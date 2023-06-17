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17 июня 2023 14:00

Киевский режим ждут огромные проблемы уже этим летом: у ВСУ опустошаются арсеналы и возник дефицит командиров

Военный эксперт Дандыкин сообщил, что армия России прирастает командирами, прошедшими настоящие бои
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
на Украине начался дефицит опытных военных.

на Украине начался дефицит опытных военных.

Фото: REUTERS

Крупнейшие западные издания пишут, что на Украине начался дефицит… командиров. И речь не только про пропавших Залужного и Буданова. Но и более низкого звена - полк, бригада, рота… От этого в войсках нарастает растерянность и ощущение, что украинское наступление не получился. А если получится, то не твой степени, в которой им бы хотелось.

- Пропажа Буданова и Залужного, конечно тяжело сказывается на моральном облике армии. Они были не столько полководцами, сколько идейными, «пиарными» лидерами. Раскрученными брендами, если хотите, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. - Буданов так вообще ударился во все тяжкие – прошел по дороге Геббельса.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Что будет дальше? Зеленский в очередной раз возьмет паузу и будет выпрашивать у них и анонсировать для своих самолеты F-16?

- Если самолеты и дадут, то не первой свежести. Потому что была показательная история с «Леопардами». Это достаточно современные танки. И их поставка оказалась серьезным ударом по немецкой оборонке Германии, Европы. А на поле боя горят и они, и «Бредли», и все остальное. Американцы тоже расстроены очень. Поэтому украинцы и наступают - на кону встреча в Вильнюсе, где Киев в НАТО не пригласят. Но надо же что-то показать.

- А что будет на этом Вильнюсском саммите НАТО? Очередные просьбы пустить в НАТО? Выпрашивание военной техники и самолетов?

- По некоторым данным, в их рядах уже достаточно несогласных с включением Украины в НАТО. Говорят, что не в коня корм. Ну, конечно, что-то подкинут, потому что у ВСУ и арсеналы опустошаются и техника кончается. Нужны ГСМ, нужна ремонтная база. А то «Леопарды», которые уцелели, поехали на ремонт в Польшу. Так что я думаю, там будет достаточно серьезный разговор и не в пользу киевского режима.

- Как сказал Владимир Путин, у них нет своего оборонно-промышленного комплекса, воюют чужими руками, чужим оружием и долго это продолжаться не сможет. А сколько может продолжаться?

- Я думаю, они рассчитывают все это дело до осени оттянуть, но уже этим летом возникнут огромные проблемы, с учетом всех составляющих, с учетом того, что у нас четче стала разведка работать. И у нас хватает командиров. Сегодня, кстати, у нас выпуск в академиях, начиная от Генштаба и заканчивая всеми остальными. И приходят туда учиться даже те самые частично мобилизованные бойцы. Они из сержантов становятся офицерами. Вот показательна история младшего лейтенанта, который стал старшим и Путин ему звезду героя вручил. Растет поросль командиров. На Украине ситуация другая - там сержантский и рядовой состав жалуется, что офицеры не хотят быть с ними на передовой. У нас на передовой, если надо, появляются и комбриги. Это традиция русского офицерства такая.

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