Здесь раньше был город-сад: что ждет плодородные поля Херсонской и Запорожской областей после обмеления водохранилища

Неизвестно, как повлияет исчезновение Каховского водохранилища на мелиорацию и сельское хозяйство Запорожья. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

У разрушения плотины Каховской ГЭС много последствий - затопление российских городов и сёл на берегу Днепра, уничтожение нашей береговой линии обороны, обмеление Каховского водохранилища, по которому противник попробует пойти в хвалёный наступ. Но это все сегодняшнее. А есть и последствия, отложенные по времени: как повлияет исчезновение водохранилища на мелиорацию, на сельское хозяйство, на климат и в конечном счёте – на будущее новых аграрных российских территорий?

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Чтобы разобраться в этом вопросе, я зашёл в министерство сельского хозяйства Херсонской области. Оно сейчас расположено в Геническе. Пока Херсон временно оккупирован, тихий зелёный городок на берегу Азовского моря выполняет роль столицы херсонской области. Редкий Хаймарс долетает сюда, в основном падает ближе к середине Днепра.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Не хватает рабочих рук

Министерство сельского хозяйства находится в здании, о котором нельзя предположить, что здесь сидят министерские чиновники. В соседних кабинетах продают товары, предлагают услуги, делают массаж и красят волосы. Ну ничего не поделаешь, где смогли, там и разместились.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Фотографироваться для газеты чиновники не хотят, фамилии не называют – у многих остались родственники с той стороны, никто не хочет им навредить. Со мной вызвался поговорить сотрудник по имени Александр:

- В Херсонской области больше 5 тысяч фермерских хозяйств, не считая приусадебных. И было 8 тысяч гектар закрытых водоёмов. Там рыбу разводили: тарань, карпа, сазана, судака. При разрушении дамбы часть этой рыбы выбросило на берег, а другую - смыло в Чёрное море.

- Землю поливали водой из Каховского водохранилища?

- Да, днепровской водой. Площадь полива была одной из самых больших в СНГ – 400 тысяч гектар. Перестаем поливать - урожай падает на 20%, а кукуруза и соя - вообще на 70%. Теперь поменяется посевная карта, влаголюбивые культуры пока не будут больше сажать. Риса, напирмер, какое-то время точно не будет.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- А что будет?

- Есть культуры, которые в поливе особо не нуждаются. Например, пшеница. Но ее будет где-то 45 центнеров с гектара. А с поливом - 60-70 центнеров. Корма для скота будет поменьше, от этого несколько снизится поголовье. Одно за другое…

- Теперь полив невозможен?

- Ну как. Будут добывать воду из скважин, для мелких садовых хозяйств этого должно хватить. Но есть и другая проблема (она правда была и до обрушения плотины) – нехватка рабочих рук. Раньше на сборку урожая приезжали рабочие с Западной Украины, теперь это невозможно. Сборщикам клубники предлагали по 5-7 тысяч рублей в день, и всё равно собирали только половину. А сейчас, кто приедет? Какая западная Украина?

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- А местных вернуть же можно? Придётся отстроить сёла заново?

- Люди вернутся, как только боевые действия прекратятся. Мы уже создаем комиссию, чтобы оценить урон, компенсировать людям ущерб.

Воды нет, и скважины не помогут

- В год в Херсонской области собирали 300 тысяч тонн кукурузы и 200 тысяч тонн сои, - рассказывает мне с расстройством еще один сотрудник министерства Алексей. - Кукуруза и соя пока станет на стоп. Для них нужно много воды. В этом году еще соберем урожай, а в следующем уже не будут сеять.

- Что станет с полями, где они росли?

- Пустовать не будут - подсолнечником засеют, ему ничего не грозит. Даже в этом году можем успеть и посеять и урожай собрать.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- А что со знаменитыми херсонскими арбузами?

- С ними попроще. Арбузам и дыням сильный полив не нужен. В этом году половина посадок уничтожена, но в следующем их же можно посадить заново. А вот овощами будет сложнее: помидоры, огурцы, перец, баклажан, лук, капуста – им нужна вода. Такого урожая как раньше пока не будет.

- Можно с этим что-то сделать?

- Если какой-то уровень воды в Каховском водохранилище сохранится, придётся прокладывать дополнительные трубы для её подачи. Полив можно организовать и из артезианских источников, но там вода слишком соленая. Так что перебарщивать нельзя - иначе будет засоление почвы и земля может стать непригодна. А восстанавливать её дорого и сложно.

- А если артезианские скважины будут на полив работать, питьевой воды хватит?

- С этим и раньше было непросто. Горизонт подземных вод снизился. В Ивановском районе (14 тысяч жителей) не было питьевой воды из-за засоления подземных источников. Подавали воду по Каховскому магистральному каналу. Теперь придётся завозить. И это не только с Ивановским районом.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

«Такого хорошего года давно не было»

Непростая, конечно, ситуация. Но сами фермеры на земле смотрят в будущее с нескрываемым оптимизмом. Ситумер Ниметуллаев – директор «Агрохолдинга Союз», до 2014-го года был главой администрации в Геническе. В 2014-м Ситумер основал общественную организацию «Крым Берлиге», она объединила 12 тысяч крымских татар, выступающих за мир с Россией. От преследования боевиков «крымско-татарского меджлиса» был вынужден уехать в Крым. Его хозяйство разворовали, мастерские разрушили, технику сожгли. Вся земля была переписана на «своих». Но с началом СВО Ситумер вернулся домой. Сейчас он управляет 20 тысячами гектар своей земли, хотя до сих пор официально не является её собственником. В подчинении у фермера - более 100 сотрудников.

Ситумер Ниметуллаев – директор «Агрохолдинга Союз» Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- У нас рапс, пшеница, подсолнечник, - рассказывает он мне. - Но только на половине земель. Другая - пойдет под пары - то есть будет собирать влагу, а осенью посеем пшеницу. Я на земле с 84-го года и скажу вам, что такого благоприятного времени для сельского хозяйства еще никогда не видел. В Херсонской области такие осадки были! А у нас как говорят: когда дождь идёт, деньги на голову падают. Будет хороший урожай. Аллах помогает.

- Получается, последствия потопа вас почти не затронули?

- Сажать сою, конечно, экономически выгоднее, но мы и без нее справимся. Каховское водохранилище – самая большая оросительная система в Европе. Она обеспечивала водой всю Херсонскую область. Но я верю в Россию - каналы удастся восстановить. Вот никто не верил, что Крымский мост построят, а я верил. А Каховскую ГЭС восстановят. Государство нас в беде не оставит. Да, сейчас для Херсонской области большое горе. Даже во время войны фашисты давали людям пить, а эти националисты, вон, смотрите…

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Ситумер в 2014 году помогал организовывать «Антимайдан» в Киеве, в прошлом году поддерживал референдум о независимости Херсонской области. А еще была такая история: в 2008 году, во времена Ющенко, в Геническ приехало два автобуса с западной Украины, около 80 боевиков. Здесь стояла воинская часть МАРС-75, регулировавшая направление кораблей Черноморского флота. Ее хотели захватить и уничтожить. Боевики начали ломать ворота части. Ситумер собрал уважаемых людей из числа крымских татар, они пробили колёса и начали раскачивать автобусы, пытаясь перевернуть. Боевики испугались и разбежались. В газетах тогда написали, что проблему решили морпехи. Но это были обычные фермеры.

Черешня есть, но мало

Из Херсонской области, известной своими арбузами и помидорами, я поехал в соседнее Запорожье, славящееся черешней. Она даже изображена на въездном указателе в Мелитополь. Но по дороге в город я встретил лишь одного продавца, выставившего свой товар. Дядька крупный, налитый розовой силой, как спелая ягода:

- Нет вообще черешни! – вздыхал он, насыпая горсть за горстью, при цене за кило 250 рублей, даже на сто рублей получился целый мешок. – Слишком много влаги, дожди, лопается ягода. Парадоксы сельского хозяйства: за одну и ту же погоду одни фермеры благодарят небеса, другие - ругают.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- У вас два вида черешни, а какая разница? - поинтересовался я.

- Это один сорт, а это другой, - разъяснил продавец, посмотрев на меня как на балбеса-школьника.

Но объяснение показалось мне неубедительным. Поэтому я заехал в сад Филибера, он же сад Корвацкого. У дворянина Филибера была там когда-то дача, а земский врач Корвацкий в этом саду выращивал черешню, которая и растёт до сих пор. В саду гуляют и катаются на велосипедах горожане, но от плодовых деревьев их отделяет заградительная лента и хромой, но внимательный сторож. Сто человек пройдёт, и не будет урожая, а его тут и так мало.

Сад принадлежит государственному предприятию ГУП ГЗО. Вообще-то6 это ГЗО занимается зерном, но и знаменитая мелитопольская черешня тоже в их ведении - половина посадок Запорожской области и, соответственно, половина урожая.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- На вас-то как скажется обмеление Каховского водохранилища?

- Мы пока не знаем что будет, - ответил один из сотрудников. – Точно не будет полива. Не будет полива - не будет испарения воды. Не будет испарения - не будет дождевых облаков и дождей. Так вся область может превратиться в пустыню.

Звучит жутковато, но если цель западных «хозяев мира», вообразивших себя конями апокалипсиса, была в том, чтобы в цветущей Украине устроить пустыню, а на планете голод, то они двигаются в верном направлении.

Пока до этого далеко, водохранилище ещё полностью не обмелело. Точно известно, что пострадают фруктовые сады: груши, яблоки, сливы, персики, абрикосы. Но черешня должна выжить. Ей хватает весенней влаги, да и сырость она не очень-то любит. В засушливый сезон урожай будет лучше, чем во влажный.

- В этом году мы хотели сажать виноград, но какой теперь виноград, - рассказала сотрудница, занимающаяся садами и просившая не называть её имя. – Мы не сможем компенсировать ситуацию с помощью скважин. У нас нет столько насосов. Персики, яблоки, черешня – все поливались из Каховского канала. Фрукты будут, но худшего качества, и урожайность снизится.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- И черешни?

- Ну на ней в ближайшее время это не скажется. Её, кончено, полезно полить, но нехватку воды она выдержит.

- А вот дожди были.

- Поэтому и потрескалась вся в этом году. Выжило лишь 30% от урожая – даже 100 тонн не наберётся, это очень мало. У треснувшей нетоварный вид, и далеко увезти её невозможно, максимум – в Крым. Так что в Москве о ней в этом году и не вспоминайте.

- И даже более поздние сорта ситуацию не спасут?

- А они уже созрели. Это Крупноплодная, Мелитопольская чёрная, Удивительная, Талисман. А ранних сортов – таких как Мелитопольская ранняя, Валерий Чкалов, Дилемма – в этом году и не было почти. В следующем - посмотрим, может и 1000 тонн удастся снять, но пока так.

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