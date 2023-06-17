Киевский режим ждут огромные проблемы уже этим летом: у ВСУ опустошаются арсеналы и возник дефицит командиров

на Украине начался дефицит опытных военных. Фото: REUTERS

Крупнейшие западные издания пишут, что на Украине начался дефицит… командиров. И речь не только про пропавших Залужного и Буданова. Но и более низкого звена - полк, бригада, рота… От этого в войсках нарастает растерянность и ощущение, что украинское наступление не получился. А если получится, то не твой степени, в которой им бы хотелось.

- Пропажа Буданова и Залужного, конечно тяжело сказывается на моральном облике армии. Они были не столько полководцами, сколько идейными, «пиарными» лидерами. Раскрученными брендами, если хотите, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. - Буданов так вообще ударился во все тяжкие – прошел по дороге Геббельса.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Что будет дальше? Зеленский в очередной раз возьмет паузу и будет выпрашивать у них и анонсировать для своих самолеты F-16?

- Если самолеты и дадут, то не первой свежести. Потому что была показательная история с «Леопардами». Это достаточно современные танки. И их поставка оказалась серьезным ударом по немецкой оборонке Германии, Европы. А на поле боя горят и они, и «Бредли», и все остальное. Американцы тоже расстроены очень. Поэтому украинцы и наступают - на кону встреча в Вильнюсе, где Киев в НАТО не пригласят. Но надо же что-то показать.

- А что будет на этом Вильнюсском саммите НАТО? Очередные просьбы пустить в НАТО? Выпрашивание военной техники и самолетов?

- По некоторым данным, в их рядах уже достаточно несогласных с включением Украины в НАТО. Говорят, что не в коня корм. Ну, конечно, что-то подкинут, потому что у ВСУ и арсеналы опустошаются и техника кончается. Нужны ГСМ, нужна ремонтная база. А то «Леопарды», которые уцелели, поехали на ремонт в Польшу. Так что я думаю, там будет достаточно серьезный разговор и не в пользу киевского режима.

- Как сказал Владимир Путин, у них нет своего оборонно-промышленного комплекса, воюют чужими руками, чужим оружием и долго это продолжаться не сможет. А сколько может продолжаться?

- Я думаю, они рассчитывают все это дело до осени оттянуть, но уже этим летом возникнут огромные проблемы, с учетом всех составляющих, с учетом того, что у нас четче стала разведка работать. И у нас хватает командиров. Сегодня, кстати, у нас выпуск в академиях, начиная от Генштаба и заканчивая всеми остальными. И приходят туда учиться даже те самые частично мобилизованные бойцы. Они из сержантов становятся офицерами. Вот показательна история младшего лейтенанта, который стал старшим и Путин ему звезду героя вручил. Растет поросль командиров. На Украине ситуация другая - там сержантский и рядовой состав жалуется, что офицеры не хотят быть с ними на передовой. У нас на передовой, если надо, появляются и комбриги. Это традиция русского офицерства такая.