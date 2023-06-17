Встреча Владимира Путина с лидерам стран Африки 17 июня 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

17 июня 2023 года президент России Владимир Путин проведёт встречу с делегацией из Африки, в которую вошли президенты семи африканских государств. Цель визита делегации - обсудить мирную инициативу Африки по урегулированию конфликта на Украине. Сайт KP.RU ведёт прямую трансляцию с встречи.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоза выступил представителем от семи стран Африки (Замбии, Египта, Республики Конго, ЮАР, Сенегал, Уганда и Коморские острова), изъявив желание представить мирную инициативу по урегулированию российско-украинского конфликта.

Сперва делегация прибыла в Киев, где Рамафоза вместе с лидерами вышеперечисленных стран встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее KP.RU также сообщил о том, что самолёт с журналистами и сотрудниками спецслужб ЮАР, которые должны были сопровождать Сирила Рамафозу, остановили в Польше. Польские власти так и не пустили представителей африканской делегации в Россию, и они были вынуждены вернуться на родину.