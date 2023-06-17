На что живет Моргенштерн* в Дубае после закрытия бизнеса: торгует машинами, поет на корпоративах перед солидными «мужичками»

Алишер Моргенштерн* продал дом, машины, развелся и уехал в Дубай Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Еще совсем недавно Алишер Моргенштерн* считался главным генератором хайпа и инфоповодов в стране. Все, к чему он прикасался, превращалось в деньги. Молодежь слушала скандального рэпера-матерщинника в колонках на улицах, он собирал стадионы и демонстративно швырялся деньгами, штурмовал список Forbes и упивался бесконечной славой. Но наступил февраль 2022 года — и карета обратилась в тыкву. Алишер продал дом, машины, развелся, уехал в Дубай, откуда заявил, что «СВО не модно» и теперь безвылазно находится в ОАЭ, понимая, что домой ему путь заказан.

Да, он, конечно, выступает в Европе и США, но вал денег так и не обеспечил музыканту счастья вдали от дома — он все еще также кичится наличкой и гонорарами, модными покупками и тачками, но во всем этом все больше сквозит тоска по родной земле и разочарование в бессмысленности приобретений и прожигаемого состояния. Интервью влогу NE SHOPPING, отрывки которого приводит «КП», только подтверждает это.

ПРО ВЫСТУПЛЕНИЯ В ЕВРОПЕ

«В Европе слишком правильные люди. В плане организационных моментов. Где-то нельзя воду брызгать на публику, бутылки нельзя кидать в людей. Думаешь: что?! А люди везде нормальные. Меня же кто слушает? (Дебилы) отбитые. А они приходят угорать. И все же самый памятный концерт был в Москве, когда на сцену выезжал на мерсе. Это на всю жизнь. Бывают красивые корпораты на озере Комо (Италия), где все так красивенько. Ты бы знал, какие мужички меня заказывают, (офигел) бы!»

ПРО МАШИНЫ

«Машина мечты? Я думал об этом, но не придумал. Хотел продать бентли (стоимость новой Bentley в базовой комплектации — от 15 миллионов рублей), потому что она начала троить, и думал, а что купить вместо нее. Не придумал. Кулиннан (Rolls-Royce Сullinan — стоимость от 72,5 миллионов рублей) куплю обязательно, нужна большая машина, потому что нас много, но каждый день ездить на нем неудобно, огромный, неповоротливый. Мне не нравится. Урус (Lamborghini Urus — стоимость от 50 миллионов рублей) вообще не нравится. Спорткары я (имел), смотри сколько тут в Дубае лежачих полицейских? В Москве осталась эска (Mercedes-Benz S-Class — стоимость от 10 миллионов рублей), макларен (McLaren — стоимость от 10 миллионов рублей). По-моему, все. Вэшку (Mercedes-Benz V-Class — стоимость от 4 миллионов рублей) я продал, порш (Porsche Panamera — стоимость от 8 миллионов рублей) продал. Отлично продал!»

ПРО ЗАВТРАК И УСПЕХ

«Я сейчас все больше (офигеваю) с простого. Вот, к примеру, делаю завтрак. Добавляю в кофе бейлис (ликер) — и думаю, да ну, (нафиг)?! Серьезно? Такое утро? С кофе и бейлисом? Не в школу идти? Ай, вот это кайф! Я даже в школе понимал, что я такой, особенный. Даже когда учительницы говорили всякую дичь, я думал: нафига, зачем это мне? А плюс игрик интеграл. Главное — знать и верить. Так сложились гены. Один на миллион. Кому-то суждено всю жизнь работать на дядю»

ПРО РЕСТОРАН

«Думал ли я открыть «Кайф» в Дубае? Нет. Думаю, глава «Кайфа» подошла к концу. Надо перелистывать. Может быть, я бы сделал небольшие барчики. Аутентичные. Больше лакшери-рестораны — не мое. Постоянно ходить туда, фоткаться. Притворяться, что богатая жизнь — это круто. Знаешь? Нафиг оно надо»

ПРО ДЕНЬГИ

«Я уже пришел к тому, что не переживаю, сколько денег осталось. Живу, живу, живу. Оно иногда придет — оп, прикольно. Едем дальше. Не знаю даже, чего я хочу. Ничего не хочу. Все (прекрасно). Я знаю, что я — кумир. Очень хочу семью и детишек. Само прилетит однажды»

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.