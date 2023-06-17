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17 июня 2023 13:45

Здесь раньше был город-сад: что ждет плодородные поля Херсонской и Запорожской областей после обмеления водохранилища

Военкор KP.RU Григорий Кубатьян разобрался, как повлияет катастрофа на Каховской ГЭС на будущее новых аграрных российских территорий
Григорий КУБАТЬЯН
Неизвестно, как повлияет исчезновение Каховского водохранилища на мелиорацию и сельское хозяйство Запорожья.

Неизвестно, как повлияет исчезновение Каховского водохранилища на мелиорацию и сельское хозяйство Запорожья.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

У разрушения плотины Каховской ГЭС много последствий - затопление российских городов и сёл на берегу Днепра, уничтожение нашей береговой линии обороны, обмеление Каховского водохранилища, по которому противник попробует пойти в хвалёный наступ. Но это все сегодняшнее. А есть и последствия, отложенные по времени: как повлияет исчезновение водохранилища на мелиорацию, на сельское хозяйство, на климат и в конечном счёте – на будущее новых аграрных российских территорий?

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Чтобы разобраться в этом вопросе, я зашёл в министерство сельского хозяйства Херсонской области. Оно сейчас расположено в Геническе. Пока Херсон временно оккупирован, тихий зелёный городок на берегу Азовского моря выполняет роль столицы херсонской области. Редкий Хаймарс долетает сюда, в основном падает ближе к середине Днепра.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Не хватает рабочих рук

Министерство сельского хозяйства находится в здании, о котором нельзя предположить, что здесь сидят министерские чиновники. В соседних кабинетах продают товары, предлагают услуги, делают массаж и красят волосы. Ну ничего не поделаешь, где смогли, там и разместились.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Фотографироваться для газеты чиновники не хотят, фамилии не называют – у многих остались родственники с той стороны, никто не хочет им навредить. Со мной вызвался поговорить сотрудник по имени Александр:

- В Херсонской области больше 5 тысяч фермерских хозяйств, не считая приусадебных. И было 8 тысяч гектар закрытых водоёмов. Там рыбу разводили: тарань, карпа, сазана, судака. При разрушении дамбы часть этой рыбы выбросило на берег, а другую - смыло в Чёрное море.

- Землю поливали водой из Каховского водохранилища?

- Да, днепровской водой. Площадь полива была одной из самых больших в СНГ – 400 тысяч гектар. Перестаем поливать - урожай падает на 20%, а кукуруза и соя - вообще на 70%. Теперь поменяется посевная карта, влаголюбивые культуры пока не будут больше сажать. Риса, напирмер, какое-то время точно не будет.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- А что будет?

- Есть культуры, которые в поливе особо не нуждаются. Например, пшеница. Но ее будет где-то 45 центнеров с гектара. А с поливом - 60-70 центнеров. Корма для скота будет поменьше, от этого несколько снизится поголовье. Одно за другое…

- Теперь полив невозможен?

- Ну как. Будут добывать воду из скважин, для мелких садовых хозяйств этого должно хватить. Но есть и другая проблема (она правда была и до обрушения плотины) – нехватка рабочих рук. Раньше на сборку урожая приезжали рабочие с Западной Украины, теперь это невозможно. Сборщикам клубники предлагали по 5-7 тысяч рублей в день, и всё равно собирали только половину. А сейчас, кто приедет? Какая западная Украина?

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- А местных вернуть же можно? Придётся отстроить сёла заново?

- Люди вернутся, как только боевые действия прекратятся. Мы уже создаем комиссию, чтобы оценить урон, компенсировать людям ущерб.

Воды нет, и скважины не помогут

- В год в Херсонской области собирали 300 тысяч тонн кукурузы и 200 тысяч тонн сои, - рассказывает мне с расстройством еще один сотрудник министерства Алексей. - Кукуруза и соя пока станет на стоп. Для них нужно много воды. В этом году еще соберем урожай, а в следующем уже не будут сеять.

- Что станет с полями, где они росли?

- Пустовать не будут - подсолнечником засеют, ему ничего не грозит. Даже в этом году можем успеть и посеять и урожай собрать.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- А что со знаменитыми херсонскими арбузами?

- С ними попроще. Арбузам и дыням сильный полив не нужен. В этом году половина посадок уничтожена, но в следующем их же можно посадить заново. А вот овощами будет сложнее: помидоры, огурцы, перец, баклажан, лук, капуста – им нужна вода. Такого урожая как раньше пока не будет.

- Можно с этим что-то сделать?

- Если какой-то уровень воды в Каховском водохранилище сохранится, придётся прокладывать дополнительные трубы для её подачи. Полив можно организовать и из артезианских источников, но там вода слишком соленая. Так что перебарщивать нельзя - иначе будет засоление почвы и земля может стать непригодна. А восстанавливать её дорого и сложно.

- А если артезианские скважины будут на полив работать, питьевой воды хватит?

- С этим и раньше было непросто. Горизонт подземных вод снизился. В Ивановском районе (14 тысяч жителей) не было питьевой воды из-за засоления подземных источников. Подавали воду по Каховскому магистральному каналу. Теперь придётся завозить. И это не только с Ивановским районом.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

«Такого хорошего года давно не было»

Непростая, конечно, ситуация. Но сами фермеры на земле смотрят в будущее с нескрываемым оптимизмом. Ситумер Ниметуллаев – директор «Агрохолдинга Союз», до 2014-го года был главой администрации в Геническе. В 2014-м Ситумер основал общественную организацию «Крым Берлиге», она объединила 12 тысяч крымских татар, выступающих за мир с Россией. От преследования боевиков «крымско-татарского меджлиса» был вынужден уехать в Крым. Его хозяйство разворовали, мастерские разрушили, технику сожгли. Вся земля была переписана на «своих». Но с началом СВО Ситумер вернулся домой. Сейчас он управляет 20 тысячами гектар своей земли, хотя до сих пор официально не является её собственником. В подчинении у фермера - более 100 сотрудников.

Ситумер Ниметуллаев – директор «Агрохолдинга Союз»

Ситумер Ниметуллаев – директор «Агрохолдинга Союз»

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- У нас рапс, пшеница, подсолнечник, - рассказывает он мне. - Но только на половине земель. Другая - пойдет под пары - то есть будет собирать влагу, а осенью посеем пшеницу. Я на земле с 84-го года и скажу вам, что такого благоприятного времени для сельского хозяйства еще никогда не видел. В Херсонской области такие осадки были! А у нас как говорят: когда дождь идёт, деньги на голову падают. Будет хороший урожай. Аллах помогает.

- Получается, последствия потопа вас почти не затронули?

- Сажать сою, конечно, экономически выгоднее, но мы и без нее справимся. Каховское водохранилище – самая большая оросительная система в Европе. Она обеспечивала водой всю Херсонскую область. Но я верю в Россию - каналы удастся восстановить. Вот никто не верил, что Крымский мост построят, а я верил. А Каховскую ГЭС восстановят. Государство нас в беде не оставит. Да, сейчас для Херсонской области большое горе. Даже во время войны фашисты давали людям пить, а эти националисты, вон, смотрите…

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Ситумер в 2014 году помогал организовывать «Антимайдан» в Киеве, в прошлом году поддерживал референдум о независимости Херсонской области. А еще была такая история: в 2008 году, во времена Ющенко, в Геническ приехало два автобуса с западной Украины, около 80 боевиков. Здесь стояла воинская часть МАРС-75, регулировавшая направление кораблей Черноморского флота. Ее хотели захватить и уничтожить. Боевики начали ломать ворота части. Ситумер собрал уважаемых людей из числа крымских татар, они пробили колёса и начали раскачивать автобусы, пытаясь перевернуть. Боевики испугались и разбежались. В газетах тогда написали, что проблему решили морпехи. Но это были обычные фермеры.

Черешня есть, но мало

Из Херсонской области, известной своими арбузами и помидорами, я поехал в соседнее Запорожье, славящееся черешней. Она даже изображена на въездном указателе в Мелитополь. Но по дороге в город я встретил лишь одного продавца, выставившего свой товар. Дядька крупный, налитый розовой силой, как спелая ягода:

- Нет вообще черешни! – вздыхал он, насыпая горсть за горстью, при цене за кило 250 рублей, даже на сто рублей получился целый мешок. – Слишком много влаги, дожди, лопается ягода. Парадоксы сельского хозяйства: за одну и ту же погоду одни фермеры благодарят небеса, другие - ругают.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- У вас два вида черешни, а какая разница? - поинтересовался я.

- Это один сорт, а это другой, - разъяснил продавец, посмотрев на меня как на балбеса-школьника.

Но объяснение показалось мне неубедительным. Поэтому я заехал в сад Филибера, он же сад Корвацкого. У дворянина Филибера была там когда-то дача, а земский врач Корвацкий в этом саду выращивал черешню, которая и растёт до сих пор. В саду гуляют и катаются на велосипедах горожане, но от плодовых деревьев их отделяет заградительная лента и хромой, но внимательный сторож. Сто человек пройдёт, и не будет урожая, а его тут и так мало.

Сад принадлежит государственному предприятию ГУП ГЗО. Вообще-то6 это ГЗО занимается зерном, но и знаменитая мелитопольская черешня тоже в их ведении - половина посадок Запорожской области и, соответственно, половина урожая.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- На вас-то как скажется обмеление Каховского водохранилища?

- Мы пока не знаем что будет, - ответил один из сотрудников. – Точно не будет полива. Не будет полива - не будет испарения воды. Не будет испарения - не будет дождевых облаков и дождей. Так вся область может превратиться в пустыню.

Звучит жутковато, но если цель западных «хозяев мира», вообразивших себя конями апокалипсиса, была в том, чтобы в цветущей Украине устроить пустыню, а на планете голод, то они двигаются в верном направлении.

Пока до этого далеко, водохранилище ещё полностью не обмелело. Точно известно, что пострадают фруктовые сады: груши, яблоки, сливы, персики, абрикосы. Но черешня должна выжить. Ей хватает весенней влаги, да и сырость она не очень-то любит. В засушливый сезон урожай будет лучше, чем во влажный.

- В этом году мы хотели сажать виноград, но какой теперь виноград, - рассказала сотрудница, занимающаяся садами и просившая не называть её имя. – Мы не сможем компенсировать ситуацию с помощью скважин. У нас нет столько насосов. Персики, яблоки, черешня – все поливались из Каховского канала. Фрукты будут, но худшего качества, и урожайность снизится.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- И черешни?

- Ну на ней в ближайшее время это не скажется. Её, кончено, полезно полить, но нехватку воды она выдержит.

- А вот дожди были.

- Поэтому и потрескалась вся в этом году. Выжило лишь 30% от урожая – даже 100 тонн не наберётся, это очень мало. У треснувшей нетоварный вид, и далеко увезти её невозможно, максимум – в Крым. Так что в Москве о ней в этом году и не вспоминайте.

- И даже более поздние сорта ситуацию не спасут?

- А они уже созрели. Это Крупноплодная, Мелитопольская чёрная, Удивительная, Талисман. А ранних сортов – таких как Мелитопольская ранняя, Валерий Чкалов, Дилемма – в этом году и не было почти. В следующем - посмотрим, может и 1000 тонн удастся снять, но пока так.

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