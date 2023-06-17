Кирилл Кяро изменился до неузнаваемости для роли в сериале про умопомрачительное спасение легендарного советского парохода «Челюскин»

Фото: ru.wikipedia.org/Александр КОНЫЧЕВ

На «Ленфильме» в рамках ПМЭФ представили новый проект Федора Бондарчука — он выступил генпродюсером и шоураннером сериала «Челюскин. Первые». Кажется, что сериал, будто подсказывает название, посвящен одному из главных русских первопроходцев XVIII века и штурману Семену Челюскину.

Фото: Александр КОНЫЧЕВ

Покорявшего север офицера русской армии называли «Колумбом Арктики». Помимо обучения гардемаринов на Балтике и участия в экспедициях Беринга он открыл самые северные рубежи Евразии (Восточный Северный мыс, ставший впоследствии мысом Челюскина) в, казалось бы, совершенно невыносимых для существования и исследований условиях.

Фото: Александр КОНЫЧЕВ

Но нет.

Речь в презентованном на ПМЭФ сериале будет идти о советском пароходе, собственно, названном в честь Семена Челюскина. И истории уникальной арктической экспедиции "Челюскина", которую разработал и возглавил советский географ, математик, инженер и покоритель Арктики Отто Шмидт (легендарная Большая советская энциклопедия — тоже его идея) — вот этого героя и сыграл Кирилл Кяро, загримированный в густую бороду и усы до неузнаваемости.

Фото: Александр КОНЫЧЕВ

Действие сериала развивается в феврале 1934 года, когда Советский Союз решил пройти Северный морской путь за одну навигацию. За год до «Челюскина» из Архангельска до Берингова пролива уже успешно прошел советский ледокол «Александр Сибиряков», и сразу после этого успеха было образовано Главное управление Северного морского пути — Главсевморпуть, в задачи которого входило освоить СМП и создать на его протяжении поселки и инфраструктуру. Учреждение и возглавил Шмидт, настоявший на прохождении СМП на пароходе «Челюскин» (в том числе с участием женщин!).

Фото: Александр КОНЫЧЕВ

История «Челюскина» сама по себе круче любого сценария. Глобальный проект стал звездным часом для Шмидта, и все как будто шло хорошо: мореплаватели шли по маршруту, на борту в семье геодезиста Васильева родилась дочь Карина, но летом 1933 года в корпусе судна образовалась пробоина и течь. Дыру залатали, дурной знак в неспокойном Карском море за символический намек не посчитали, экспедиция продолжилась. В районе острова Диомида, не доходя до Владивостока, лед начал движение в обратную сторону и зажал «Челюскин». Поврежденное судно вынесло в Чукотское море, пароход буквально вмерз в льдину и дрейфовал в ней — все понимали, что льды в любой момент могут начать двигаться и раздавят судно. Так и вышло. На льдину бухты Провидения прислали военные самолеты для спасения всех: 53 членов экипажа, 29 участников экспедиции, 18 зимовщиков острова Врангеля, 12 строителей (с горючим и стройматериалами), а еще скота, который взяли для обеспечения «челюскинцев» свежим мясом. Были на борту и дети.

13 февраля 1934 года раздавленный льдами «Челюскин» ушел ко дну. Отто Шмидт и капитан Воронин высадились на льдину последними. Спасти удалось практически всех: только замешкавшийся на палубе завхоз Борис Могилевич был раздавлен бочкой. На льдине под открытым небом «челюскинцы» выживали полгода. В ледяном лагере обустроили даже деревянный барак. При этом лагерь дрейфовал, Шмидту регулярно приходилось отправлять свежие координаты нахождения. За судьбой команды следил весь мир. Только весной 1934 года военный летчик Анатолий Ляпидевский (он же перевозил участников экспедиции с тонущего парохода) с экипажем в пургу и сорокаградусный мороз вылетел искать лагерь. И обнаружил его с 29 (!) попытки. Так Ляпидевский и другие летчики начали эвакуировать «челюскинцев».

В сериале «Челюскин. Первые» помимо Кяро сыграли Стася Милославская, Глеб Калюжный, Дмитрий Куличков, Алексей Розин и др. Режиссером проекта стал Степан Коршунов, снимавший сериал «За полчаса до весны» про ВИА «Песняры». В сериале будет 6 серий, он выйдет на платформах more.tv и Wink.