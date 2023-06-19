Санкции провалились: Мировая супердержава ставит палки в колеса попыткам Запада задавить Россию

Только автомобильных заводов в Индии - два десятка. И это продукция хорошего мирового уровня. Фото: Getty Images

Индия всегда ассоциировалась с сокровищницей - культур и вкусов, красок и характеров. Но в последние годы об этой стране говорят еще и как о реальном примере настоящего экономического чуда, обеспечивающего Индии звание одного из мировых лидеров.

ВИРУС-ПОМОЩНИК

О переходе к эпохе многополярности во многих странах мира мечтали давно. И, как это ни странно, мощным катализатором такого перехода стала… пандемия, в период которой деглобализация начала резко ускоряться, а международные организации и союзы показали свою беспомощность. В Старом и Новом Cвете реакция на пандемию оказалась неадекватной, а вот в большинстве стран Азии с коронавирусом справились быстро и эффективно. В том числе и в Индии, экономика которой не только не пострадала, но и увеличила темпы роста.

РЕЙТИНГ МОДИ

Сразу после того как Нарендра Моди впервые занял пост главы правительства Индии в 2014 году, он поставил необычную для страны цель: Индия, одна из стран - основательниц Движения неприсоединения, целью которого была нейтрализация лидерских амбиций НАТО и Организации Варшавского договора, должна превратиться из уравновешивающей силы на международной арене в ее ведущего игрока.

Идею Моди индийцы поддержали. Равно как и вообще многие его начинания. И сегодня, согласно результатам последних опросов, он удерживает позицию самого популярного лидера в мире - рейтинг его одобрения составляет рекордные 76%. К числу его экономических достижений стоит непременно отнести две инициированные им госпрограммы - Make in India и Digital India. Именно снижение доли импортной продукции в экономике страны и цифровизация многих сфер и процессов позволили за сравнительно короткий срок сделать экономику Индии передовой и быстрорастущей.

ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ

- Не секрет, что индийская экономика копировала многие советские стандарты, - рассказал «КП» глава Всеиндийского экономического совета Апурва Патель. - Среди них были и пятилетнее планирование, и чрезмерный контроль государства за производством. И в начале 1990-х, когда все поняли, что все это ни к чему хорошему не приведет, в Индии, обратив внимательный взор на печальный опыт шоковых терапий в постсоветской экономике, эти «уроки» учли, параллельно используя опыт других, развитых стран и сделав ставку на сферу высоких технологий. Мы понимали, что соперничать с Китаем в плане промышленном будет трудно. Хотя за счет привлечения и создания благоприятных условий для иностранных инвесторов наша промышленность (в частности, машиностроение) также получила невероятный толчок в своем развитии. Сегодня Индия среди прочего производит больше всех в мире тракторов, входит в тройку ведущих мировых производителей стали, химикатов, продуктов нефтепереработки и постепенно захватывает многие позиции в качестве мирового экспортера различных товаров и услуг. Заодно каждая пятая таблетка в мире сегодня производится у нас, в Индии. Наши фармкомпании заранее рассчитали сроки окончания действия лицензий на самые востребованные лекарства и наладили производство дженериков в значительных масштабах. А еще у Индии - собственная космическая программа, развитая транспортная и туристическая инфраструктура, сильная армия и ядерное оружие.

Санкционный режим, введенный Западом в отношении России, предоставил Индии шанс на новый экономический рывок, и российские крупные корпорации и небольшие фирмы уже наладили дополнительные партнерские связи с индийскими коллегами.

ОБЩИЙ ЯЗЫК

Премьер-министр Нарендра Моди запустил мощную программу модернизации страны.

Обретя независимость, индийцы вдумчиво избавлялись от наследия колониального прошлого. И разумно рассудили, что от английского языка и британской системы образования им отказываться не стоит. Вкупе с достойным финансированием школ и университетов при любых правительствах индийские студенты сегодня поступают в ведущие вузы мира, без труда сдавая вступительные экзамены. Учли в Индии и изменение экономической конъюнктуры: либеральные законы, налоговые льготы, отсутствие языкового барьера привлекли в страну международные IT-корпорации, которые открыли там свои заводы, филиалы и представительства. И теперь на хай-тек приходится около 10% ВВП Индии.

СОБСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Между Россией и Индией во все времена отношения (а отсчет российско-индийских отношений ведется еще со времен Русского царства и империи Великих Моголов) были дружескими, равноправными. Мы всегда поддерживали друг друга в трудные времена, проводя собственную внешнюю политику. Что в очередной раз подтверждается и сейчас, когда коллективный Запад пытается сокрушить нашу страну.

- Обреченность этой затеи Запада видна из позиции, занятой Индией, - подтверждает доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Сергей Величкин. - Первым сбоем стала неудача попытки с ходу устроить «всеобщее осуждение агрессии России» в ООН. Индия была среди воздержавшихся и оставалась такой в последующих ситуациях, когда в органах ООН вносились подобного рода проекты. А последовавшее беспрецедентное стремительное увеличение объемов торговли двух стран с $12 млрд в 2021 году до $35 млрд по итогам 2022 года говорит о фактическом провале американской санкционной кампании против России. Индия проявляет упорство в собственном прочтении своих интересов, продолжая проведение независимой политики, сопряженной, как видно, с дистанцированием от Запада в вопросах построения нового миропорядка, что, несомненно, продвигает ее к обретению великодержавного статуса.

ЗАБАВНАЯ ТЕОРИЯ

Индийцы даже и не пытаются опровергать забавную «теорию всеиндийского мирового заговора». И просто загадочно улыбаются, когда слышат ее. Дело в том, что, по самым скромным оценкам, индийская диаспора в мире насчитывает порядка 50 млн человек, а население некоторых стран (ОАЭ, Катар, Гайана, Маврикий и др.) вообще более чем на треть состоит из выходцев из Индии и их потомков. Многие из них добились столь больших успехов, что стали… главами государств и правительств, причем их победа почти всегда была связана с обещанием еще больше укрепить политические, экономические и культурные связи именно с Индией.

Конечно, о таком заговоре индийцы никогда и не помышляли, но факт остается фактом: премьер-министр Великобритании Риши Сунак - этнический индус, равно как его коллеги из Португалии и Ирландии - Антониу Кошта и Лео Варадкар соответственно. Индийские корни есть у нынешнего вице-президента США Камалы Харрис. За пост главы американского государства уже начали борьбу Вивек Рамасвами и Никки Хейли. Родители предпринимателя - родом из индийской Кералы, а мама и папа бывшей постоянной представительницы США при ООН - из Пенджаба.

Индия, одна из стран - основательниц Движения неприсоединения, целью которого была нейтрализация лидерских амбиций НАТО и Организации Варшавского договора, должна превратиться из уравновешивающей силы на международной арене в ее ведущего игрока.

последовавшее беспрецедентное стремительное увеличение объемов торговли двух стран с $12 млрд в 2021 году до $35 млрд по итогам 2022 года говорит о фактическом провале американской санкционной кампании против России