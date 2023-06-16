Кто напрягся, а кто прислушался: Как Запад отреагировал на выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2023

Запад все равно отреагировал на речь главы нашего государства в привычной для него антироссийской манере Фото: REUTERS

Модератором пленарного заседания ПМЭФ-2023, на котором выступил Владимир Путин, стал американский политолог Дмитрий Саймс, а по левую руку от российского лидера на сцене сидел президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Однако Запад все равно отреагировал на речь главы нашего государства в привычной для него антироссийской манере.

- Газета The New York Times делает вывод, что «г-н Путин использовал возможность произнести речь на ПМЭФ, чтобы преуменьшить изоляцию России на фоне спецоперации. Вместе с тем российский президент признал экономические проблемы, вызванные западными санкциями, но попытался убедить присутствующих, что всё это делает его страну сильнее».

- Британский канал The Sky News попытался поиронизировать, говоря, что «на выступлении Путина присутствовали иностранные высокопоставленные лица, которые сильно отличаются от тех, кого можно было увидеть там же около 10 лет назад». Канал отметил, что «президенту России нужно завоевать рынки Азии, Латинской Америки, Африки и Индии, и именно таких людей там и увидели. Однако он не исключает налаживания отношений с Западом, несмотря на санкции».

- Французская газета Le Monde решила поиграть на чувствах жертв антисемитизма, сделав особый акцент на фразе Путина о том, что «Зеленский – не еврей, а позор еврейского народа». Однако о том, что так говорят его друзья-евреи, которые в шоке, что «на пьедестал почета в качестве героев Украины сегодня возведены неонацисты, последыши Гитлера», газета решила умолчать.

- Испанская газета La Vanguardia описала выступление Путина как желание «поиграть мускулами перед Западом». Ведь именно сегодня он заявил, что у ВСУ нет шансов наступлении и что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО. А истребители F-16 будут гореть так же, как горят на Украине танки «Леопард».

- А вот немецкая ежедневная газета Der Tagesspiegel дала более взвешенные оценки: «Настроение на ПМЭФ показало, что Россия не зависит от партнеров из США и Европы. В целом российская экономика действительно на удивление хорошо и быстро адаптировалась к санкциям. Дефицита в московских магазинах нет».

- Мексиканская цифровая газета Omnia и вовсе процитировала слова нашего президента, когда тот заявил о конце уродливой неоколониальной международной системы и укреплении многополярного мирового порядка.