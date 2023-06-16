Буданов — отморозок, Залужный — глава хунты? Что стоит за сообщениями о тяжелых ранениях главы военной разведки и главкома ВСУ

Кирилл Буданов Фото: REUTERS

С паузой в несколько недель одно из ведущих информационных агентств страны сообщало, со ссылкой на источники в силовых структурах РФ, о том, что при ракетных обстрелах были ранены сначала главком ВСУ Залужный, потом руководитель Главного разведуправления Минобороны Украины Буданов.

Тему реальных и информационных ударов на «Радио «Комсомольская правда» Игорь Виттель и Иван Панкин обсудили с профессором ВШЭ, политологом, автором Telegram-канала «Политджойстик» Маратом Башировым.

ЗАЛУЖНОМУ И БУДАНОВУ ПРИЛЕТЕЛО?

- Залужный, после сообщения о его ранении, на совещаниях у Зеленского не фигурировал. Буданова, которого, возможно, в Берлине лечат после удара по штаб-квартире ГУР, в Киеве тоже не видно.

- Истории разного порядка. Надо разделять историю с Будановым и с Залужным. Буданов возглавляет Главное управление разведки - это не аналог нашей Службы внешней разведки, это внутреннее подразделение украинского Минобороны. В силовой среде есть свой кодекс, свои знаки, понятия чести и красных линий, которые руководство, высшие офицеры спецслужб стараются не нарушать.

- Даже когда государства в жестком противостоянии?

- Даже тогда. Как сейчас - на территории Украины. Или в противостоянии с Соединенными Штатами. Если эти принципы разрушаются, то исчезает диалог. А у ведущих разведок мира всегда очень многое основано на доверии.

- У России и США каналы диалога сохраняются и сейчас?

- Они сохраняются, и не по одному направлению. И существуют они, в основном, преимущественно из-за того, что один человек имеет некую степень доверия к другому, по другую сторону океана.

- Сложно представить хоть какой-то уровень доверия к Буданову.

- Этот персонаж стал, как говорят в криминальной среде, отморозком. Он себе позволил назвать президента России законной целью для Украины. Отвечая на вопрос, сможет ли Киев добраться до Соловьева, Симоньян, Александра Дугина, он сказал, что мы уже достали многих, в том числе публичных личностей, намекая на то, что украинские спецслужбы причастны к совершению терактов на территории России. А его заявление о том, что Киев убивал и продолжит убивать русских по всему миру — это беспредел.

- Он перешел красную линию — и вскоре после этого прилетает ракета в здание ГУР?

– Стояло отдельное здание ГУР на одном из островов на Днепре в черте Киева. Это прекрасная цель. О высокоточном ударе сообщили и в российской, и в украинской столицах. И после этого у российского информагентства появляется тот самый источник, который сообщает, что Буданов был ранен и вывезен в Берлин. Где и Навального лечили. Похоже, это мировая лечебница. В конечном итоге, либо мы или увидим и Буданова, и Залужного на реальной пресс-конференции, или узнаем, где места их захоронений.

ЛЕЧАТ ИЛИ ГОТОВЯТ?

- Вы полагаете, Буданова могут лечить в той же берлинской клинике, где и нашего «главного заключенного» исцеляли?

- У меня нет такой информации. Место лечения — Германия, вот что самое главное. Армейские подразделения санитарные прилетали в Польшу, забирали "ценные тела". И потом всех переправляли в Германию.

- С Залужным история другая?

- Если по Буданову и зданию ГУР удар был нанесен 29 мая, то Залужного не видно с 5 мая. А ведь у них контрнаступление идет. Видим, что постоянно появляется Зеленский, мелькают заместители Залужного, но нет главкома ВСУ.

- Что означает — Залужного все же задел удар одной из наших ракет?

- Не исключено. И вместе с ним, вероятно, под тот удар попали и натовские офицеры. Возможно, там были и американские офицеры. Потому что на эвакуации работало несколько бортов.

Валерий Залужный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Есть как бы майское видео, где Залужный появляется в кадре, улыбается и машет рукой.

- Если это правда, то такие «обращения к народу» деморализуют и офицерский состав, и солдат, которые должны наступать. Главком должен не рукой помахивать из бункера, а реально руководить действиями войск, которые несут огромные потери. С другой стороны, такого рода ролики — они тоже пересекают красные линии. Это дает понять другим офицерам ВСУ и ГУР, что кодекс чести, основанный на доверии, большинству нарушать нельзя, а избранным можно.

- Для России важно выведение из строя Залужного, Буданова, других одиозных, но значимых на Украине фигур?

- Буданов не является политической фигурой.

- Ему прочили политическую карьеру...

- В президенты прочили Залужного. Если внимательно посмотрите на Буданова, вам станет понятно, что это персонаж, которого вы могли встретить в 1990-е на любом рынке.

БУДЕТ ЛИ ХУНТА?

- Украинцы этого не видят?

- Ну не все же там такие темные избиратели. Нового президента будет избирать голосованием.

- Вы полагаете?

- Если там не будет военной хунты. Причем Залужный годится для обоих вариантов – как для военной хунты, как переходного правительства Украины, так и для избирательного процесса.

- Вот тут поподробнее.

- Он несколько месяцев назад создал фонд помощи раненым ветеранам. Залужного раскручивали западные СМИ. Главком считался одним из возможных сменщиков Зеленского.

- При каком сценарии?

- Зеленский как-то трагически, героически уходил бы со сцены. И на ней, сразу, на смену павшему «герою» появлялся бы другой «герой» - Залужный.

- Зеленский все это знал?

- Полагаю, да. Когда западные элиты рассуждают о том, что рано или поздно придется сесть за стол переговоров, то Зеленский для этого уже не годится. А Залужный мог сгодится в качестве фигуры переходного периода. Мы уже видели, что западные элиты часто опираются на военных при подобного рода переговорах.

- Это было где?

- В Пакистане, Египте, Ираке. Почему не сделать подобное на Украине? Чтобы кто-то подписал с Россией мирный договор на условиях, которые невозможны для Зеленского. А потом уже заново запустить демократический процесс. Ну и посмотреть, кто там, в конечном итоге, останется президентом.

- Разве Россия готова сесть за стол переговоров?

- Сегодня – нет. Потому что не все оружие, которое Запад хотел утилизировать, утилизировано. Посмотрим, что будет с предоставлением новых видов вооружений.

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