сегодняшних условиях это невозможно было бы осуществить, потому что испытательные площадки находятся за пределами страны и мы не имеем к ним доступа, - говорит Иванов. - Если же говорить про альтернативную энергетику, то здесь приоритеты у нас тоже определены. Например, еще в 2019 году одна из структур «Росатома» заключила с нами специальный инвестиционный контракт по освоению производства оборудования для ветроэнергетических установок. И в 2020 году было запущено производство генераторов и гондол безредукторных установок мощностью 120 комплектов в год. И я вас уверяю, что это лишь малая толика того, что сегодня «Росатом» делает и будет делать в области машиностроения и освоения высоких технологий.