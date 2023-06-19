По 200 тысяч рублей в месяц: Составлен топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий на селе

На птицефабрике сидим на миллионах! Фото: Мария АНАНОВА

Многим городским менеджерам впору задуматься: а на те ли профессии они учились? По просьбе «Комсомолки» сервис по подбору персонала hh.ru составил топ-10 самых высокооплачиваемых рабочих вакансий, которые сегодня предлагают труженикам села. И зарплаты там часто намного выше, чем в городе.

ЗАРПЛАТА ПЛЮС БОНУСЫ

Одна из самых востребованных профессий сегодня - механизатор. И дело не только в том, что это очень тяжелая работа. Современные технологии обработки полей - целая наука, а на полях присутствует довольно дорогая и сложная техника, для управления которой нужны высококвалифицированные кадры, назубок знающие весь функционал доверенных им машин. Сегодня уже недостаточно просто обучить деревенского пацана нажимать на педали и крутить руль трактора. Хороший механизатор в наши дни на вес золота, поэтому неудивительно, что знающие себе цену профессионалы весьма требовательны к зарплате.

Сельское хозяйство развивается достаточно активно, массово строятся новые животноводческие фермы, в оборот вводятся тысячи гектаров полей и запускаются новые перерабатывающие комплексы, а потому сегодня на селе остро востребованы представители всех профильных профессий - ветеринары, зоотехники, агрономы, специалисты-тепличники, спецы по постановке кормовых рационов, и все они также не готовы трудиться за ставку подсобного рабочего.

На хороших комбайнеров сейчас идет охота - техника стала сложной, и сажать за руль неопытного механизатора работодатели не рискуют. Фото: Мария ЛЕНЦ

Руководители сельхозорганизаций это прекрасно понимают, помимо солидных зарплат предлагая дополнительные «плюшки», вплоть до выделения служебных автомобилей, жилья, а также бесплатного питания.

- Для привлечения кадров в отрасль работодатели стали все чаще заявлять в вакансиях различные бонусы: тринадцатую зарплату, прозрачные условия доплаты за стаж, льготные цены на продукцию (вплоть до озвучивания скидок), программы обучения и карьерного развития, помощь детям дошкольного и школьного возраста, соцпакет не только для сотрудника, но и для его семьи, - прокомментировали в hh.ru.

ВАКАНСИЙ ПРИБАВИЛОСЬ

Кроме того, чтобы завлечь молодых специалистов на село, многие хозяйства работают на перспективу, напрямую сотрудничая с учебными заведениями, рассказывая студентам об условиях труда и быта. А приглашая на практику, официально трудоустраивают молодежь на это время. Но кадров все равно не хватает.

- По состоянию на начало лета на hh.ru в России открыто почти 32 тысячи вакансий в сельском хозяйстве, это на 24% выше показателя аналогичного периода прошлого года, - рассказали в рекрутинговой компании. - При этом конкуренция за рабочие места в отрасли крайне низкая - менее трех резюме на одну открытую вакансию (год назад она была на уровне четырех). В среднем по стране в сельхозке предлагают зарплату 72 460 рублей (+2 тысячи к показателю прошлого года).

И это притом что средняя зарплата по стране в первом квартале 2023 года составила, по данным Росстата, 66 778 рублей. Так что все стереотипы о непрестижности работы на селе рушатся прямо у нас на глазах. Зарплатные ожидания тех, кто ищет работу в аграрной сфере, еще выше - в среднем 78 261 рубль (+9 тысяч к прошлому году). Помимо профессий, непосредственно обеспечивающих функционирование сельского хозяйства (рабочий персонал, транспорт/логистика, продажи), в отрасли открыто достаточно большое количество вакансий для ИТ-специалистов (свыше тысячи) - даже выше, чем для бухгалтеров, маркетологов. Сельское хозяйство активно автоматизируется, поэтому здесь нужны не только инженеры, но и программисты, а также разработчики для цифровизации систем управления предприятиями.

В аграрном секторе можно зарабатывать по 150 - 200 тысяч рублей в месяц, причем за год число вакансий резко выросло.

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