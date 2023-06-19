Стешин, русский мужик и генералы. Священная военная операция глазами русского военкора

Фото: Оксана ЗУЙКО

19 июня «Комсомольская правда» представила книгу своего военкора Дмитрия Стешина - одного из самых уважаемых и пронзительных журналистов, буквально живущих на фронте. Книга так и называется - «Священная военная операция». И проглатывается на одном дыхании.

Вот лишь пара ответов Димы на вопросы читателей с презентации в Доме книги на Арбате.

- Как книга писалась?

- Треть этой книги написана в «располаге» батальона «Восток» под Мариуполем, - сказал Стешин. - Я сам всю операцию по освобождению Мариуполя был в составе «Востока» - вольноопределяющимся. И я ничего не пропустил - один из первых оказался в освобожденных кварталах и говорил с людьми, которые пережили бои в городе. А после я был, наверно, единственным журналистом, который был на осажденной «Азовстали», когда сидящий там батальон «Азов»* запросил проход для почти 3 тысяч своих бандеровцев, чтоб сдаться в плен.

После этого я уже работал и со снайперами под Марьинкой, летал с летчиками на штурмовку под Харьков, ездил под Новую Каховку, Херсон...

Книга писалась урывками по ночам. Иногда возвращался в Донецк помыться и переслать репортажи с передовой в редакцию «Комсомолки».

- Что вы поняли о русском человеке за время спецоперации?

- Это поняли, наверно, еще немецкие генералы, которые в 1950-60-х садились писать мемуары. Я понял, что наш человек воюет с полным самоотречением - вот будь что будет. И ему нельзя ни отступать, ни сомневаться, даже если он слышит новости о каких-то странных переговорах и зерновых сделках. Наш человек все равно воюет до последнего. Потому что главные ценности в его жизни — друзья, родня, родина.

Дмитрий Стешин во время встречи со студентами Донецкого национального университета, весна 2022 г. Фото: Личный архив

И еще мне показалось, что наш русский мужик в окопе похож на северную такую болотную сосну. Она невысокая, кривая и на вид сухая давно. Кажется, ткни - развалится. Но начинаешь ее рубить и топор сломаешь.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Первый тираж книги Димы Стешина в 3000 экземпляров разошелся даже не дойдя до продажи! Поэтому пришлось выпустить дополнительный. Купить книгу «Священная военная операция: от Мариуполя до Соледара» можно на на всех маркетплейсах страны и в московских книжных магазинах. Но со скидкой - только у нас на сайте shop.kp.ru.