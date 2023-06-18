Актриса Кристина Бабушкина сбежала после грандиозного скандала и объявлена в розыск

Актриса Кристина Бабушкина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Неожиданный поворот случился в деле о наркотиках с актрисой Кристиной Бабушкиной. Звезда сериалов бесследно исчезла. Как заявила Ксения Собчак, сбежавшую в неизвестном направлении артистку объявили в розыск.

Кристину Бабушкину вместе со вторым мужем Андреем Гацунаевым на днях задержали в центре Москвы. После досмотра машины у супругов был обнаружен пакетик с наркотическим веществом.

Супруг звезды повел себя агрессивно. Сначала пытался съесть наркотики, а потом укусил полицейского. Мужчине предъявили обвинение по двум уголовным статьям.

В доме Бабушкиной прошел обыск. При этом о самой актрисе ничего не сообщалось. И вот теперь стало известно, что она сбежала. В этой связи женщину объявили в розыск.

"Кристину Бабушкину, по моим данным, объявили в розыск. Накануне суд отправил под домашний арест ее мужа Андрея Гацунаева", - внезапно заявила Ксения Собчак.

Отметим, Кристина после развода с актером Станиславом Дружниковым недолго была одна. Она вышла замуж во второй раз в 2017 году. Собчак, к слову, гуляла на ее свадьбе. "Муж работает в энергетической компании. Я рада, что рядом со мной настоящий мужчина, с которым я могу позволить себе быть слабой, безответственной. Знаю, что меня в любом случае защитят", - делилась актриса о новом избраннике.

Гацунаев легко поладил с дочерью жены от предыдущего брака. "У Андрея со Стешей прекрасный контакт. К счастью, у всех в семье отличные отношения. Андрей и со Стасом общается хорошо, а дочка это видит и довольна", - радовалась Бабушкина.