Премиальный седан Lada Aura. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

«АУРА» СЛУГИ НАРОДА

Увидел приличный продукт отечественного автопрома - тут же предлагай пересадить на него чиновников! Этот навык освоили многие российские госслужащие. Звучит патриотично, повышает имидж, поднимает настроение начальства. А завел эту традицию, напомним, еще вице-премьер Борис Немцов в 1997 году. Тогда чиновников действительно пересадили на «Волги». Правда, ненадолго. Госслужащий - он ведь тоже человек, хочет ездить в комфорте и не опаздывать на работу, потому что карбюратор опять полетел.

С тех пор предпочитал наш политбомонд иномарки. Но время от времени обогащали эфир очередным призывом пересадить всех на отечественные колеса. Петербургский международный экономический форум – 2023 не стал исключением.

ЦЕНА LADA AURA

На форуме представили сразу две новых «Лады» - помимо кроссовера X-Cross 5, это еще и премиальный седан Lada Aura. Сделан на базе Lada Vesta, но более просторный. У «Ауры» коробка-автомат и 1,8-литровый двигатель мощностью в 122 лошадиных силы (подробнее см. «ТТХ»). В «АвтоВАЗе» не скрывают надежды, что этот седан будет популярен у российских государственных организаций.

- Цена будет выше 2 млн рублей, даже существенно выше 2 млн рублей. Это машина премиального класса, - сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Комфортно ли будет российскому чиновнику в салоне новинки? Чтобы это выяснить, Максим Соколов пригласил за руль министра финансов Антона Силуанова. Тот немного прокатился. Остался доволен. Затем на водительское место занял глава «Сбера» Герман Греф. Но… «Аура» не завелась.

- Сломали машину, - огорчился Греф.

- Ну что делать, прототип, - развел руками Соколов. Но тут за руль снова сел Силуанов, и автомобиль завелся.

- Вот что значит настоящий министр! – констатировал Соколов.

Но все оказалось проще. Как пояснили в «АвтоВАЗе», после первой остановки машину оставили с включенной передачей. Сработала автоматическая защита, и пока коробку не перевели в нейтральное положение, автомобиль не заводился – так и должно быть.

«НАДО ПЕРЕСАЖИВАТЬСЯ ЗА РУЛЬ»

После этого Антон Силуанов и выступил с «неожиданным» предложением. Даже с двумя.

- Я считаю, что эта модель вполне может заменить иностранные марки, на которых сегодня ездят наши чиновники, - сказал глава Минфина. Причем добавил, что его ведомство тоже могло бы пересесть на «Ауры».

Но министр решил пойти дальше предшественников:

- У нас многие чиновники привыкли ездить на заднем сидении. Надо пересаживаться вперед, за руль. Это будет более эффективное использование государственных ресурсов, это раз. А во-вторых, наверное, они будут ближе к народу.

Но если сесть за руль готовы не все слуги народа, то сменить иностранные авто на отечественные готовы многие. Депутат Госдумы Султан Хамзаев откликнулся первым и заявил, что иномарки для чиновников нужно запретить. Дескать, это подстегнет наш автопром лучше работать над качеством: не заведется у важного чиновника машина пару раз – тут же найдут решение.

Что ж, поживем – увидим. Серийное производство Lada Aura хотят запустить уже в следующем году. А пока чиновники продолжают колесить в основном на иномарках. Хотя есть и исключение – российский лимузин Aurus. Но возят на нем только первых лиц государства, да и стоит такая машина десятки миллионов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ LADA AURA

Длина 4,661 м

Ширина 1,764 м

Высота 1,496 м

Колесная база 2,66 м

Объем двигателя 1,8 л

Мощность двигателя 122 л.с.

Тип двигателя: бензиновый

Коробка передач: вариатор

Привод: передний

Разгон до 100 км/ч: 10.2 с

Расход топлива: 7.8 л на 100 км

Максимальная скорость: 188 км/ч

Предполагаемая цена: «существенно выше 2 млн рублей» (цитата президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Популярность новой Lada X-Cross 5 будет зависеть от цены: займет ли кроссовер свое место на рынке

АвтоВАЗ представил новую Lada X-Cross 5 на ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге (подробнее)

Россияне полюбили брать машины в кредит: с чем это связано

Автоэксперт Тюктеев объяснил рост привлекательности автокредитов среди россиян (подробнее)