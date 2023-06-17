Самолет с делегацией президента ЮАР не полетит из Варшавы в Петербург Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет с сотрудниками службы безопасности главы ЮАР Сирила Рамофосы и журналистами президентского пула, который более суток находился в аэропорту Варшавы, не полетит в Санкт-Петербург. Об этом проинформировала радиостанция I witness.

По ее данным, воздушному судну не удалось получить разрешение на пролет через Венгрию. Таким образом самолету вместе с находящимися на борту членами делегации африканской страны придется вернуться на родину.

Напомним, международный скандал в столице Польши разгорелся еще 15 июня. Самолет, в котором находились сотрудники охраны президента ЮАР Сирила Рамофасы, задержали в аэропорту Варшава-Океньце. Делегация направлялась на Украину, а затем должна была отправиться в Россию. В МИД Польши объяснили, что причиной задержания самолета стало нахождение оружия на борту.

Сайт KP.RU ранее писал, что лидеры африканских стран посетили Украину, а в субботу, 17 июня, уже прибыли в Санкт-Петербург для того, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.