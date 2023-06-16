Сергей Степашин: Дураков у нас стало меньше, а дороги - лучше

Сергей Степашин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Сергей Вадимович, настолько эмоциональной была речь президента на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ), и потом ещё - его ответы на вопросы… Даже трудно сориентироваться, что лучше взять для комментария, какой раздел. Что лично вас больше всего привлекло?

- Две темы.

В первую очередь, конечно, новый взгляд на нашу экономику. Анализ того, что в ней сейчас происходит.

Потому что, не раз уже приходилось слышать о том, что эти сумасшедшие западные санкции - они подорвут нашу Россию…

Санкции, которых не было никогда в жизни по отношению ни к одной стране. Даже к Ирану и Северной Корее они не применялись.

И, тем не менее, смотрите - наша экономика сохраняет устойчивость.

Мы не уронили уровень национального благосостояния, не уменьшили заработные платы, не понизили планку уровня жизни.

Хотя проблем, конечно, много. Но, то, что было заложено в потенциале нашего государства с конца 1990-х, этот запас прочности - он сработал и сегодня.

Это - главное.

Ведь расчет наших бывших партнёров был на то, что страна у нас рухнет.

Многие на западе, да даже и некоторые наши специалисты считали – полгода, а то и два три месяца, и мы не выдержим.

(Они, бывшие наши, правда, сейчас сбежали.)

Но страна живет!

- А вторая тема, на которой вы бы хотели остановиться.

- С высокой трибуны форума прозвучало: нацизм не имеет национальности. Это - самое страшное, что есть.

И президент четко расставил акценты, касаемо Зеленского, в том числе: «Он стал нацистом».

- Вы мне как-тот сказали, что новые регионы – это не только ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожье, это уже - вся Россия. И вот вчера Правительство утвердило решение о переводе четырех автомагистралей этих территорий в статус федеральных. Это как?

- Это означает, что для строительства, реконструкции таких трасс пойдут федеральные средства.

- А темпы?

- Темпы тоже поражают.

Вице-премьер Марат Хуснуллин вчера докладывал президенту: дорожное строительство у нас в стране теперь ведётся с опережением первоначально утвержденных графиков на полтора года . Честно говоря, удивительно.

- Это почему же?

- Классик, что говорил, чего больше всего в России? Дураков и плохих дорог. Меняем мы концепцию!

Дороги у нас стали хорошие строиться. И износ их - гораздо меньше.

- А что с дураками?

- Думаю, и их численность тоже снижается.

Ещё недавно федеральные трассы, сроки эксплуатации которых были рассчитана на 10 - 12 лет, уже через два года после ввода в строй нуждались в капитальный ремонт.

Сегодня этого нет. Мы умеем, научились наконец-то по-настоящему строить. В этом смысл федеральных трасс.

- Вы с Маратом Хуснуллиным периодически дискутируете о завершении строек, реконструкций…

- Уже дискуссий нет, все в порядке.

- «В Мариуполе – пятилетку в четыре года!» - провозглашал Степашин.

- Задача только одна сегодня – чтобы бандеровцы Зеленского не смогли нарушить мирную жизнь.

У них сейчас задача так называемого контрнаступа – это как раз попытка захвата Мелитополя, Мариуполя дикая идея отрезать нас от Азовского моря и от Крыма.

Получили по зубам, что называется.

А то, что так быстро восстанавливается Мариуполь… Я знаю, даже один французский журналист (как он там побывал, но - молодец) признался: таких темпов давно уже Европа не видела.

- Это вы уже заявляете как председатель Общественного совета при Минстрое России.

- Ну, хорошо, пусть будет так.

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