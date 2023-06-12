ТАСС: африканская делегация может приехать в Россию и Украину на этой неделе Фото: REUTERS

Лидеры семи стран Африки могут приехать в Россию и Украину уже на текущей неделе, с 12 по 18 июня 2023 года, с целью предложить собственную мирную инициативу по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на собственные источники.

«Африканские лидеры могут совершить поездку уже на текущей неделе. Сначала Украина, потом Россия», - говорится в сообщении агентства.

Когда конкретно приедет африканская делегация - не ясно, однако это точно случится после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2023 года. В состав делегации пойдут главы таких африканских стран как: Замбия, Египет, Республика Конго, Уганда, ЮАР и Сенегал. Это изначальный состав, к которому позже присоединились Коморские Острова.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Дмитрий Песков анонсировал визит африканской делегации в Россию, без согласования точных сроков.