Моргенштерн взрывает новый рейтинг Forbes и проходит в ноги Хабибу Нурмагомедову Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Каждый год аналитики издания Forbes скрупулезно считают чужие деньги. И не только: для составления рейтинга самых успешных российских звезд надо учесть число упоминаний в СМИ, медиаактивность, запросы в «Яндекс» и Google и так далее. В 2021 году «порог отсечения» обозначили на отметке 1 миллион долларов (те, кто заработал меньше, могут идти...в другой рейтинг), до этого он был в два раза ниже, поэтому список чуть изменился и теперь выглядит так.

1. Хабиб Нурмагомедов (32 года)

Боец смешанных единоборств, несмотря на окончание карьеры и довольно спокойное поведение в медиапространстве, второй год подряд по привычке остается на первом месте. В прошлогоднем списке, где считали самых успешных звезд России до 40 лет, Хабиб набил 16,5 миллионов долларов* (1,2 миллиарда рублей). В этом году — 12 миллионов долларов (882 миллиона рублей). Пусть вас не смущает тот факт, что Нурмагомедов сейчас завязал и не выходит в октагон — его доход учитывался и за позапрошлый и прошлый годы (в целом считались гонорары знаменитостей с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года). То есть деньги за бой с Джастином Гейджи, выигранный осенью прошлого года, еще даже не были не учтены. А там — за рекламу, процент от трансляций и по контракту — натикало порядка 10 миллионов долларов (734 миллиона рублей). Кроме того, у бойца есть доля в компании связи «Первый Мобильный», еще он выкупил промоутерскую компанию Gorilla Fighting Championship, переименовав ее в Eagle FC и запустил сеть мобильной связи Eagle Mobile. Все это приносит деньги. А регулярное обсуждение камбэка Нурмагомедова в смешанные единоборства стабильно добавляет ему баллов в копилку цитируемости и упоминаемости в СМИ. Общее состояние Хабиба его отец оценивал в 100 миллионов долларов (7,3 миллиарда рублей).

2. Моргенштерн (23 года)

Интересно, что именно Хабиб Нурмагомедов вместе с русским бойцом Александром Шлеменко организовали травлю Моргенштерна в соцсетях и потребовали запретить его творчество. Теперь они соседи. Скорее всего, Алишер вскоре подвинет непобежденного Хабиба с пьедестала. Рэпер резко взорвал новый рейтинг и теперь вплотную подобрался к мастеру смешанных единоборств, ни разу не получив при этом по лицу. Моргенштерн заработал за прошлый год 7,4 миллиона рублей (544 миллиона рублей) и занял вторую строчку текущего списка, тогда как в предыдущем рейтинге значился на позорном 21 месте. Рэпер по-прежнему без стеснения и ограничений пользуется возможностями рекламодателей и монтирует рекламу куда только можно: в инстаграм, клипы, песни. Он уверяет, что за календарный 2020 год заработал 3 миллиона долларов (220 миллионов рублей). Все, к чему прикасается эпатажный рэпер, превращается в деньги. Даже его музыку дорого покупают! В 2021 году Моргенштерн выпустил две новинки — альбомы Million Dollar: Happiness и Million Dollar: Business —их купил крупный лейбл Atlantic Records Russia. За каждую пластинку, на одной из песен которой рэпер 40 секунд рыгает, фирма заплатила музыканту по 1 миллиону долларов (73 миллиона рублей).

3. Ольга Бузова (35 лет)

Как и в прошлом году телеведущая и блогер Ольга Бузова продолжает наступать на пятки лидерам рейтинга — в прошлом году она была на втором месте после Нурмагомедова. В основном за счет медийной прокачки. Доход у нее в четыре раз ниже Хабиба — 3,3 миллиона долларов (242 миллиона рублей), зато какая популярность! 3,4 миллиона упоминаний в соцсетях. Постоянное барражирование на просторах интернета и 23 миллиона верных подписчиков, пусть и с учетом небольшого процента ботов, обеспечивают Ольге мощный панцирь популярности. Что касается заработков, то из шоу «Дом-2» Бузова ушла только в этом году — а проект был постоянным источником приличного дохода для ведущей на протяжении многих лет. Кроме того, в прошлом году были съемки в шоу «Ледниковый период», которые тоже могли быть довольно прибыльными для звезды. Выступление Ольги (она еще и поет!) на частном мероприятии обойдется заказчику в 1,5 миллиона рублей. А реклама в инстаграме Бузовой с сумасшедшим числом подписчиков приносит ей до 7 миллионов рублей в месяц.

4. Тимати (37 лет)

Еще один беглец, оставивший (и когда-то основавший) лейбл Black Star, Тимати вовсе не пропал с радаров, как думают некоторые слушатели. Новый рейтинг показывает обратное. Независимый рэпер выручил за год 10,4 миллионов долларов (764 миллиона рублей), тогда как в прошлогоднем списке завис на шестой строчке с доходом 5,1 миллион долларов (375 миллионов рублей). Неплохое удвоение. Прощанию с Black Star Тимати посвятил новый клип, выпущенный в 2020 году вместе с Моргентшерном — видеоролик набрал 143 миллиона просмотров, а сам музыкант, как признался, заработал на этом 30 миллионов рублей. Как? Вмонтировал в клип рекламу. А еще рэпер поучаствовал в съемках шоу «Холостяк», за что получил, по мнению осведомленных источников, не менее 10 миллионов рублей. Кроме того, один из конкурсов в инстаграме (17 миллионов подписчиков) с участием большого числа спонсоров принес Тимати 507 тысяч долларов (37 миллионов рублей). В целом даже после ухода с музыкального лейбла у рэпера остается несколько видов бизнеса: барбершопы, тату-салоны, картинг.

5. Сергей Шнуров (48 лет)

Сергей Шнуров в прошлом году возглавлял список звезд с самым высоким доходом (всех возрастов), тогда как вышеперечисленные селебрити были включены Forbes в рейтинг самых успешных российских знаменитостей до 40 лет — и уже в этом году в нем музыкант опустился на пятую строчку. Что предсказуемо. Шнуров отказался от концертной деятельности, генерирует мало инфоповодов и корпоративов. В очередной раз он ушел с авансцены на пике. Но денег от этого музыкант с врожденной бизнес-жилкой не потерял. Его годовой доход оценили в 11 миллионов долларов (808 миллионов рублей) — и это на 2,2 миллиона долларов больше, чем в прошлом году. Звучит смешно, но в целом музыканту больше не очень интересно зарабатывать деньги выступлениями на сцене — он признавался, что даже за 1 миллион долларов (73 миллиона рублей) отказался выйти на сцену в 2020 году. По крайней мере, в этой сфере Сергей перешел на практику долгосрочных инвестиций и начал продвигать группу «Зоя». Да и участие в политической деятельности не могло не снизить официальные доходы: в прошлом году он вступил в «Партию Роста». Инстаграм Шнуров тоже забросил — отказался от привычки публиковать ежедневные потешные стишки на злобу дня и никак не развивает соцсети (раньше он рассчитывал стоимость рекламной интеграции, исходя из формулы 1 рубль = 1 подписчик, то есть при аудитории в 5 миллионов подписчиков продвижение товара Шнура будет стоить 5 миллионов рублей). Страничка Сергея теперь переименована в «Зою» — там публикуются репосты новостей о группе с фотографиями ее солистки Ксении Руденко. В апреле 2021 года Шнуров отказался от питерской прописки и поставил на учет свой ИП в столичную налоговую. После чего зарегистрировал новый товарный знак Zoya, под которым он теперь сможет выпускать ювелирные украшения, товары для ухода за телом, аркадные игровые автоматы, музыкальные инструменты и средства для интимной гигиены. А еще у музыканта есть официальная работа: он управляет телеканалом для эмигрантов RTVi. Ранее гонорар за выступление солиста на корпоративе стартовал от отметки в 150 тысяч долларов (11 миллионов рублей).

Остальные места топ-10 успешных звезд России распределились так:

6. Александр Овечкин — 12,2 миллиона долларов (896 миллионов рублей)

7. Ксения Собчак — 4,7 миллиона долларов (345 миллионов рублей)

8. Баста — 5,3 миллиона долларов (389 миллионов рублей)

9. Артем Дзюба — 5 миллионов долларов (367 миллионов рублей)

10. Полина Гагарина — 6 миллионов долларов (441 миллион рублей)

* доходы — это и объемы гонорарных выплат, и распределение денег между артистом и продюсером, и рекламные контракты

** популярность рассчитывалась исходя из упоминаний в прессе, на радио, в интернет-СМИ, активности в соцмедиа и соцсетях (число подписчиков и вовлечение аудитории) — всего проанализировано порядка 31 миллиарда сообщений с упоминанием этих звезд